Un tercer tropiezo en forma de derrota ya no sería un bache, parecería un socavón bien grande. Evitarlo es la misión con la que parte hoy de inicio el Hércules en Torrent, una campo al que regresa tres décadas después para tratar de no deshacerse entra las bolitas de caucho que saltan al apoyarse en el piso. Ganar. Volver a sumar de tres en tres y seguir enganchado al vagón de cabeza para no perder pie en un comienzo de 2024 bastante desalentador.

Justo lo contrario que el conjunto que entrena Vicente Mir, que ha arrancado el nuevo año sacando adelante los dos enfrentamientos que ha tenido en su campo, un Municipal de San Gregorio en el que todos los espectadores, incluidos los socios, tendrán que pasar por taquilla porque el derbi regional ha sido declarado Día del Club. Con tres exblanquiazules en el campo, Raúl Ruiz, Adri Pérez y Salah, y otro más en el banquillo, la visita del que parecía máximo favorito al ascenso directo es una prueba para medir el alcance del mercado invernal en ambas franquicias. Rubén Torrecilla se ha llevado a Valencia a los mismos jugadores que alistó para medirse con el Formentera hace siete días. La única novedad es Carlos de la Nava, que regresa a la convocatoria tras su pifia frente al Espanyol B. Se sube al autocar por el sancionado Mendes, a quien el Juez Único de Competición ratificó el castigo el miércoles tras ser expulsado en el Rico Pérez frente al equipo balear. EL DATO 32 años sin jugar en el campo municipal San Gregorio de Torrent ► El Hércules, que nunca ha perdido con el Torrent en Liga (3 victorias y 2 empates), regresa al municipal de San Gregorio después de la última vez que lo visitó, el 22 de diciembre del 1991, en Segunda B. Aquel día se impusieron los blanquiazules 0-2 con Saavedra como bigoleador. Viaja el mismo bloque, pero la duda es si repetirá la fórmula de partida que el técnico blanquiazul empleó para el primer partido del año en Alicante, el que terminó con el triunfo visitante en el último minuto del tiempo añadido con un cabezazo inapelable de Caturla. El Hércules será el primero en jugar de los tres que empatan a puntos en la cabeza de la clasificación. Por la tarde, el Lleida recibirá al Alzira (17 horas) y el Europa visitará al San Andreu en un duelo de máxima rivalidad vecinal (18 horas). Fallar una tercera vez se antoja funesto, pero no es en absoluto descartable visto el rendimiento de los alicantinos sobre la hierba sintética, donde se han dejado más de la mitad de los puntos que han disputado hasta ahora. Tres victorias en las siete salidas que ha protagonizado hasta el momento sobre moqueta. Una alfombra como de cemento Las condiciones del gastado San Gregorio son muy similares a las del rudo Morvedre, de Sagunto, donde el cuadro de Torrecilla se llevó correctivo sin paliativos. Las tres veces que ha ganado jugando en césped artificial ha sido en superficies con el certificado de calidad de la FIFA, terrenos de juego relativamente modernos, de una dimensión aceptable y bien regados. Vicente Mir, que es consciente de que el caucho le juega a favor, no dará facilidades a este respecto. El Torrent de Vicente Mir ha ganado los dos encuentros que ha disputado como local en el arranque de 2024 El preparador blanquiazul ha trabajado tres días en un entorno semejante al que se encontrará en Torrent. El derbi será retransmitido por el portal en streaming Webdirecto a un precio de 5,95 euros. Se prevé la presencia de un nutrido grupo de aficionados alicantinos en el campo, que intentarán que los futbolistas de Torrecilla mantengan la concentración y un régimen de intensidad apropiados, a la altura de lo que está en juego: no bajarse de la pelea por el salto de categoría por el camino fácil. Seis hombres están al borde de la suspensión: Mangada, Colomina, Nolan, Candelas, Ketu y Juanmi. A las 12 empieza a rodar la pelota con los alicantinos partiendo desde la cuarta posición después de la remontada firmada por el Badalona Futur, que se ha impuesto al Atlético Saguntino (2-1) en el primer pulso de la jornada 20 en el grupo 3 de Segunda Federación.