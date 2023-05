El de Elche no ha sido un debate fácil para los cinco candidatos con representación en el plenario del Ayuntamiento de Elche, aunque algunos se encontraron más cómodos que otros. Ha sido este martes en INFORMACIÓN TV.

El peso de la Alcaldía durante 8 años colocó a Carlos González (PSOE) en la obligación de contestar muchas veces a su gestión más que a darle tiempo a presentar proyectos sin que Esther Díez (Compromís), quien ayer no parecía su socia de gobierno, volviera en algunos momentos al mandato de 2011 a 2015 para defenderse de los reproches de Pablo Ruz sin olvidar cuáles son los elementos que hacen diferenciadores del resto a su formación.

Papel a jugar

Aurora Rodil (Vox) sabía perfectamente el papel que le tocaba jugar porque su partido ha simplificado el mensaje al máximo al punto de hacerlo efectista; mientras, Eduardo García-Ontiveros hizo una lectura sensata y centrada de una realidad, la de la ciudad, en la cual su partido quiere ser protagonista.

Moderado por el subdirector de INFORMACIÓN, Fernando Ramón, y la periodista Carmen Baños, los aspirantes a la Alcaldía de la tercera ciudad de la Comunidad fueron dando sus puntos de vista sobre algunos de los temas que estuvieron en el candelero el pasado mandato y lo estarán el próximo. Por cierto, hubo muy pocas referencias a los líderes regionales.

Movilidad y aparcamiento

La movilidad, con el PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible), las plazas de aparcamiento y los carriles-bici se ha convertido en un tema central de la campaña. Fue Pablo Ruz el primero que pidió la palabra para recordar que el proyecto del equipo de gobierno, «que ha costado cien mil euros» pretende eliminar 1.900 estacionamientos y se ha olvidado de las pedanías. Contestó Carlos González afirmando que pretenden crear 3.000 plazas más, siete aparcamientos, dos de ellos en el futuro Palacio de Congresos y en el Palau de les Arts Escéniques (anunciado en J’Hayton).

García Ontiveros optó por recordar una realidad: más de la mitad de los ciudadanos se desplaza en vehículo y «las costumbres no se cambian de la noche a la mañana» y pidió carriles bicis y un plan de movilidad y aparcamiento bajo asesoramiento de la Policía Local. Mientras, Aurora Rodil usó la palabra «sumisión» para referirse a cómo el PSOE ha aceptado el plan de movilidad de Compromís, afirmando que Elche necesita conexión con las pedanías y aseguró que los carriles bici entorpecen la labor de los servicios de emergencias.

García-Ontiveros (sobre los carriles-bici): «las costumbres no se cambian de la noche a la mañana»

Peatonalización

Cerró Esther Díez dando un giro de 180 grados a la discusión, poniendo en valor el proyecto de peatonalización y mejora de la convivencia que han impulsado, «el tamaño de 17 plazas de Baix» y defendió la pérdida de estacionamiento, «hay 40.000 plazas gratuitas, estamos hablando del 4% para conseguir una ciudad verde y amable, una ciudad para todos».

Ruz sabía que el uso del vehículo es un tema capital de la campaña y enumeró las calles que perderán aparcamientos y reprochó al PSOE que venda nuevos aparcamientos donde ya existían «pero estaban sin asfaltar». García-Ontiveros incidió en la necesidad de conexión con el Parque Empresarial y dijo que eliminar carriles-bici, como plantea el PP, supondría devolver subvenciones a Europa.

Esther Díez (Compromís): «hay 40.000 plazas gratuitas, estamos hablando del 4% para conseguir una ciudad verde y amable, una ciudad para todos»

Eficiencia del autobús

Mientras, González, destacó lo que ha supuesto la peatonalización del centro, «que a ustedes les parecía un auténtico escándalo», refiriéndose al PP, y recordó la eficiencia del autobús, el proyecto para llevarlo a pedanías o la finalización de la carretera de Santa Pola, la modernización del tren Cercanías o la necesidad de mejorar conexiones por ferrocarril para poder estar en una hora en València.

Mientras Vox defendía el uso del coche, «no podemos aceptar que Europa nos diga cómo vivir o comer, dictarnos normas. Nadie nos recorta la libertad. Es falso que haya enfermos en Elche por las emisiones contaminantes. Elche es una ciudad limpia no estamos en peligro. Soy médico y no tenemos enfermos por el ambiente».

