Dieciocho partidos por delante. El primero, este domingo, a las 17 horas, en un estadio con especial solera: Camp d’Esports de Lleida. El Hércules cierra la primera vuelta estrenando 2024 frente al líder de su grupo, el equipo entrenado por Ángel Viadero y liderado por el exblanquiazul Chuli. Los ocho goles del delantero firmado por Carmelo del Pozo el último día de mercado en su segunda campaña en Alicante es ahora el máximo realizador del conjunto ilerdense con ocho tantos.

Ambos clubes, con idéntica aspiración de partida, se cruzan en una situación diametralmente opuesta a la de hace justo un año, cuando los dos tenían más cerca la Tercera RFEF que la parte alta de la clasificación. Ahora pelean por un título honorífico, el de campeón de invierno, un galardón inservible que, sin embargo, puede valer mucho para el bloque de Rubén Torrecilla, que ganándolo se libraría del lastre de no haber sido capaz de batir a ninguno de sus rivales directos en la primera mitad de la temporada.

El largo parón, el periodo de inactividad afecta a los dos contrincantes por igual, pero el hecho de jugar como local, y ostentando el liderato, concede al proyecto catalán una ligera pátina de favoritismo. Torrecilla, llegado el caso, se conformaría con el empate, un resultado que también aceptaría Viadero, tal y como reconocieron en la rueda de prensa previa al plato fuerte de la jornada 17 en el grupo 3 de Segunda RFEF.

Movimientos rápidos

Ninguno ha esperado a la apertura oficial del mercado de fichajes para reforzarse. El Lleida ha incorporado al delantero Jon Bakero y al mediapunta João Vigário para apuntalar su ataque y el Hércules ha dado de alta al volante Javi Moreno y al extremo ghanés Richie Dapaah. Los cuatro figuran en las convocatorias elaboradas por los técnicos. En el caso de la blanquiazul, compuesta por 19 nombres, el preparador extremeño deberá hacer un descarte antes del pitido inicial.

El Lleida, que no pierde en su estadio desde el pasado abril, ha encadenado 10 triunfos en casa. Desde que perdió con el Hércules el curso pasado (0-1, con diana de Riera) no ha cedido ni un solo punto como local, así que el reto cobra todavía mayor relevancia para los visitantes, que este mes disputarán tres de sus cuatro compromisos lejos del José Rico Pérez.

El once que elegirá Torrecilla para asaltar el templo del líder es una incógnita. La semana no ha dejado pistas definitivas, aunque las opciones de que Dupaah y Coscia formen de inicio son altas por su solvencia tanto en los entrenamientos como en el amistoso contra el Torrellano. Viadera tiene una baja sensible, la de su central titular Neyder Lozano, suspendido por acumulación de amarillas.

Sin él sobre el césped, la dureza defensiva decrece y eso es algo que debe aprovechar el Hércules para regresar del frío pirenaico con el liderato en la bodega del autocar. Los alicantinos, que han empezado perdiendo 10 de los 17 partidos que llevan esta temporada, incluido el de Copa, necesitan demostrarse a sí mismos que están listos para dar el puñetazo en la mesa definitivo.