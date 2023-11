Rubén Torrecilla se volvió a quejar del árbitro, pero rebajó ostensiblemente su grado de crítica consciente de que toda la culpa del resultado final no recaía mayoritariamente sobre el colegiado. «Ellos han sabido interpretar mejor que nosotros el tipo de partido que puede jugarse aquí», en clara alusión a la advertencia realizada en la previa del choque, cuando el preparador del Hércules lamentó que la Federación obligue a competir en un terreno de juego tan depauperado como el que posee el Nou Camp de Morvedre.

«No hemos competido bien y las decisiones arbitrales nos han perjudicado gravemente. La expulsión, muy rigurosa, y, sobre todo, el penalti que nos han pitado en contra, que no era, han condicionado el desenlace. No hemos sabido sobreponernos», lamenta.

El técnico blanquiazul insistió en la «dificultad enorme» que entraña jugar al fútbol «en un campo como este». «Lo hemos intentado, pero ha sido más con el corazón que con la cabeza», indica. «Me preocupa la cantidad de goles que estamos recibiendo fuera de Alicante, pero hay que ver en qué tipco de campos los hemos encajado», arguyó volviendo a poner el foco sobre el caucho gastado que prolifera en Segunda RFEF.

«Hemos planteado el partido para ser capaces de combatir su juego directo, pero no hemos podido, ahora debemos levantarnos»

«Esto es un traspié y hay que levantarse rápido, pero es que en campos así es muy difícil jugar al fútbol porque nos obliga a cambiarlo todo, a variar diametralmente nuestro estilo», recalcó. «Hemos tratado de apuntalar nuestra área, dotarla de músculo, de centímetros, queríamos contrarrestar su estilo, que se centra en exclusiva en el fútbol directo, de ahí nuestro planteamiento inicial. Nos ha salido mal porque no hemos sabido adaptarnos a la forma de competir que exige un campo como este. Tenemos que levantarnos y lo haremos con más trabajo porque el grupo, que ahora está fastidiado por no haber correspondido al apoyo y la fuerza que nos ha demostrado la afición, forma un vestuario excelente y sé que saldremos adelante. Ya advertí de que esta Liga iba a ser dura».

El preparador extremeño confirmó al final del choque que la sustitución de Carlos Abad en el minuto 19 del partido se realizó «por precaución». «Me comunicó que le dolía la rodilla, que sentía un leve molestia en el cuádriceps, que no había sentido pinchazo, pero que algo no estaba bien, que no se sentía cómodo y preferí no arriesgarme a que se rompiera a perderlo un mes. Le cambié y esperemos que las pruebas descarten cualquier mal mayor y que pueda volver a la titularidad contra el Manresa», deseó Torrecilla.