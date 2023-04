Cinco fechas, todas asequibles, ninguna contra rivales de la parte alta. Cinco semanas y adiós a otro curso llegando con el gancho al desenlace, mirando alrededor, a lo que hacen los demás, esperando un error de fuera que alivie las carencias que se sienten dentro. El Hércules recibe este domingo (18:00 horas) al Olot, un equipo que trata de escapar de la quema de la Tercera RFEF. Cinco puntos le separan de la salvación en una campaña de tres entrenadores: Manix Mandiola, Matías Risueño y Albert Blázquez, el último en llegar, la gran esperanza del conjunto catalán.

El rival de los blanquiazules esta semana cerró la primera vuelta en la penúltima posición, a ocho puntos de la zona de permanencia. Ahora ha escalado dos puestos y limado tres puntos a un objetivo que sigue estando muy lejos. Olotinos y alicantinos pelean por cosas bien diferentes en el Rico Pérez y, sin embargo, los locales solo han sumado un punto más que su contrincante en la segunda vuelta del campeonato.

El Hércules necesita un triunfo, no ceder más puntuación en su estadio, donde ha ganado menos de la mitad de los partidos que ha jugado (6 de 14). 19 puntos han volado de Alicante en la cuarta categoría del fútbol nacional, una barbaridad «para la mejor plantilla del grupo 3», en palabras del propio entrenador, Lolo Escobar.

Los blanquiazules han perdido los dos partidos que no ha jugado por sanción el central catalán, que es el segundo máximo goleador del Hércules con 5 tantos

Sin una identidad ofensiva apreciable después de 29 encuentros de Liga y con una defensa carente de automatismos aprendidos eficaces, sólidos, veraces, que vayan más allá de la enorme imbatibilidad de su portero, Carlos Abad, el más regular de los 22 futbolistas blanquiazules desde el inicio del curso, el conjunto alicantino se la juega ante su público en el último turno de la tarde.

La victoria es innegociable... y el control del partido, también. El Olot se planta en el Rico Pérez después de salvar una situación muy delicada hace siete días, cuando remontó el duelo directo con el Alzira, al que terminó doblegando por 3-1 a pesar de que los valencianos se adelantaron en el minuto 50. Con esa energía, los olotenses tratarán de sobreponerse a la baja importante de Josep Cerdà, clave en el ataque.

Diego Jiménez, que no juega desde el pasado 26 de febrero, regresa a la convocatoria aunque no para formar de inicio... presumiblemente

Blázquez recupera dos piezas importantes: Gonzalo Pereira y David Bigas, fundamentales en la zaga. A la «resurrección» del Olot han contribuido sus triunfos en Paterna frente al Mestalla (1-2) y en Formentera (1-4). También fueron capaces de imponerse a la Peña Deportiva (2-0) y de arañar un punto en el estadio del líder Teruel (0-0). Después de eso, tres derrotas consecutivas, inesperadas, frente a Terrassa, Lleida y Saguntino, volvieron a complicarle un camino a la salvación que tiene hoy e Alicante una parada determinante. Puntuar en el Rico Pérez sería determinante, aunque no definitivo para su entrenador, que considera que la victoria sobre el Alzira le resta dramatismo al pulso con los blanquiazules.

EL DATO 17 puntos ha sumado el Olot en la segunda vuelta, solo uno menos que el Hércules ►Los catalanes, que cerraron la primera vuelta asomados a Tercera RFEF en una temporada de tres entrenadores (Mandiola, Risueño y Blázquez), están a 5 puntos de la permanencia. Han ganado 4 de los 12 partidos (uno menos que el Hércules) y han perdido 3, uno menos que los alicantinos.

Lolo Escobar ya no podrá contar más este curso con Cedrés y Nico Espinosa, por lesión; mantiene la duda de Jack Harper, que evoluciona bien, pero no lo suficiente, de su fractura en el pulgar del pie; y recupera a Diego Jiménez, que no juega un partido de Liga desde el pasado 26 de febrero, en La Almozara, frente al Ebro. El central zamorano está restablecido, pero sin ritmo de competición, por lo que Dani Marín formará tándem con Mario Gómez, una dupla que no funcionó bien en Santa Eulalia.

Sin Roger Riera, el Hércules perdió ese día con la Peña Deportiva y también en la posterior visita del Teruel. Sin el central canterano del Barça, además de una referencia atrás y una pieza clave en la salida de la pelota, Escobar se queda sin el segundo máximo goleador del equipo (5 tantos). De cómo se sobreponga el Hércules a esta baja dependerá buena parte del resultado final.

La segunda gran incógnita radica, otra vez, en la banda derecha. En función de ella se decidirá lo demás. Alvarito, Luque Júnior (titular en Lleida y fundamental en el triunfo agónico), Artiles y Jean Paul se repartirán las tres plazas de ataque por delante de Míchel salvo que se vuelva a sacrificar a Toscano como mediocentro. Solo vale ganar, el resto ni se contempla.