Polémica a raíz de las declaraciones de un turista entrevistado por un reportero de À Punt en una playa de la provincia de Alicante. El vídeo del instante, que se ha producido en un arenal de Dénia, está circulando durante las últimas horas con mucha fuerza por las redes sociales después de que Apala 9, una cuenta que se dedica a recopilar los mejores momentos del canal autonómico, lo haya compartido en sus redes sociales.

En la grabación, se puede ver cómo el periodista se acerca a la posición en la que se encuentra el veraneante, a quien aborda con la clásica pregunta para homper el hielo: "¿Disfrutando un poco de la playita?". Tras la respuesta de rigor -"disfrutando un poco, sí"-, el reportero plantea una nueva cuestión: "¿Por qué gusta tanto esta playa de Dénia?". Sin embargo, sucede lo inesperado y el entrevistado rompe cualquier conato de tópico y contesta que es la primera vez que viene y no le gusta.

Antes casi de que el periodista puede hacer su labor y repreguntar, el turista vuelve a la carga y no se corta a la hora de explicar el motivo de su desencanto con la playa: "Mira la mierda que hay, enchúfala con la cámara, que la limpie la Comunidad Valenciana". Esa "mierda" a la que se refiere el veraneante es en realidad posidonia, algo que le intenta explicar el reportero, aunque no de la manera más precisa: "Hombre, eso son algas, eso no tiene nada que ver con la limpieza, es naturaleza". Más acertado está a la hora de hacer una comparación para que el bañista pueda entender la situación: "Es como cuando vas al monte y está todo lleno de maleza".

Aun así, la explicación no parece convencer al entrevistado, que se mantiene firme en su parecer y no duda en lanzar una réplica en tono tajante: "Hay playas que están limpias y esta no". El periodista mantiene el tipo y trata animarle para que unos restos de posidonia no le amarguen las vacaciones -"a lo mejor vienes mañana y está limpia"- y le invita a disfrutar del resto de encantos de la playa. "Bueno, te dejamos disfrutando del sol", dice para romper esta vez no el hielo, sino el frío glacial que habría congelado el ambiente en caso de haber dejado que el silencio se apoderara de la situación.

Quan un madrileny li va dir a @dtorres_apunt que la platja estava "plena de merda", però la brutícia era posidònia. 🏖🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/KJ7f32gcfI — Apala 9 (@apala9tv) August 1, 2023

No obstante, el periodista logra salir airoso del pequeño embrollo e incluso aporta una nueva idea para que el turista pueda seguir disfrutando de su paso por la Costa Blanca. "Te invitamos también a disfrutar de esta atracción que por 10 euros puedes disfrutarla como si fuera un parque acuático", expresa en referencia a la plataforma que hay sobre el mar formada por una serie de colchonetas y toboganes hinchables y que se encuentra a pocos metros de la orilla.

Esta propuesta parece poner fin a la conversación, pero aún quedan unos segundos que sirven para conocer el lugar de procedencia del desencantado veraneante. "¿De dónde sois vosotros?", es la pregunta que realiza el reportero, que al escuchar la respuesta ("Madrid"), no duda en contestar con una verdad que puede llegar a ser incómoda: "En Madrid playas así no encontramos, ¿verdad?". Unas risas ponen el broche final a la entrevista, que no puede acabar sin una palabra que pese haber sido repetida varias veces a lo largo de la conversación, nunca está de más pronunciarla una última vez: "A disfrutar".