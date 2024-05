ERC busca desgastar a Junts apuntando hacia la número dos de Puigdemont

Todos los partidos acuden a la campaña electoral con un plan preestablecido y, a partir de allí, tratan de explotar algún filón con el que no contaban inicialmente pero que piensan que les puede beneficiar. Este ha sido el caso de Esquerra con la número dos de Junts, Anna Navarro. La empresaria que acompaña a Puigdemont en la lista ha tenido, en algunas de sus apariciones públicas -presentes y del pasado-, algunos comentarios que han sorprendido y que se han viralizado. Esquerra, desde hace algunos mítines, está tratando de explotarlo.

Tras conocerse la designación de Navarro, las redes hirvieron con una conexión telemática de Navarro en la que explicaba que "una señora" acababa de llevarle "el desayuno". "Se llama Olivia, es una señora mexicana que hace 22 años que me ayuda [en casa]. Somos muy amigas", contó. No es habitual, al menos en política catalana, que los candidatos cuenten que tienen servicio. Tampoco que les lleven el desayuno en plena intervención. Ese vídeo en seguida empezó a correr como la pólvora. No se puede decir que a ERC le hayan pillado por sorpresa los comentarios de Navarro. El día que se anunció que sería al número dos, en los chats de diferentes cargos republicanos ya empezó a circular la captura de una entrevista reciente de la empresaria. Allí ya hablaba de Olivia: "Las supermujeres no existen. Hace veinte años que tengo a una señora en casa que me lo hace todo".

La número dos de Junts lleva años afincada en Estados Unidos, en concreto, en Silicon Valley, meca de las empresas tecnológicas. Algunas de sus palabras virales también han pasado por este filtro estadounidense. Por ejemplo cuando comparó el Estado del Bienestar en Catalunya como el de su país de adopción. Expuso que en Catalunya "la gente se queja mucho", pero que los catalanes "pagan muy poco por ir a la universidad, todo el mundo tiene la seguridad social pagada y en las autopistas no hay agujeros". Ese comentario también generó revuelo. Estos días, en un acto con Puigdemont, explicó que ella hablaba muy bien de Barcelona a "muchos ejecutivos" americanos que luego se compraban pisos "para venir a jubilarse aquí".

En el primer míting de la campaña, los republicanos ya apuntaron hacia Navarro. Fue, precisamente, la también número dos de la lista de ERC, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà. Su argumento fue comparar que, mientras el Govern de ERC buscaba cómo hacer frente al problema de la vivienda -fijando topes al alquiler o invirtiendo en promociones sociales-, Navarro hablaba de las inversiones inmobiliarias de los expatriados. "A sus amigos ejecutivos les encanta Catalunya y se compran pisos mientras a los barceloneses se les expulsa del mercado ¿Pero en qué mundo viven en Junts?", clamó Vilagrà.

Fuentes de ERC explican que han visto a Navarro como "la manera de explicar" que Junts "no tiene proyecto". "Y su número dos es probablemente la mejor forma de contarlo", explica una voz autorizada del partido. Lo que subyace en las críticas de Esquerra es intentar contraponer una propuesta progresista, la suya, contra otra que denuncian que tiene un fuerte componente neoliberal.

¿Dónde está la número dos? Lo único que sabemos es que Olivia le lleva el desayuno Laura Vilagrà — Número dos y vicepresidenta del Govern

La ausencia en los debates

Desde Esquerra también consideran que Junts está escondiendo a su número dos. El hecho es que, como Puigdemont no puede acudir a los debates porque reside en Francia y si viniera se expondría a ser detenido, envía a un sustituto a las contiendas. Y su elegido ha sido hasta ahora su número tres, Josep Rull, y no la número dos, Navarro. Es otro elemento que los republicanos denuncian: una supuesta falta de confianza en la segunda cabeza visible de la candidatura.

Este miércoles en Terrassa, Vilagrà volvió a la carga afeando que Navarro no tenga más exposición pública concediendo entrevistas o participando en debates. "¿Dónde está la número dos? Lo único que sabemos es que Olivia le lleva el desayuno", ironizó. Hace unos días, Esquerra envió una carta a los posconvergentes proponiendo un cara a cara de números dos, es decir, entre Vilagrà y Navarro. En Esquerra sabían que difícilmente obtendrían una respuesta afirmativa, pero también era una manera de intentar denunciar la misma situación.

Suscríbete para seguir leyendo