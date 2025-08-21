Oriente Próximo
Netanyahu ordena negociar una tregua tras aprobar el plan militar para tomar la ciudad de Gaza
EFE
Jerusalén
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó este jueves el plan militar para tomar Gaza y, al mismo tiempo, ordenó iniciar negociaciones para una tregua.
"Estamos en la fase de toma de decisiones. Llegué hoy a la División de Gaza para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás", afirmó el mandatario durante su visita a la división del Ejército israelí.
"Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y para el fin de la guerra en términos aceptables para Israel", añadió. "Estos dos objetivos —derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes— van de la mano".
- Prohibido el baño en Guardamar: la aparición del “dragón azul” obliga a cerrar las playas
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa de Alicante
- Dormir es imposible': así se vive el verano en Carolinas, el barrio con más densidad de población en Alicante
- Abierto: el paseo de Cabo Roig-La Caleta de Orihuela Costa ya es de todos
- La reapertura del paseo del dique de Levante de Torrevieja deberá esperar hasta finales de septiembre
- El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad
- Los 'estudios' que no son grados del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara
- El dueño del solar abandonado de La Veleta de Torrevieja justifica la falta de vallado porque tiene okupas