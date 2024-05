Las críticas siguen llegando sin parar a Supervivientes. La última en hablar ha sido la primera expulsada de esta edición: Rocío Madrid. La actriz ha hablado en su cuenta de Instagram y no se ha cortado un pelo señalando a la organización pero también a algunos de sus compañeros de edición.

Todo empezaba con la revelación de Kiko Matamoros en ‘Ni que fuéramos shhh’ donde explicaba que “En playa Limbo están mi hija, Lorena y Kiko Jiménez, y llega a incorporarse Rocío Madrid tras ser expulsada. Bien, Lorena Morlote me llama y me dice que eso que se está hablando de la manipulación a la que han sido sometidos es totalmente cierto"

"Cuando llegó Rocío Madrid a la isla, dice que llegó el director a la playa y les dijo: 'oye, los tres tenéis que ir a por esta'", continuaba diciendo el antiguo colaborador de Sálvame, quien explicaba que este es el motivo por el que ya no vemos a la actriz en las galas de Supervivientes.

La reacción de Rocío Madrid

Ahora, la propia Madrid ha reacciona en sus redes, asegurando estar "muy arrepentida" de haber participado en el concurso. "Aquí juegan constantemente en una línea muy delgada que puede llegar a ser peligrosa para la salud emocional de un ser humano", denuncia.

"Me convencieron de que sería algo que no fue y por eso quise salir rápido de allí en cuanto vi la realidad. Para mí hay cosas que el dinero no paga pero por desgracia, hay personas que sí se dejan comprar para dañar a otras", relata en sus stories. Además, añade que “y lo más triste es que después lo justifican como que están creando contenido necesario para el show. Dicen.. Estoy trabajando. ¿Qué? Ufff Para mí no todo vale y por eso me expulsaron la primera. Punto”.

Sobre su experiencia, Madrid explicaba que "Ojalá estas palabras no existiesen. Ojalá mi experiencia allí hubiese sido otra. Ojalá no hubiera necesidad de crear un término para ponerle nombre a algo tan horrible. Pero insisto, las palabras son creadas para usarlas cuando es necesario denunciar una situación. Soy muy consciente de lo que significa la palabra ‘bullying’. Quizá hubiese sido más adecuado decir mobbing, pero lo mismo es a nivel de significado", ha expresado sobre lo que ella vivió en la isla.

Además, añade que “lo que me hace mucha gracias es que confiese una de las personas que se prestaron a hundirme. Somos adultos, yo no me dejo manipular. Si a mi me dicen ataca, yo no ataco porque no hay dinero en el mundo, bajo mi punto de vista ético y moral, que justifique semejante daño. Allá cada uno con su conciencia, tanto los que dirigen como sus marionetas", ha sentenciado Madrid.