"Los tres puntos que nos jugamos en Torrent son más valiosos que los que conseguimos en Lleida". Lo dijo Rubén Torrecilla antes de viajar a Valencia, pero nadie dentro del vestuario captó el mensaje. La falta de contundencia ha vuelto a condenar al Hércules, de nuevo sobre césped artificial, enlazando tres derrotas y confirmando un mes de enero desastroso, que empezó con el asalto al liderato en el Camp d'Esports y que se cierra con los alicantinos cayendo hasta la cuarta posición después de no haber sumado ni un solo punto en la segunda vuelta.

"Estamos todos jodidos. Hasta que nos han marcado el primero, estábamos llevando bien el partido, controlándolo, sin mucha profundidad, pero sin sufrir. Ese era el plan establecido. Aguantar el primer tiempo y resolver en el segundo porque el Torrent sufre en las segundas partes. Queríamos matar el encuentro con hombres de refresco con buen pie, pero al encajar el 1-0, otra vez después de un balón parado, se ha ido todo al traste, nos ha hecho mucho daño", confiesa el técnico del Hércules.

"Les he dicho que reflexionen, que hagan autocrítica, cada uno que valore su situación personal, que haga examen de conciencia. Somos un buen grupo, pero hay cosas que están fallando y hay que hablar de ello, que cada cual valore si está dando el 100%, si está compitiendo como corresponde. Ni antes eran tan buenos ni ahora tan malos como pueda parecer. Es una cuestión de concentración, de estar intenso, de competir bien, que es lo que ahora no estamos haciendo", reitera el preparador blanquiazul.

Mala defensa

"El primer gol que recibimos nos hace mucho daño por el momento en el que llega y por la forma en la que se produce. Defendemos mal otra acción de estrategia, nos despistamos, no somos contundentes. Todos saben lo que tienen que hacer, donde colocarse, cómo actuar, pero... El segundo, directamente, es una cuestión de pasividad, de permitir a un tío recorrer 20 metros y no ser capaces de taparle ni cuando entra en el área. Luego el golpeo es excelente, pero no teníamos que haber llegado a eso", lamenta el técnico extremeño.

"Los jugadores tienen que pensar más en los partidos, ser consciente de la importancia que tienen y volverlo a encarar como hacíamos al comienzo de la temporada. Estos tres mismos partidos los ganamos en la primera vuelta, pero ahora ya todo el mundo se juega cosas y aprieta y hay que estar a su nivel, darlo todo, no dejarte nada, estar metido en lo que haces sin darte un respiro", advierte el responsable del vestuario herculano.

Soluciones

"De esta situación se sale haciendo examen de conciencia, reseteando, pero tienen que hacerlo ellos en primera persona. Cada uno. Necesitamos ganar un partido para sacudirnos toda esta presión que sentimos ahora después de los últimos tres resultados malos", arguyeTorrecilla, que sigue estando "contento" con el grupo que se ha formado, aunque "hay cosas que ahora no me gustan", desvela sin dar más detalles. "Tenemos que dar un paso al frente importante todos, también el entrenador", espeta el técnico blanquiazul, que no tiene claro aún cuál será el plan de trabajo semanal.

"No por entrenar más días vamos a jugar mejor. No es cuestión de cantidad, sino de calidad de trabajo. Poner más horas de entrenamiento no asegura ganar más partidos", esgrime Torrecilla, pendiente del alcance de las lesiones de José Artiles y de Álvaro Hernáiz, el primero con un "golpe en la tibia y en la mandíbula" y el segundo con un "ligero esguince en el tobillo".

"En estos campos el riesgo de lesión se multiplica porque, además, tienes que entrenar más sobre moqueta y los jugadores lo sufren", aduce. "Nos hacen daño con cualquier balón parado al área y necesitamos cambiar eso rápido", reitera el entrenador sin elevar el tono.

"A nuestra gente hay que pedirle perdón por lo que ahora está pasando y darlo todo para que volvamos a ser el equipo de la primera vuelta, el que lideró el grupo, el que mandó con su fútbol durante muchas jornadas", subraya Torrecilla, deseando que en Torrent se haya puesto "un punto y aparte".

Con respecto a la posibilidad de refuerzos en los tres días de mercado de fichajes que aún quedan, el preparador blanquiazul volvió a confirmar que se hará un esfuerzo por la contratación "de un lateral izquierdo" y pelearemos que llegue "un futbolista que nos dé un salto de calidad" sin especificar la posición, si bien reconoció que, desde el inicio de la temporada, el Hércules "carece de un pivote defensivo puro, específico", una posición que no estaba cubierta "ni con César Moreno", que para el entrenador "tiene unas condiciones muy similares a las de Miguel Marí o Roger Colomina".

"El bache por el que estamos pasando ahora no es responsabilidad de uno o de dos jugadores, es de todo el equipo, también del entrenador. Debemos volver a ser el equipo intenso y concentrado que éramos. Cada distracción, cada lapsus, cada error de concentración, cada vez que no estamos con la actitud necesaria, lo acusamos", aduce Torrecilla antes de, cabizbajo, abandonar el gastado terreno de juego de San Gregorio de camino a Alicante.