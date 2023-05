Ander Vitoria tiene que desear irse, de lo contrario, será un problema, y no pequeño, tanto financiero (si obliga a que le despidan sin acuerdo), como deportivo (si finalmente le dejan quedarse). El delantero de Igorre, la gran apuesta ofensiva de la pasada campaña hasta la irrupción de Míchel Herrero, se aseguró de blindar bien su contrato después de firmar 10 goles en Primera RFEF con la Cultural y Deportiva Leonesa y bajar una categoría. Despedir al vizcaíno cuesta más que a Sergio Marcos y Mario Gómez juntos. De no haber sido así, ya no estaría en Alicante... desde enero.

El futbolista vasco es un fallo en el sistema, una debilidad manifiesta, una mancha que amenaza con extenderse también al nuevo proyecto si no se evita a golpe de talón. Mientras que las salidas del mediocentro y del central pactadas esta semana se saldaron con el abono de tres mensualidades, la del ariete incluiría también las nueve restantes si no se negocia una baja amistosa, algo que, de momento, no se ha producido. El club tiene que abonar un año íntegro de contrato al delantero en caso de no llegar a un acuerdo Ander Vitoria cumple 34 años el curso que viene y, lejos de aquí, tiene difícil cobrar más dinero del que gana en Alicante. Ni su edad, ni el pobre rendimiento ofrecido a lo largo del curso (cero tantos) ni la colección de calificativos despectivos que le ha ido dedicando Lolo Escobar públicamente contribuyen a encontrar un destino que satisfaga las demandas del vizcaíno, que no parece dispuesto a perder poder adquisitivo ni tampoco a renunciar a la calidad de vida conseguida en Alicante. La situación de Míchel Hérrero preocupa porque su rendimiento ha estado muy por debajo de lo que se esperaba de él Los precedentes con él son poco halagüeños porque ya en Navidad, dándole todo tipo de facilidades, se negó a cambiar de aires pese a no contar para el entrenador. Aquella cerrazón suya hace aún menos digerible prolongar su estancia ahora. De haber salido en enero, habría existido la posibilidad de que, con el cambio de aires y de entorno laboral, mejoraran algo sus prestaciones y ahora se podría encajar mejor una hipotética continuidad que, en las circunstancias actuales, está desacreditada y es muy desaconsejable. Por las buenas, no La secretaría técnica trató de reconducir la actitud de Ander varias veces, siempre de manera cordial, sin aplicarle medidas coercitivas que pudieran recrudecer la relación humana pensando en favorecer un clima positivo en la negociación de su baja una vez finalizado el curso. Pero ahora, si el «nueve» de Igorre se mantiene en sus trece, el Hércules usará todos los elementos a su alcance, deportivos y disciplinarios, para intentar extraer algo de jugo a un futbolista que se ha mostrado muy por debajo del caché con el que aterrizó en el vestuario blanquiazul en caso de que no se le pueda rescindir en unas condiciones ventajosas. Nico Espinosa, César Moreno, Jean Paul y Salah dejarán de tener ficha sub-23 la próxima temporada Otro dilema de presente que condiciona el futuro es Míchel Herrero. El suyo está lejos de ser un año tan nefasto como el de su compañero, pero ha estado por debajo de la expectativa que suscitó, a todos los niveles, su rescate de Tenerife, donde había sido apartado del equipo al comienzo de la pretemporada. Percibe un salario muy elevado para la cuarta categoría y no ha sido lo mínimamente diferencial que justificaría seguir recibiendo la misma retribución. Renegociar con él a la baja una nueva nómina es una opción, pero, de momento, no está encima de la mesa ni en el orden de urgencias a resolver. JUGADORES CON CONTRATO Ander Vitoria

Felipe Chacartegui

César Moreno

Míchel Herrero

Alvarito

José Artiles

Nico Espinosa

Jean Paul

Salah

Sergio Marcos (rescindido)

Mario Gómez (rescindido) Había once jugadores con contrato en vigor para la próxima campaña y ya quedan nueve. Además del delantero vasco y del mediapunta valenciano, pertenecen al Hércules Felipe Chacartegui, César Moreno, Alvarito, José Artiles, Nico Espinosa, Jean Paul N’Djolí y Salaheddine Bendrao «Salah». Míchel: ¿solución o problema en el Hércules? Ninguno de ellos dispondrá de ficha sub-23 la próxima temporada, ya no pueden, no cumplen los requisitos, de modo que si continúan todos ellos, quedarán siete fichas profesionales libres. La idea es disponer de más margen para dar altas y no iniciar la tercera campaña seguida en Segunda RFEF con una mayoría de caras que ya han demostrado su incapacidad para conseguir el salto de categoría, incluido el entrenador, que goza del respaldo de la secretaría técnica, pero sigue a expensas de la dirección que finalmente decida tomar el Hércules 23-24, todavía en ciernes.