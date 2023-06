Juanjo Berenguer (El Campello, 1960) afronta en el que será su tercer mandato al frente del Ayuntamiento El Campello con el PP, tras el de 2011-2015 y el que termina ahora. Lleva 20 años en el Consistorio y afirma que es muy posible que no repita en 2027. Apuesta por un gobierno en minoría con acuerdos puntuales, después de un pacto con Cs y Vox plagado de enfrentamientos con los liberales y que acabó con la expulsión de los naranjas del ejecutivo. Con Vox obtendría ahora la mayoría absoluta, pero no quiere cerrar ninguna puerta y quiere gobernar en solitario. Su prioridad es aprobar un presupuesto este año para 2024, y en su agenda está señalada el rojo la apertura de la piscina cubierta a lo largo del próximo ejercicio. Y en siete meses tiene un juicio por prevaricación administrativa que podría desestabilizar el mandato.

Ha sacado ocho ediles, uno más que en 2019, y la mayoría absoluta está fijada en once. ¿Esperaba un mejor resultado?

Esperaba un mejor resultado sinceramente. Al final los resultados son los que son y hay que acomodarse a ellos. La gente cuando vota no se equivoca, plasma lo que cree que debe ser el próximo Ayuntamiento.

¿Es la mayoría suficiente que pedía para poder gobernar?

Así lo entiendo yo. Mayoría suficiente y es nuestra intención gobernar. Somos la lista más votada y los vecinos han constatado con sus votos que prefieren un alcalde del PP.

¿Su idea es gobernar en solitario?

Esa es mi idea.

Pero hace cuatro años, en una situación más compleja que requirió pactos con Cs y Vox, ya se pactó con la formación de ultraderecha. Y ahora con Vox ya tendría la mayoría suficiente.

Es que la mayoría suficiente ya la tengo, de hecho somos el partido más votado, hace cuatro años también lo fuimos, pero entonces hubo más dispersión de voto. Hemos pasado de ocho partidos a seis. Lo que pretendemos es hacer una llamada a todos ellos, para que entiendan cuál es la situación y cuál es el compromiso que adquirimos con todos nuestros vecinos cuando nos presentamos a unas elecciones. Y ese plan es como nos vamos a mover durante el mandato, buscando esos acuerdos puntuales con quien quiera.

¿Con Vox será con quien más posibilidades habrá de llegar a estos acuerdos?

Yo las posibilidades en política local las amplío a todo el mundo que quiera aprobar unos presupuestos, tener infraestructuras buenas para el municipio, y poder ponernos de acuerdo en esos temas municipales que observamos en los programas electorales que son muy similares en cuanto a política local.

El Campello lleva ocho años muy agitados, con el pentapartito de izquierdas de 2015 que pronto se quedó en cuatripartito, y en este último mandato con los problemas con Cs, la pandemia y la crisis por la guerra de Ucrania... ¿Cree que puede haber por fin un gobierno estable pese a su idea de gobernar en minoría?

Yo creo que sí. Veníamos de 4 años de pentapartito, ahora han sido 4 de tripartito... pues mira, ahora va a ver un partido. Un partido, como siempre, con ganas de trabajar, y sobre todo con ganas de poner en marcha todos los proyectos que pusimos en nuestro programa electoral, y estamos abiertos a acuerdos para solucionar esos grandísimos problemas que tiene El Campello.

¿Este mandato se puede considerar fallido por los problemas con Cs, la pandemia y la guerra?

Ha sido complicadísimo. Yo pensaba que la legislatura 2011-2015 se había llevado la palma con el tema económico, pero la 2019-2023 ha sido para ponerla en el currículum. En nuestro caso hemos tenido como todos pandemia, como todos guerra, como todos problemas económicos, y en nuestro caso se nos ha juntado con un problema político, con algo que se plasmaba en el pleno, una confrontación que desde luego no es buena para ningún tipo de mandato.

¿Se refiere a confrontación desde dentro?

Desde dentro, desde fuera, desde todas partes.

Visto los antecedentes, ¿ha sido un alivio que por apenas 20 votos Cs no haya obtenido representación?

Yo me fijo en mis resultados, que ojalá hubieran sido mejores. Los resultados de los demás no son obra mía, sino de los vecinos.

¿Le han sorprendido los tres ediles de Vox, triplicando su representación en el Ayuntamiento de El Campello?

Me ha sorprendido, aunque a nivel nacional han tenido una gran subida. Es una cosa que quieren los vecinos, y nos sitúa a cada uno en esa situación. No soy quién para poner en tela de juicio el porqué se ha votado a Vox. Lo que hay que hacer ahora es echarle mucha ganas y ampliar el espectro del PP, y demostrar que con sus votos y con un gobierno popular en El Campello no se han equivocado y esa confianza es válida.

Ahora hay un acto nuevo, el partido local Per El Campello, con dos concejales. También se abre ahí una nueva vía para llegar a acuerdos, aunque con esta formación no se llegaría a la mayoría absoluta.

