Gobierno y Generalitat de Cataluña aíslan la mesa de diálogo del choque por el aeropuerto de El Prat

El encontronazo entre gobiernos a cuenta del aeropuerto existe y es virulento. Los dardos y ataques cruzan media península, en ambos sentidos. Y deja a la vista las suturas que unen ambos bipartitos. Entre ERC y Junts y entre el PSOE y Unidas Podemos. Y siendo todo ello cierto, ambos ejecutivos hicieron, este jueves, votos que es lo mismo que dar garantías, por aislar la mesa de diálogo -que debe de tener lugar en una semana- de la polémica aeroportuaria.

Así, el 'president', Pere Aragonès, tras señalar que el proyecto presentado de ampliación era poco menos que un trágala que instauraba un "chantaje que trata de imponer un modelo desarrollista, digno de otras épocas", evocando al franquismo, añadió que la riqueza léxica empleada se circunscribía solo al ámbito de las infraestructuras. "En la mesa de negociación no hablaremos del aeropuerto. Me niego a dejar de reclamar el referéndum y la amnistía por un boicot del Ejecutivo a El Prat", dijo antes de pedir que "no se mezclen carpetas".

"La polémica del aeropuerto no solo no afecta a la mesa, sino que vamos a ir con más fuerza" Pere Aragonès - Presidente de la Generalitat

Los republicanos, eso sí, estén convencidos de que Moncloa desea mantener la mesa de diálogo fuera del foco mediático todo el tiempo que se pueda. La carpeta catalana, creen en ERC, incomoda ahora a Sánchez. Y "mucho mejor hablar de algo tan 'autonomista' como el aeropuerto" (fuente de debate ya con motivo del Estatut de 2006) "que centrar la atención en la autodeterminación", apunta una voz.

Los republicanos sospechan de que en la puesta en escena de la crisis de El Prat también influye la volunta de Pedro Sánchez de poner sordina al foro de diálogo

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, también quiso separar la ruptura sorpresiva sobre el aeródromo de la próxima reunión entre los dos ejecutivos. “Son mesas diferentes con objetos diferentes”, declaró en RAC-1. En la misma línea se manifestaron fuentes oficiales de la Moncloa, que todavía no informa de cuál será el orden del día de la cita.

La fecha del desenlace, argumentó Sánchez, se decidió “en un ejercicio de transparencia ante los catalanes” a “pocos días” de que el Consejo de Ministros tenga que aprobar, antes del 30 de septiembre, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026 en el que se debía incluir la ampliación. Fuentes del Executiu atribuyeron la apresurada comparecencia de la ministra, el miércoles, a la visita de la vicepresidenta Yolanda Diaz (Unidas Podemos), y de Ada Colau, en La Ricarda, el jueves.

La vicepresidenta Díaz (Unidas Podemos) asevera en La Ricarda que "la ampliación de El Prat no es compatible con la emergencia climática"

Allí, Díaz aseveró que la ampliación de El Prat “no es compatible con la emergencia climática” del planeta y aseguró que nadie que visite la zona puede defender que un aeródromo acabe con ella. “No es lo mismo verlo desde Madrid en planos que verlo en persona”, afirmó, obviando que la ministra Sánchez conoce el territorio porque fue alcaldesa de Gavà hasta el pasado mes de julio.

Junts, socio de los republicanos en el Govern, ha mostrado mil veces su escepticismo sobre los posibles frutos de la mesa de diálogo. Y la polémica aeroportuaria no fortalece la fe de los posconvergentes en este foro de diálogo. El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, criticó que ya fuera con el PP que con el PSOE, "el Gobierno sistemáticamente incumple los compromisos adquiridos con Catalunya" y que esta actitud "entierra un poco más la credibilidad del Ejecutivo".

"Cuando se está gobernando la Generalitat, y en proyectos como este, no nos podemos permitir niñerías" Raquel Sánchez - Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

El frente de Madrid

Ante todo ello, Sànchez volvió a exhibir una de las reivindicaciones posconvergentes que se cayeron del pacto de Govern, la de la unidad de acción en Madrid. Y presionó a los republicanos para que rompan las alianzas con el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, con el fin de desestabilizar así la mayoría que apoyó a Sánchez. "Los independentistas tenemos 23 escaños [13 de ERC, 4 de Junts, 4 del PDECat y 2 de la CUP] imprescindibles garantizar la estabilidad. No podemos seguir con la bondad de dar apoyo y estabilidad del Gobierno", aseveró el expresidente de la ANC. ERC entiende el mando único es algo tan irrealizable que apenas si se molestó en desmentir o negar.

"No podemos seguir con la bondad de dar apoyo y estabilidad del Gobierno PSOE-UP" Jordi Sànchez - Secretario general de Junts

Sánchez también dijo estar "enojado" con ERC por haber cuestionado el impacto medioambiental de la reforma y por la posibilidad de que miembros del partido podían acudir a la manifestación contra los planes de Aena el 19 de septiembre en Barcelona. Aragonès, en su comparecencia, cerró filas, por su parte, con su vicepresidente (Puigneró, de Junts) y en lugar de profundizar en las discrepancias en su Govern, prefirió resaltar las existentes en el de Pedro Sánchez. Eso sí, que Aragonès no atacara a Junts, no significa que, desde su 'sottogoverno' no se recordaran varias declaraciones públicas, del propio Puigneró o de Quim Torra, muy críticas con el Gobierno por triturar el espacio natural del delta del Llobregat.