El mundo de los reality shows siempre está lleno de sorpresas, y Supervivientes no es la excepción. Uno de los momentos más impactantes de esta temporada ha sido la huida de Ángel Cristo, una acción que ha dejado a los espectadores y a los productores del programa atónitos.

El concursante se saltaba el perímetro de seguridad de la isla tras una fuerte discusión con su compañera Aurah. Ángel se marchaba por la selva saliendo del área de seguridad que establece el concurso. Comenzaba a andar y la organización del programa se ponía a buscarlo sin éxito, por lo que tuvo que pedir ayuda al Ejército de Honduras. Tres horas después lo localizaban y a lo que él decía: “Me habéis encontrado porque he querido”.

Sus explicaciones en el plató

En la esperada reaparición de Ángel Cristo en el plató de Supervivientes, Sandra Barneda le daba la bienvenida comentaba con él su polémico paso por el concurso. Ángel aparecía con su banda roja atada a la frente y su báculo, que le ha acompañado durante casi toda la aventura.

Visiblemente emocionado, Ángel se mostraba muy arrepentido tanto de su fuga como de las palabras machistas e insultos que le dirigió a Aurah. “No soy machista, me he criado entre mujeres”, decía el hijo de Bárbara Rey e intentaba justificar sus duros comentarios por las palabras que su compañera le había dirigido sobre su hija, a la que ve “30 horas al mes”.

Los tres puñetazos de Arantxa del Sol a Ángel Cristo

Otra de las polémicas que ha protagonizado el concursante es la que mantuvo con Arantxa del Sol y un viaje en lancha, que no grabaron las cámaras, pero en el que pasaron muchas cosas y que el propio Ángel se encargó de desvelar en un directo.

"Ella no me dio una colleja, me dio tres puñetazos, yo no he hablado de ella ni de su marido, me dio tres puñetazos aprovechando que no había cámaras, pero sí testigos que le llamaron la atención" explicó Ángel sobre lo que realmente sucedió en la famosa lancha con Arantxa del Sol. "Yo a Arantxa la he cuidado desde el primer momento ella no se dio cuenta donde se había metido" añadía Ángel sobre la actuación de su compañera.

Las consecuencias de todo esto fue que la organización de Supervivientes decidió dejar de contar con Arantxa en las galas del programa como medida disciplinaria.

En medio de fuertes acusaciones al equipo del programa al explicar los motivos por los cuales no denunció públicamente a Arantxa en aquel momento, Ángel explicaba: "Quería darle un margen a Arantxa, no se merecía acabar el concurso de esta manera, es una víctima, yo simplemente pensé en que ella me pediría disculpas, yo le dije que había sido víctima de un teléfono escacharrado".

Sobre si es verdad que él había difundido el rumor de que su propia mujer, Ana Herminia, había tenido algún tipo de relación sentimental con Finito de Córdoba, Ángel se mostraba rotundo: "Yo nunca he hablado nada de eso, no me corresponde a mí hablarlo. Mi mujer y Finito han tenido una amistad desde hace años porque el padre de Ana es torero y ella ha conocido a Finito igual que a muchos otros que ya no están en activo".

Finalmente, Ángel acababa su entrevista con Sandra Barneda con lágrimas en los ojos y muy arrepentido por todo lo sucedido: "Cuando decidí hablar sabía que había mucha gente que no lo iba a entender, que iba a resultarme muy complicado darle la vuelta a la situación, pero sobre todo lo que he aprendido me va a ayudar a educar a mis hijas de una manera más humana. Gracias"