La vía la tienen todos. El martes después de las elecciones ya me estaba reuniendo con todos y les plasmé cuál era mi intención para gobernar estos cuatro años, de lograr esos pactos puntuales y presentarnos en solitario a la investidura, y plasmar esas primeras pinceladas de organización interna del Ayuntamiento.

¿El Ayuntamiento mantiene ese bloqueo de la gestión diaria de hace un año, cuando Cs fue expulsado, con los problemas de contratos menores, servicios que no se prestan...?

Se ha mejorado muchísimo pero aún nos queda por hacer. Muchos de esos contratos que no existían sí que tiene ahora soporte. Es cierto que nos quedan esos grandes contratos que en esta legislatura no hemos podido sacar, como la recogida de basura y limpieza viaria, la limpieza de edificios públicos o otros mucho temas que esperamos poder solucionarlos este año, 2023, porque nuestra intención es poner encima de la mesa un presupuesto para 2024 que solucione muchos de esos problemas.

¿El Ayuntamiento no puede seguir un año más con las cuentas prorrogadas de 2020?

Puede, pero no debe. La situación es muy diferente. No sé si somos consciente de este cambio de ciclo económico que nos ha llevado a todos los ayuntamientos a ser muy imaginativos en el tema de las cuentas. Ninguno quiere subir impuestos, apretar un poco más la carga fiscal... pero desde luego la financiación que tenemos los entes locales por parte del Gobierno nos lleva a situaciones muy incómodas, porque al final en estos ocho años de Generalitat Valenciana a los ayuntamientos se nos ha cargado de muchas cosas y la financiación que tenemos no es suficiente.

¿Es normal que desde 2014 solo se haya aprobado un presupuesto, el que acordaron PP, Cs y Vox en 2020?

No es normal. Para mí es un problema tal vez de altura de miras, que estoy seguro que este mandato no va a pasar. Ha habido momentos en los que ha sido muy difícil gobernar, en estos cuatro años, y en los anteriores cuatro años de pentapartito.

¿Se marca algún plazo para los presupuestos de 2024?

En este año, y estamos trabajando en ellos.

¿Se tratará de articular en esos presupuestos alguna fórmula para poder reinvertir parte de esos 40 millones de euros que tiene el Ayuntamiento ahorrados en el banco?

Igual que he dicho que no es normal tener unos presupuestos cada 10 años, no es normal que los ayuntamientos tengamos ese dinero en el banco, Uno de mis objetivos prioritarios es hacer infraestructuras con ese dinero de todos los vecinos y articular los medios necesarios para toda esa serie de infraestructuras que necesitamos.

¿Cuáles son sus proyectos prioritarios?

Si tengo que hablar de prioridades y de lo que nos viene ya, lo primero es el presupuesto sí o sí, y el complejo deportivo (abrir la piscina cubierta y sus pistas anexas).Y después, hacer nuestro centro de salud de Muchavista, a lo largo de esta legislatura deberíamos ser capaces de sacar como mínimo un complejo deportivo en Muchavista, y si pudiéramos un polideportivo también. Llega un momento en el que el Ayuntamiento, porque tiene capacidad y ha crecido lo suficiente, tiene que acercarse mucho más a los ciudadanos. No podemos seguir teniendo estructuras centralizadas. Eso por la parte de Muchavista. La parte común va a pasar por asfaltado y arreglo de calles, empezaremos a apuntar maneras para devolver la calle a los ciudadanos, peatonalizando algunas zonas, semipeatonalizando... no lo sé, pero en diferentes sitios del municipio ya tenemos se empezar con esas líneas. Y en la zona norte zonas verdes, como el parque que llevamos en el programa electoral. También tengo que hablar de la compra del local para la ampliación del centro de salud del centro urbano, la intención de hacer el edificio para el cuartel de la Guardia Civil, y en esas cosas son en las que nos estamos moviendo. Pero muy prioritario para poder hacer todo eso, el presupuesto.

Hace cuatro años hablaba que ese mandato que acaba ahora iba a ser "el de la piscina", pero han pasado muchas cosas y sigue sin inaugurarse pese a estar terminada y con agua desde 2016. ¿En qué estado se encuentra su apertura?

En estos cuatro años nos ha pasado de casi todo. Y en este momento estamos esperando un informe de Conselleria, y en cuanto lo tengamos irá a pleno el pliego de condiciones para la salida a concurso de su explotación.

¿Cuándo podría abrirse?

Me he marcado como muy tarde para abrir la piscina 2024. Evidentemente necesito de que connivencia de todos los grupos políticos, que estoy convencido que quieren que este complejo deportivo se ponga en marcha.

¿No se han replanteado la posibilidad de abrir bajo gestión directa, como reclaman algunos grupos de la oposición?

