Letra para el himno nacional

El himno nacional, junto a la bandera y el escudo, es uno de los tres símbolos oficiales de España. Conocido como Marcha Real o Marcha Granadera, no tiene letra, siendo España, San Marino, Bosnia-Herzegovina y Kosovo los únicos países que no tienen letra para su Himno Nacional. Escuchar a los franceses, a los británicos o a los estadounidenses cantar su himno nacional, lo confieso, me da envidia. Sobre todo porque nosotros, mientras suena la música del himno, la solemos acompañar diciendo: “lala, lala, lalalala…”, ya que no se ha conseguido establecer una letra oficial. Y no será por faltar intentos. Sin embargo, ningún Gobierno se ha atrevido a abordar este asunto después de la Transición.

La Marcha Real, el actual himno, es de la época de Carlos III y no se pensó como himno, pero de facto lo fue desde 1770, cuando Carlos IV declaró Marcha de Honor lo que en aquel tiempo se conocía como Marcha Granadera, siendo desde entonces oficial. Solo durante el Trienio Liberal (1820-1823) y la Segunda República se utilizó el himno de Riego, que a veces suena por error en eventos deportivos. El himno de Riego en su estribillo dice: “Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o morir”. Porque es frecuente el carácter belicoso que muchos himnos tienen. Escalofriante es la letra del himno carlista, Marcha de Oriamendi, que se intentó imponer, afortunadamente sin éxito, porquealgunosde sus versos dicen: “Guerra al perjuro traidor y masón, que con su aliento impuro hunde la nación. Es su bandera la historia de su gloria; por ella dará su vida el español.”

En el siglo XIX el General Prim convocó un concurso nacional para crear un himno, pero fue declarado desierto y el jurado aconsejó seguir con la entonces conocida como Marcha Granadera, una marcha militar. Su uso como himno quedó regulado en la Real Orden circular del 27 de agosto de 1908. En 1927, con motivo de la boda de Alfonso XIII, se publicó una larga letra del poeta Eduardo Marquina, en la que aparecían términos como “¡danos, España, el gozo de morir por ti!”.

Primo de Rivera encargó en 1928 una letra para el himno al gaditano José María Pemán, que decía: “¡Viva España! Alzad la frente hijos del pueblo español que vuelve a resurgir… ¡Triunfa, España! Los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe….” Tras la victoria de Franco se cambió “alzad la frente” por “alzad los brazos” y “los yunques y las ruedas”los yugos y las flechas”, por lo que se ha considerado como un himno franquista.

En 1997 el Gobierno de España oficializó su música como himno mediante Real Decreto y el entonces Presidente del Gobierno José Mª Aznar eligió una letra de Juaristi, De Cuenca, Linares y Fonte, no sólo por su pertenencia al mundo literario, sino también a que entre ellos existía, supuestamente, suficiente pluralidad ideológica y geográfica que los acercaba a la realidad de la sociedad española. Entre otras cosas manifiesta: “Patria mía que guardas la alegría de la antigua edad:florezca en tu heredadal sol de Europa,el árbol sagrado de la Libertad”. Pero el proyecto quedó definitivamente aparcado ante la tensión política del momento, siendo inviable el consenso necesario para un tema tan delicado.

En 2008 el Comité Olímpico Español propuso la composición de una letra para aquellas ocasiones donde la victoria de deportistas españoles conllevase la interpretación del himno oficial durante la entrega de trofeos. Llegaron numerosas propuestas de españoles anónimos para que un jurado creado al efecto escogiese una. La letra elegida, obra de Paulino Cubero, entre otras cosas dice: “Cantemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón ¡Viva España! desde los verdes valles al inmenso mar, un himno de hermandad. Gloria a los hijos que a la Historia dan justicia y grandeza, democracia y paz…” En 2012 el partido político Ciudadanos propuso una letra escrita por Joaquín Sabina, que en su primera parte expone: “Ciudadanos, en guerra por la paz y la diosa razón mano en el corazón. Ciudadanos, ni súbditos ni amos, ni resignación, ni carne de cañón…” En octubre de 2015 el músico Víctor Lago escribió una versión para el Himno de España, que fue presentada al Congreso de los Diputados, sin que haya sido aprobada. Es un larguísimo texto que entre otras cosas dice: “¡Gloria! ¡Patria! supremos estandartes que cada español ondea en su corazón. ¡Gloria! ¡Patria! valores inmortales que nuestra nación defiende con honor… Fértil tierra, ríos de rojo y oro bajo el cielo azul se funden con el mar. Pueblo noble, de espíritu valiente y conquistador forjado bajo el sol que baña montes y olivos testigos de nuestra verdad, historia y esplendor…”

El 17 de febrero de 2018, la cantante Marta Sánchez, en un concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, interpretó una versión del himno cuya letra declara: “Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí… Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin…”

Pero estas letras son demasiado largas y están repletas de tópicos. Aunque sé que tampoco se tendrá en cuenta, porque hay cuestiones y problemas que impiden considerar con interés un tema como el de la letra para el Himno Nacional, para la versión breve propongo una letra sencilla, sin alusiones religiosas, personales o de una acción concreta. Es decir, que tenga un valor intemporal: España, España, mi Patria venerada, guiada por la Ley y la Constitución (bis). Con paz, trabajo, justicia y progreso vamos por caminos de superación (bis). España, España, desde el este al oeste, del norte hasta al sur variada en su unidad (bis). Eres la tierra en donde florece el glorioso triunfo de la Libertad (bis).