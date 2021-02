La voz y la palabra

Leí la noticia durante el café del desayuno y de inmediato supe que no debía callarme. El titular decía que el máximo responsable de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 había dimitido tras sus comentarios machistas. Toshiro Mori, presidente del comité organizador, de manera desafortunada había declarado que las mujeres dirigentes «hablan mucho» y son «molestas». Algo que no resulta del todo extraño porque tales afirmaciones sexistas son herederas de la tradición clásica que se remonta a Telémaco cuando, siendo solo un adolescente, mandó callar a su madre Penélope e impidió que su voz fuera escuchada en público. Mary Beard nos recuerda en su libro ‘Mujeres y poder’ que este caso, mencionado en ‘La Odisea’, es el primer ejemplo documentado de un hombre que le dice a una mujer que se calle. La historiadora añade además que esta práctica no puede explicarse recurriendo meramente a la misoginia que persistía en la Antigüedad, sino que básicamente se trata de una tradición de discurso de género que decide quién merece ser escuchado en público y quién no.