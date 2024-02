La que se ha armado a cuento de «Zorra». Con lo templado que somos, qué raro.

De buena mañana saltó Jiménez Losantos a poner de manifiesto que no podía creerlo puesto que no tiene ninguna gracia: «Los elegidos son gente mayor. Es un karaoke del Imserso». Teniendo en cuenta que no es un púber, la crítica debe andar entre su irrefrenable ansia por darle a todo lo que se mueve salvo que sea Ayuso y el deseo de que vayan reservándole una plaza en Benidorm mismo. El diagnóstico vino a continuación de que otros integrantes del mundo del espectáculo dejaran huella. Manu Tenorio aprovechó para darse la notoriedad que hace tiempo se le escurrió y esculpió lo siguiente en redes: «Zorra: cuando ya este caos social en el que vivimos toca techo, cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza...» a lo que su colega de profesión y mentalidad, el inasequible José Manuel Soto, puso lazo con su fina ironía: «Creo que la canción que representará a España expresa muy bien lo que somos hoy en día». Para rizar el rizo, a algún que otro grupo feminista tampoco le hace gracia cuando entre quienes aplauden lo catalogan de himno reivindicativo y transgresor. Un experto de Bosnia Herzegovina lo ha calificado de pieza icónica. La distancia siempre templa. Algo es algo.

Sánchez, como defensor de causas perdidas, ha salido en defensa de la apuesta: «A la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol». Vale, dale ideas. Los puristas advirtieron desde el principio que ni el título ni la letra pasarían la criba de la Unión Europea de Radiodifusión cuyas normas alertan sobre el desprestigio del certamen a través de un lenguaje inaceptable. Conscientes de que en caso de obligar a cambiar el término zorra ya me contarán en qué queda la propuesta, los rectores del festival se han dado prisa y han dicho que adelante. Al ver el revuelo los prebostes eurovisivos pensarían: antes de intentar interceder como ocurre en Bruselas con lo del Poder Judicial habría que comprobar si nos ampara la amnistía.