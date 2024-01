La temporada entra en una fase tensa, en la que el margen de error es exiguo después de enlazar dos derrotas. Una tercera dejaría en entredicho todo lo hecho en la primera vuelta con casi toda la segunda por jugar. El Hércules juega este domingo en Torrent, sobre césped artificial, en una moqueta desgastada, dura y de dimensiones reducidas. Una jaula semejante a la de Morvedre donde los alicantinos sufrieron un correctivo sin paliativos: 3-1. "Los tres puntos que nos jugamos esta semana son aún más importantes que los que nos jugamos en Lleida, este partido es más importante que aquel por el momento en el que nos llega y, sobre todo, porque nos los jugamos en el peor escenario posible para nosotros", avisa el entrenador blanquiazul.

"Allí (en el municipal de San Gregorio), no podemos ser nosotros. Las condiciones del campo son todo lo opuesto a lo que representamos nosotros. Tenemos que cambiarlo todo, desde la forma de preparar el encuentro hasta cómo lo jugamos. No podemos ser nosotros mismos. En campos como esos no podemos hacer valer nuestra calidad, hay que jugar a otra cosa, cambiarlo todo, desde las botas al sistema. Pero lo hemos preparado bien y, si nos sale bien el plan, podemos ganar", advierte el extremeño.

"No vamos a ir a jugarle de tú a tú, no vamos al golpeo cuerpo a cuerpo. Hemos preparado una forma de enfrentar el choque y creo que nos puede salir bien, lo hemos trabajado y para que nos salga bien, tenemos que estar muy concentrados, muy intensos, no cometer fallos, porque necesitamos tener los cinco sentidos puestos en lo que hacemos para que logremos el objetivo que perseguimos. Sea como sea, nuestra única opción de partida es la victoria y creo que sabemos cómo lograrla", insiste Torrecilla, sin dar pistas de la estrategia, pero asumiendo que no será creciendo a partir del dominio de la posesión.