Aurora Rodil (Vox): «no podemos aceptar que Europa nos diga cómo vivir o comer, dictarnos normas. Nadie nos recorta la libertad. Es falso que haya enfermos en Elche por las emisiones contaminantes"

Mercado y Clarisas

El segundo bloque del debate tuvo al Mercado Central como protagonista. González pidió la palabra para sacar brillo a su gestión con la «revitalización del centro» y aventuró lo que supondrá la puesta en valor de las ruinas romanas y el refugio de la Guerra Civil con su gastromercado y defendió que Las Clarisas sean parador nacional, cuando hasta ahora el proyecto había sido una concesión por 50 años. En la misma línea, Compromís abogó por seguir adelante con el proyecto del Mercado en la ladera, donde se consolidará, y rescatar el antiguo Mercado Central para «completar la dinamización del centro de la ciudad» al tiempo que dijo de las Clarisas que son una «joya patrimonial» y que la Diputación debía dotarla de «actividad cultural».

Cs tachó directamente de «irregularidad urbanística de libro» la consolidación del proyecto del mercado en la ladera, pidió su vuelta a su anterior ubicación y se mostró partidario de rentabilizar las Clarisas como «hotel boutique». Muy dura fue Rodil con este asunto, quien dijo que el mercado provisional, «no lo quieren los vecinos ni los placeros, es un barracón horrible y una ubicación que es un ataque a su ideología», en referencia a PSOE y Compromís, y abogó por sacar del olvido las Clarisas. Mientras, Ruz reiteró que el destino de las Clarisas es ser Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad, como ha prometido Mazón si gana la Generalitat, «un edificio de esta envergadura solo puede ser público» y dijo que el Mercado debía volver a sus orígenes con su proyecto rescatando el mercado tradicional y añadiéndole otro gastronómico.

Empleo

Todos los partidos, aunque desde distintos puntos de vista, apostaron por favorecer la creación de empleo. González enumeró los proyectos impulsados, Compromís abogó por un turismo sostenible, mejora de salarios y políticas progresistas, como recortar la jornada laboral; en cambio, Vox afeó las 500 empresas que ha perdido Elche los últimos años y abogó por medidas de reducción de impuestos para beneficiar a los empresarios, atraer negocios y que generen empleo.

Algo, la bajada de impuestos, por lo que apostó también Ruz y se negó González alegando que él es partidario de una moderación fiscal, pero dijo que bajar impuestos no era la solución y reprochó al líder popular que el IBI subió estando el PP en el poder, «mire lo que pagaba en 2014 y lo que paga ahora», le dijo. Cs propuso una Concejalía de Desarrollo Empresarial que «trabajara codo con codo con empresarios y autónomos» y rebajar impuestos y dijo que Elche tiene algunos de los más altos de España. Compromís enumeró, en materia económica, las ayudas que ha recibido el sector, incluyendo las del comercio o la restauración. Mientras, Díez y González insistieron en los datos del paro, «hay diez mil menos, un 30% con respecto a 2015», aseguraron, y la líder de Compromís acusó a Ruz de hacer «políticas trampa con los impuestos» recordando su etapa junto a Mercedes Alonso en el Ayuntamiento de Elche. El candidato del PP desnudó los datos y el lema del PSOE con una visión contrapuesta: «Elche es la cuarta ciudad por la cola en renta por habitante de España, con 9.800 euros. Dijo que el Cercanías aún era «el de 1884» que ni se había hecho circunvalación sur, ampliación del parque empresarial, colegios y otras obras prometidas. Y sentenció: «Es todo falsedad».

Apenas se habló del trasvase Tajo-Segura, fue precisamente el hecho de que Carlos González lo sacara a colación por su defensa lo que provocó la respuesta airada de Ruz recordando que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha procedido al recorte y «usted es su delegado». Fue quizá el momento más tenso entre los dos principales candidatos a ocupar la vara de mando municipal a partir del 28M.

Último bloque

En el último tercio, el debate se centró en primeras medidas que adoptarán si ocupan la Alcaldía. Cs tuvo un recuerdo para las pedanías y propuso poner en marcha un Centro de Alto Rendimiento (CAR) para deportistas; Vox abogó para la reactivación de la economía, «no hay tiempo que perder», dijo Rodil; Compromís habló de vivienda y de medidas de ayudas a los jóvenes para que puedan emanciparse y recordó que el Gobierno del Botànic pretende acabar, también, con la gestión privada del Hospital del Vinalopó; Pablo Ruz enumeró sus cinco medidas: «pacto por el empleo, plan de infraestructuras, mejoras sanitarias, distritos para atender mejor a las pedanías y convocar plazas de trabajos para personas con discapacidad». Mientras, el PSOE habló de esas mil viviendas que González quiere aportar como valor añadido a la campaña, junto a las 3.200 plazas de aparcamiento, las licencias exprés, de obra y aperturas, en sólo 30 días, sin olvidarse de las políticas sociales.