Cuando se empieza a licitar la gestión de la piscina, en el mandato 2015-2019, no en el mío, el primer documento que hay es el de la insuficiencia de medios del Ayuntamiento. Dice que el Ayuntamiento por sus propios medios no lo puede gestionar, y hay ciertos partidos que se han olvidado. En aquel momento había un alcalde de Compromís y un concejal de Deportes del PSOE. Por cuestiones políticas, no en el caso de PSOE y Compromís, pero hay otros partidos que se olvidan de que ese es uno de los primeros condicionantes, y por eso hay que moverse de otra forma.

El tema de los vertidos de fecales preocupa en los últimos años. Está pendiente la obra de la Conselleria para conectar la zona norte con la depuradora, y el Ayuntamiento tiene que mejorar la red de alcantarillado.

Sobre la obra de Conselleria sabemos que ha ha empezado la licitación. Y a partir de la licitación son 18 meses de obra, por lo que yo me planteo un escenario de dos años para que esté acabada. Y en cuanto al Ayuntamiento, tenemos intención de plasmar algo que cualquier municipio grande tiene que entender. La gestión de las aguas fecales se escapa de la gestión directa y veremos que gestionarla de otra forma. Tenemos que tener un gestor de aguas residuales.

¿Cómo puede afectar el cambio en la Generalitat en temas tan delicados como el vertedero o alcantarillado?

Yo entiendo que muy positivamente. Es muy bueno que uno pueda coger el teléfono y en la Generalitat le contesten. Si me tengo que quejar de algo en estos últimos cuatro años, es que nuestro contacto con la Generalitat ha sido mediante notas de prensa, noticias en el periódico... La Conselleria decía que había hecho no sé qué, y nosotros no sabíamos nada. Con el alcantarillado va a haber un antes y después. Y con la planta de residuos se han hecho unas infraestructuras muy grandes, una obra muy grande, no la ha hecho el PP. Es una obra que técnicamente desde el Consorcio y la Conselleria se entendió que eran las mejoras soluciones. Y cuando estén finalizadas, veremos si eso es así.

En estos ocho últimos años, si había un mismo color político entre la Generalitat y el Ayuntamiento, la presidencia del Consorcio Mare recaía en el propio municipio, como ocurrió entre 2015 y 2019 con El Campello y la edil de Compromís Cyintia Alavés, o en estos ocho años con el Consorcio Terra con Xixona. ¿Espera que la presidencia sea ahora para El Campello?

Yo a lo que aspiro es que se nos oiga. Me consta que en estos 8 años se nos ha oído, Primero porque entre 2015 y 2019 hubo una concejal de El Campello en la presidencia, y estos últimos cuatro, me consta que aunque había un presidente del PSOE (el alcalde de Orxeta, José Vicente Férriz), las cosas se han hecho razonablemente bien, y todo lo que hemos tenido que decir, lo hemos hecho, y he tenido hilo directo con el presidente del Consorcio.

Hay proyectos pendientes como rehabilitar Villa Marco o poner en marcha el centro cultural acordado con la Diputación junto a la Torre de la Illeta, que potenciarían y diversificarían la oferta turística de El Campello.

Todo lo que hacemos tiene un denominador común: que la gente que vive aquí se sienta cómoda, porque si la gente que vive aquí se siente cómoda, la gente que venga también. Estoy convencido que habrá actuaciones en este mandato como la regeneración de Villa Marco, esto marcará un antes y un después, y ese entorno arqueológico de La Illeta, son entornos de primer orden. Es todo un conjunto de cosas para que El Campello sea atractivo no solo por su sol y playa, sino por las diferentes entornos que hay, arqueológicos, o asfaltado calle, mejora de aceras...

En noviembre tiene el juicio por una supuesta prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos para el mantenimiento de una depuradora y una fuente entre 2011 y 2019. ¿Una posible condena le haría dejar la Alcaldía o recurriría hasta que fuera firme?

Estoy convencido de mi inocencia y la del resto de personas que están conmigo -imputadas-. A diferencia de otros partidos, cuando yo hablo de inocencia, yo hablo de inocencia de todos, porque ha habido gente que está diciendo que hay un imputado, y parece que sea yo el único. Cuando me llaman a mi imputado se nos llama a todos imputados, y eso no es justo, no solo por el otro alcalde -Benjamí Soler, de Compromís-, no solo por el resto de concejales -uno del PP y dos de Compromís-, sino también por la técnico de este Ayuntamiento. Y por mi parte llegaré hasta donde tenga que llegar.

¿La estabilidad de este mandato puede depender de lo que pase en el juicio?

Pues cuándo llegue noviembre lo veremos.

Lleva ya 20 años en el Ayuntamiento como concejal, ¿este será su último mandato?

Muy posiblemente. Hay ciclos en los cuales uno tiene que estar, y ciclos en los que uno se debe a sus vecinos, a su familia y a su partido, y por ese orden. Y a partir de ahí, pues el futuro... yo soy el menos indicado para hablar de futuros, puesto que en muchas elecciones he dicho que en ninguno de mis sueños habría pensado que podría ser alcalde.