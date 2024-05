¿Dónde están los límites de la carnicería política en España?

Nos basamos en mentiras que luego quedan desmontadas para destrozar al adversario político, aplicando el Trumpismo puro y duro, o por el contrario, éste golpe en la mesa del Presidente Sánchez, anunciando su posible dimisión, por el sufrimiento padecido durante meses tanto en su persona como en su esposa y materializado en una querella que Manos Limpias, interpuso con recortes de prensa, falsos contra Begona Gómez? El Presidente Sánchez, ha sufrido un golpe muy bajo al enterarse de la demanda interpuesta contra su esposa, como nos pasaría a cualquiera de nosotros si nos tocaran lo que más queremos, pero su responsabilidad como Presidente de todos los españoles, hará que con la reflexión de estos cuatro días, y bajada la ira y el dolor que sintió al conocer tal infamia, recapacite que no es momento para dimitir en unas circunstancias tan complicadas cómo las que está viviendo España, quiero pensar que éste golpe en la mesa, haga reflexionar a toda la ciudadanía, y en especial a Jueces, políticos y cierta clase de periodistas, que están avivando el fuego desde que Pedro Sánchez consiguió en julio pasado formar gobierno con la suma de todos los partidos de izquierda, tachándolo de gobierno ilegitimo, etc., etc.,

No podemos olvidar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, prohíbe aceptar demandas que solo están sustanciadas con recortes de periódicos, cómo así ocurrió hace 3 años, que desestimaron una demanda contra el emérito, al igual que la interpuesta a Begoña Gómez, basada en mentiras publicadas por prensa de extrema derecha. La carta firmada por Begoña Gómez, era para difundir el proyecto, al igual que la carta con el mismo formato, que publico el Ayuntamiento de Madrid, nunca llego a la mesa de adjudicación de las ayudas, como se ha comprobado, ni recibió ninguna subvención cómo publicaron algunos medios, que confundieron a la dueña de una hostelería cántabra, que se llama igual, Begoña Gómez, etc..etc…En definitiva que se han pasado todas las rayas rojas de la decencia política y esto no puede seguir así, todos somos responsables de creernos las mentiras fabricadas por la derecha y extrema derecha, queremos transparencia y honestidad y sobre todo juego limpio entre los políticos, que han sido elegidos por los españoles, para hacernos más fácil la vida, en vivienda, sanidad, educación, etc….etc..