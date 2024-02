Con perspectiva se razona mejor, de manera más ágil, menos impulsiva. Tal vez por eso Rubén Torrecilla haya rebajado el nivel de crítica expuesto tras consumarse en Torrent la tercera derrota seguida de 2024 del Hércules, un ciclo desastroso que le ha llevado de liderar la clasificación a asomarse, de lejos, a la quinta plaza. El preparador blanquiazul defiende ahora que ninguno de los tres rivales que le han derrotado en el nuevo año, Espanyol B, Formentera y Torrent, "no han sido superiores a nosotros, nos ganaron por pequeños detalles".

Lejos queda ya la sombra de sospecha que planeó sobre el equipo cuando después del encuentro en Valencia, el técnico solicitó a sus hombres "un examen de conciencia" dejando entre ver falta de profesionalidad, de visualización de los partidos, de dificultad para entender lo que estaba en juego. Cinco días después, el discurso es otro, más moderado, más consecuente con la realidad clasificatoria del conjunto alicantino, a un triunfo del líder Europa a pesar de no haber sumado un punto tras la victoria en Lleida.

"Nadie nos ha sometido, los tres partidos se han desequilibrado por pequeños detalles. El gol es lo que determina el estado de ánimo, la diferencia entre salir feliz o triste de un partido. Seguimos haciendo muchas cosas de las que hacíamos muy bien antes, seguimos presionando arriba, generando buenas ocasiones, solo ha faltado gol", sostiene Torrecilla antes de la visita del Sant Andreu.

Problema localizado

"Nos faltó concentración en una defensa de balón parado, eso fue lo único achacable a los jugadores en Torrent. Dejamos que nos remataran sin oposición. El único problema que se repite es ese, la falta de concentración, el resto del trabajo es bueno porque nadie nos somete", esgrime el preparador del Hércules. "Fue un fallo puntual, pero en los 90 minutos hicimos muchas cosas bien y solo esa mal", reitera. "Llevamos tres partidos encajando goles a balón parado y eso es un problema de concentración, nada más, me preocuparía de verdad si yo viera que este Hércules no es el mismo de hace cinco semanas, el mismo de hace ocho", arguye con vehemencia el entrenador blanquiazul, que achaca los cambios cuantiosos en las últimas alineaciones de una jornada a otra al aumento de la competencia tras la incorporación de Javi Moreno, Richie Dapaah y Miguel Marí. "La liga se nos hará larga si jugamos siempre con los mismos", vuelve a repetir.

"Antes, nos llegaban dos veces y no nos hacían gol, y ahora, sí. Y antes llegábamos nosotros y sí hacíamos goles, pero ahora, no; eso es lo único que ha cambiado", enfatiza el técnico con insistencia. "Ahora todo nos está viniendo de espaldas, incluidas lesiones. Pero de esta dinámica solo se sale con buena actitud, siendo positivos", aclara Torrecilla, que prefiere que su equipo atraviese un bache de resultados en este momento de la temporada que a falta de cuatro partidos para el final de la Liga.

Mal momento... muy normal

"En la vida todos pasamos por momentos buenos y malos. Y el fútbol es igual. El bache le tocó al Lleida, que ya ha salido. Y ahora nos toca a nosotros, como le tocará al Europa", señaló el extremeño, quien recordó que el Hércules sigue" a tres puntos del primero, que tiene que venir, además, a nuestro campo", alegó.

Torrecilla no quiso calificar el partido ante el Sant Andreu como "una final" y solicitó calma. "Hay que seguir confiando. Si el equipo no corriera o no presionara, entonces estaría preocupado, pero nadie puede decir que mis hombres no corren porque eso sigue siendo nuestra seña de identidad", recuerda el preparador cacereño antes de advertir que no vale con ganar un partido, "hay que ganar todos los posibles".

Solución... también para Míchel

"De aquí se sale corrigiendo cosas y con buena actitud. Nadie puede decir que el equipo no se deja la piel en el campo o que no corre", sostuvo antes de poner como ejemplo de confirmación de la entrega y compromiso de sus jugadores, la ilusión que ha despertado el proyecto esta temporada: "Hemos conseguido que vengan 9.000 personas a vernos y antes de que llegáramos, al estadio, entraban menos de 3.000. Esa ilusión que se ha generado no es casual, es fruto del compromiso de todos con el escudo, con la ciudad...", indicó el preparador, que espera un Sant Andreu "que intentará adueñarse del balón", valoró Torrecilla antes de confirmar que para el Hércules no se ha terminado el mercado de fichajes, que peleará por contratar a un mediocentro defensivo en paro en las próximas fechas, tal y como ha hecho el Torrent, que cerró la incorporación del exblanquiazul Míchel Herrero, que cumple así su deseo de permitirse un último baile cerca de casa antes de colgar las botas definitivamente, sobre el césped, junto a su buen amigo Raúl Ruiz.