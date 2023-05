Eduardo Dolón se presenta por cuarta vez a la alcaldía. Termina su segundo mandato -en 2015-2019 estuvo en la oposición- y asegura que el que acaba ha sido el de la vuelta a la ilusión, el crecimiento y lo que considera las señas de identidad el PP.

¿Por qué cree que los ciudadanos de Torrevieja deben confiar de nuevo en el Partido Popular?

Estamos en un proyecto de continuidad. El que va a ser el de la transformación de la ciudad en muchos ámbitos. Por eso sigo tan ilusionado como el primer día. Renovando el equipo que me acompaña para liderar nuevamente el Ayuntamiento. Y cada vez se unen más torrevejenses a este proyecto. Hemos sacado a la ciudad de donde estaba y necesitamos el apoyo de los torrevejenses para finalizar este proyecto que iniciamos hace cuatro años.

¿Qué es lo básico que quiere hacer el PP en los próximos cuatro años?

Un programa realizable expresado con 250 propuestas de las 1.500 que se han expresado y realizado por 500 vecinos de Torrevieja. No hay ningún proyecto de estas características en otras formaciones, ni tanta concreción. Con cinco grandes áreas. Como los proyectos estratégicos y de infraestructuras de comunicación. La mejora de servicios básicos como el transporte urbano, la renovación de los parques, de la limpieza, seguridad y accesibilidad. Otra parte fundamental es la baja fiscalidad y las bonificaciones que hemos puesto en marcha como el bonoconsumo. El Centro de Alto Rendimiento Empresarial para Jóvenes Emprendedores como acelerador de empresas y para que los jóvenes se arraiguen en Torrevieja. La protección social es muy importante y hemos pasado de 19 funcionarios a 53. Aún así estamos lejos del óptimo pero lo vamos a conseguir descentralizando. Cuidando a las ONG y recuperando la asistencia sanitaria de vanguardia que disfrutábamos. Con la ampliación del centro ADIEM y del Alpe y la creación de nuevo centro AFA. Y por último lo que llamamos los servicios de la sociedad.

La política que identifica al PP. Con la recuperación de lo que estaba cerrado. La cultura, la educación al asumir el Edificant financiado por la Generalitat con más de 40 millones de euros y que vamos a desarrollar a lo largo de estos cuatro años. Apostar por el deporte desde el turismo, el deporte base y la tercera edad. Y vamos a seguir profundizado en la modernización de la administración.

En el programa del PP no menciona la reversión de la gestión directa al modelo anterior de colaboración público privada ¿Cómo lo va a hacer?

Como lo sabe hacer el PP. Hacer lo que hicimos. Tener una asistencia sanitaria de notable. Recuperar eso.

¿Pero cómo?

Carlos Mazón es claro en eso. Conjugando lo que es gestión 100 x 100 pública con todos los esfuerzos y recursos que tenemos, sean privados o sean del ámbito que sea. Lo que hay ahora y la colaboración público privada. Con un 30% del presupuesto destinado a la Sanidad. El PP creó el Hospital y el PP lo va recuperar.

El plan de pluviales ha tenido problemas para llevarse a cabo tal y como se planteó a principios de este mandato... ¿Cómo se va impulsar?

Como estamos desarrollándolo. La primera fase de urgencia la hemos acabado las infraestructuras de las Cortes Valencianas y la balsa de laminación de Torrealmendros. Llevamos cinco meses esperando el informe de Carreteras para ampliar la balsa de laminación de Doña Inés. El siguiente tanque de tormentas, junto al que hay que construir junto a la balsa de Torrealmendros es el previsto en el subsuelo del parque acuático y otro en el Acequión. Hemos invertido 7 millones de euros en este mandato. Me parece de risa que con un plan de pluviales que lo creo el PP en 2011-2015, con todas las autorizaciones un candidato por ahí que hay que hacer siete. Hay que hacer lo que se aprobó.

Tras la nueva avenida de agua de estos días ¿Qué le diría hoy, en esta semana de episodios torrenciales, Eduardo Dolón a los vecinos de Doña Inés?

La autorización del Ministerio que tarda tres semanas está tardando cinco meses. Ellos saben que estamos invirtiendo para mejorar. Esta semana iba a llegar y no ha llegado. En cuanto llegue empiezan las obras. Que están adjudicadas. Los compromisos los cumplo poco a poco. Y cuando me reúno allí no voy con los cuatro amigos. Son cuarenta vecinos que me gritan y me palpan y veo sus enfados.

¿Cuál es la postura del PP ante la tesitura de que no hubiera una mayoría absoluta?

Mi pacto es con los torrevejenses que es el compromiso que me ha ido bien. Porque no pactar con los torrevejenses es volver a reeditar el pentapartito. Y de los debates la conclusión que se saca que es todos contra el PP. Alguien dice que eso no existe ahora. Hace ocho años escuché lo mismo. Que Ciudadanos nunca pactaría con la izquierda. Se produjo, lo apoyaron y fueron los cuatro años de gestión más nefastos que ha tenido la ciudad de Torrevieja. Hay que elegir el proyecto de presente y futuro del PP o reeditar el pasado con un pacto de cualquier híbrido. Algo que no quiere nadie.

Lo del pacto con los torrevejenses está bien. Y lo entiende todo el mundo. Pero hay alguna preferencia a la derecha...

Con los torrevejenses. Ninguna preferencia porque todo el mundo, todos los partidos, van en contra de nuestro proyecto.

¿Está siendo la campaña más dura para Eduardo Dolón?

Creo que hay cosas sorprendentes en la campaña. Gente que venía a traer aire fresco se está acreditando que viene a traer más crispación y más confrontación. Eso ha sido una de las grandes decepciones de la campaña. Hay gente que ha vuelto a ese pasado de proyectos que jamás realizaron. Otros han venido a proponer, poco y criticar mucho. El PP no está en todo esto. Estoy centrado en proponer, en hablar y reilusionar. No vamos a entrar en las polémicas. Solo el PP y sus 28 candidatos han estado en la calle estas semanas. Somos una familia y somos un equipo. Y creo que el pueblo de Torrevieja lo percibe.

Le reprochan que se remonte a 2015, a ese gobierno de izquierdas en minoría para justificar su gestión actual y que esos proyectos no se han expresado en una realidad...

Es lo que intenta vender la oposición. Pero en la calle la gente sí ha percibido el gran cambio que ha tenido Torrevieja. Eso es evidente. Nadie duda de eso. Solo la oposición para trasladar que aquí no se ha hecho nada. Hemos superado la pandemia. Con 1.200 empresas creadas. Con el mejor servicio de dependencia. Y se lo recordamos a los torrevejenses a la vista de los debates y lo que se está escribiendo. Es apoyar al PP o una formación que no va a obtener la mayoría, con un pacto para reproducir ese Gran Hermano de las peleas y las puñaladas por la espalda.