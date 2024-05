Así fue el maltrato a los niños de la guardería Pecas: "Un golpe con la mano abierta que hizo rebotar su cabeza"

En solo un mes, a los niños de la guardería Pecas, de entre 1 y 3 años, algunas de sus cuidadoras les arrastraron por el suelo, les zarandearon en el aire y les pegaron con la "mano abierta". Lo hicieron en las nalgas, en el pecho, en la espalda y en la cabeza, sin distinguir si los pequeños estaban pintando, echándose la siesta, utilizando el orinal o aprendiendo a abrocharse el abrigo. Así lo atestigua el informe definitivo que la Policía Nacional ha entregado a la jueza que instruye el caso y al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, donde se aportan más pruebas del presunto maltrato físico y psicológico.

El caso, que salió a la luz a finales del año pasado, partió de una joven que decidió denunciar en una comisaría de Madrid lo que estaba sucediendo en la guardería en la que hacía sus prácticas. Según ella, en la Escuela Infantil Pecas, ubicada en Pozuelo de Alarcón, el municipio con más renta per cápita de España, se estaba produciendo un "presunto delito contra la integridad moral y un maltrato continuado a menores de edad" por parte de algunas cuidadoras consistente en "empujones, tortazos, insultos y castigos".

A pesar de que otras becarias han corroborado esta historia, la directora del centro declaró esta semana ante la jueza que "no sabía nada" y que nunca "vio nada" de lo que se está investigando. Sin embargo, tras revisar las cámaras de videovigilancia del centro, la Policía ha entregado un informe que, a priori, corrobora la versión y los vídeos que grabó a escondidas la estudiante.

"Las imágenes son duras de ver", advertían a este periódico recientemente quienes ya habían visionado unas grabaciones que, por respeto a los niños, se guardan a buen recaudo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Pozuelo de Alarcón. Allí se investiga ahora no solo a las autoras de esas presuntas agresiones a más de una veintena de menores, sino también a quienes actuaron como colaboradoras necesarias al no intervenir.

Tratar a los niños "de forma agresiva"

En uno de esos vídeos obtenidos de las cámaras de videovigilancia de la guardería Pecas, explican los agentes a la jueza María del Carmen Neira, se puede puede ver, por ejemplo, cómo una de las educadoras "golpea con la mano abierta la cabeza de un menor, llegando a rebotar la cabeza [de este] contra la colchoneta, para después taparle con la sabana".

No fue la única trabajadora, sin embargo, que agredió a un niño durante la hora de la siesta. En otro corte de vídeo se puede ver cómo otra educadora "se levanta de forma brusca, dirigiéndose a un menor que está durmiendo, al que golpea con unos papeles en la cabeza en reiteradas ocasiones y después en el glúteo, para finalmente golpear con la mano en su cabeza".

Las agresiones también se produjeron durante la hora de la siesta de los niños. / EPE

Esa "forma agresiva" de tratar a los niños de la que habla la Policía en el informe al que ha tenido acceso El Periódico de España, se vería reflejada también en otros momentos del día a día.

Manotazos, tortazos y golpes

En al menos una ocasión, durante la comida, una cuidadora sujetó a un niño "fuertemente de la cabeza hacia atrás, limpiando el rostro de forma agresiva y realizando la misma acción sobre el resto de menores". En esas imágenes también se puede ver cómo "las educadoras agarran a los menores y los dejan caer con fuerza sobre las colchonetas", les "arrastran por el aula" o incluso cómo agarran "por la ropa a un menor que está tumbado , elevándole en el aire y girándole bruscamente".

El informe, a pesar de que consta de casi 40 páginas relatando agresiones, se circunscribe a un único mes, lo que no ha complacido a todos los padres. Según, explican a este periódico, esa limitación temporal podría suponer que no se disponga de pruebas suficientes para sustentar un posible delito de maltrato continuado ni que se pueda identificar a todos los niños que puedan haberse visto afectados por el presunto maltrato, aunque la instrucción no ha terminado.

El maltrato a los niños de la guardería Pecas habría sido tanto físico como psicológico. / EPE

A los "tortazos", "golpes" y "manotazos", habría que añadirle, además, los momentos en los que las cuidadoras pierden la paciencia con niños que literalmente están dando sus primeros pasos. Por ejemplo, "mientras las educadoras se encuentran enseñando a los menores a colocarse los abrigos, uno de ellos no es capaz", razón por la que una cuidadora "golpea con ambas manos el pecho del menor, llegando este a tambalearse y retroceder".

Pero también perdían la calma mientras los pequeños hacían sus necesidades, pues en uno de los vídeos se vería cómo una de las acusadas "levanta del orinal a un menor, y, estando este con el pantalón bajado, le propina un tortazo en la espalda y otro en el culo. Así mismo, no se observa por parte de las educadoras un correcto trato higiénico a la finalización de las necesidades fisiológicas".

"Trato vejatorio" físico y psicológico

Fuera de los vídeos de las cámaras de videovigilancia, que no tienen sonido, fuentes del caso explican a este periódico que las cuidadoras también habrían insultado a los niños y les habrían castigado, por ejemplo, encerrándoles en cuartos a oscuras.

En uno de los vídeos visionados por los padres en febrero, según explicaron fuentes del caso a este periódico, se ve, por ejemplo, cómo una cuidadora le habría dicho a uno de los pequeños: "Eres un fracasado; eres muy inteligente, pero no vas a llegar a nada en la vida".

Ahora, los padres esperan una nueva citación por parte de la jueza para acudir al Juzgado de Instrucción Número 3 de Pozuelo de Alarcón y visionar, allí, la nueva ronda de vídeos que ya ha sido analizada por la Policía.