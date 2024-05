Almeida subraya la adhesión de Madrid al Estado judío: "No vamos a romper con Israel"

El mismo día que el Gobierno ha anunciado que España reconocerá al Estado de Palestina el próximo 28 de mayo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado la adhesión total de la capital con Israel. "No vamos a romper ni con Israel ni con la comunidad judía, que quede claro", ha asegurado tajantemente este miércoles el regidor popular, que ha calificado de nueva "huida hacia delante" la decisión del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios tras un acto de homenaje al pueblo gitano madrileño celebrado en la Casa de la Villa, Almeida ha insistido en que, aunque le parece bien que se produzca el debate sobre el reconocimiento de Palestina, Madrid no va a romper relaciones con Israel. Asimismo, el regidor popular ha acusado a Sánchez de estar "sobreactuando" con esta decisión, la cual considera dirigida más a "obtener un mejor resultado electoral" en los próximos comicios europeos del 9J que a un verdadero reconocimiento a Palestina.

Según Almeida, el presidente del Ejecutivo debería centrarse en dar explicaciones sobre si es capaz o no de "garantizar la gobernabilidad de España". Algo que, a tenor de lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados, el primer edil madrileño pone en duda: "Sánchez a los españoles no les debería hablar ni de Palestina ni de Argentina. Les debería explicar cómo es posible que este país no tenga presupuestos en este momento, cómo es posible que sus socios de gobierno no le hagan una ley y ayer le rechazaron la ley para abolir la prostitución y parece ser que también le van a rechazar la ley del suelo".

Maestre pide a Almeida que Madrid se "hermane con Jerusalén"

Al hilo de esta cuestión, la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha propuesto que la capital se hermane con Jeresulén. La líder de la oposición, que ha atendido a la prensa a continuación de Almeida, ha reclamado al alcalde que se muestra "a la altura" de su cargo y que Madrid "cumpla con su parte como capital del país". Así, Maestre ha pedido que el Ayuntamiento "impulse un hermanamiento" con Jerusalén y que disponga "todos los recursos simbólicos" para acompañar la declaración institucional de la próxima semana.

"Madrid sigue siendo un pueblo de paz que apuesta mayoritariamente, no sólo por este reconocimiento, sino también y sobre todo por el fin de la guerra, el fin de los bombardeos, el fin de las muertes de civiles, que desde hace más de seis meses desangran Gaza y que tienen un saldo de muertes de más de 35.000 personas, 15.000 niños y niñas", ha manifestado Maestre.

En este sentido, la jefa de la oposición ha adelantado que Más Madrid va a presentar un borrador de declaración institucional al conjunto de grupos municipales para "reconocer y hermanar la ciudad de Madrid con Jerusalén como capital del Estado palestino". Asimismo, la portavoz ha exigido que el Gobierno municipal "recupere de forma inmediata la aportación a la UNWRA, a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, para "volver a ayudar desde Madrid a las personas palestinas que en Gaza, en Cisjordania y en otros países sufren condiciones de vida muy complicadas"