Contra el turismo lesivo

Decenas de personas protestan durante una manifestación contra el modelo turístico, a 20 de abril de 2024, en Puerto del Rosario, Fuerteventura, Canarias (España). Las ocho islas canarias se unen para protestar contra la masificación turística / Europa Press Canarias - Europa Press

Qué envidia de islas Canarias. Nada menos que sesenta mil habitantes de las hasta ahora llamadas islas afortunadas salieron a manifestarse contra el turismo salvaje. Jamás ha visto la ciudad de Alicante una concentración ciudadana de tal calibre, salvo cuando peligró la democracia después del golpe de Estado de Antonio Tejero.

Y eso que a Alicante no le faltan motivos para salir a la calle en tromba para quejarse por el incierto futuro que le espera. Falta concienciación ciudadana. Canarias es una comunidad pobre y sus habitantes lo saben. Dependen del turismo, pero tienen muy claro que no a cualquier precio. Por eso las pancartas y los eslóganes que gritaban en la manifestación no podían ser más elocuentes: “las islas no son un parque temático”. “las islas no se venden”. El sentimiento insular es colectivo.

La ciudad de Alicante, como Canarias, vive del turismo. Ha depositado todos los huevos en la misma cesta. Parecen no importarle los números del paro, tan significativos en la zona, el elevado número de autónomos y pymes que andan en la cuerda floja, entrando y saliendo en las cifras del SEPE cada dos por tres, o las crisis económicas que nos sacuden. Alicante se ha edificado sobre cimientos de arena.

Los migrantes siguen llegando. Lo que desvirtúa sus señas de identidad, si es que algún día las tuvo. El perfil tipo de ciudadano capitalino con pedigrí navegaría entre el de aquellos porteros de finca del centro con pedigrí y el del funcionariado fijo. Si no lo han pensado nunca recapacítenlo. A lo mejor comprenden muchos porqués. Volviendo al principio, la alarma debería cundir porque Alicante es la capital en la que más se ha incrementado el porcentaje de vivienda destinada a alquiler turístico durante el mes pasado, por delante de Málaga, Mallorca, València, Madrid y Barcelona.