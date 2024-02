El biólogo sajeño y catedrático de la Universidad de Alicante Fernando Maestre ha fichado por Arabia Saudí y prepara su marcha de España. Así lo ha confirmado a este diario el prestigioso científico, que se encuentra estos días preparando su mudanza. A preguntas de este diario no ha querido hacer más declaraciones, pero en declaraciones a Efe ha indicado que, entre otras razones de esa decisión, "la excesiva burocracia" y "las dificultades" para "poder mantener un grupo de investigación estable". "Uno de los motivos por los que me voy es la excesiva burocracia, las dificultades que tenemos aquí en el día a día, el papeleo sin sentido y absurdo que muchas veces tenemos que hacer y que nos ocupa buena parte de nuestro tiempo y, sobre todo, de nuestra energía, y las dificultades para poder, en definitiva, investigar aquí al nivel al que lo hacemos y, en particular también, para poder mantener un grupo de investigación estable", ha dicho Maestre en unas breves declaraciones a Efe.

La marcha de Maestre ha sido un mazazo en la Universidad de Alicante, donde el hecho de ser uno de los investigadores más citados del mundo, había hecho subir a la institución académica hasta 100 puestos en el último ránking de Shanghái, colocándola entre las 600 mejores universidades del planeta. Sin embargo, de cara al exterior en el campus se trató de mostrar imagen de normallidad argumentando que se trataba de una excedencia temporal. Las investigaciones de Maestre sobre desertización y cambio climático continuarán en la Universidad por los miembros de su equipo que permanecen en el campus. Fernando Maestre rechazó las ofertas de Arabia Saudí para prestigiar sus universidades a cambio de dinero En estos momentos acababa de obtener una ayuda de la Unión Europea de dos millones y medio de euros para su investigación sobre los efectos del cambio climático.Las mismas fuentes explicaron que las ayudas europeas concedidas quedarían congeladas hasta el retorno de Maestre al campus. En este sentido señalaron que la UE denegó en un primer momento la ayuda solicituda y que posteriormente sí que la concedió. Pudo ser entre un momento y otro cuando pudo empezar a considerar su marcha. Reacciones en la UA Desde la Universidad de Alicante se indicó que Maestre había pedido una excedencia por un máximo de cinco años y que la intención del prestigioso investigador es la de reincorporarse a su plaza de catedrático cuando este plazo termine. La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, señaló que Maestre va a seguir siendo catedrático de la UA. "Ha solicitado una excedencia por motivos de investigación, algo que permite la Ley de la Ciencia para desarrollar aspectos de su investigación que están relacionados con temas de desertificación y el uso del agua. Precisamente es en los temas en los que seguirá trabajando en ese país". Navarro recordó que el propio Maestre llegó a la UA a través de un programa de captación de talento y se mostró convencida de que su periplo saudí va a ser una estancia temporal y volverá a Alicante y a retomar su trabajo. "No vamos a hacer ningún comentario sobre las razones personales que le hayan podido mover a tomar su decisión", apostilló. Por su parte, el vicerrector de Investigación de la UA, Juan Mora, indicó que Maestre como experto en cambio climático y desertización se marchaba a una zona donde tenía el laboratorio perfecto para hacer su trabajo. "Y todo es conocimiento va a revertir luego a esta Universidad cuando se reincorpore a la plaza", ha señalado. Maestre se marcha con cuatro miembros de su equipo y el resto se queda trabajando en la Universidad. Según explicó Mora, la ayuda de la Unión Europea "se la concedieron a él y hemos conseguido que quede aplazada a la espera de su vuelta". Experto, en cambio, climático, Maestre era uno de los investigadores más citados del mundo y fue galardonado en 2022 con el Premio Nacional de Investigación. Maestre ha sido reconocido por la generación de numerosos e importantes avances en el estudio de la biodiversidad y la ecología de las zonas áridas, los impactos del cambio climático en los ecosistemas terrestres y la desertificación. Biografía Nacido en Sax en 1976, es licenciado y doctorado en Biología por la Universidad de Alicante, en ambos casos con Premio Extraordinario. Obtuvo la beca Fullbright con la que pudo estudiar dos años en la universidad estadounidense de Duke. También ha realizado estancias en otras universidades americanas, alemanas o chinas. Fernando Maestre Gil: «La mentalidad de muchos jefes debería evolucionar hacia menos jerarquía y más colaboración» Maestre dirigía en la UA el Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global. Su investigación ha generado numerosos avances en el estudio de la biodiversidad y ecología de las zonas áridas, los impactos del cambio climático en los ecosistemas terrestres y la desertificación. Maestre es uno de los investigadores, en cambio, climático más influyentes del mundo de acuerdo con diversas clasificaciones aparecidas en los últimos años, de hecho, se encuentra dentro del 1% de autores más citados del mundo desde 2018. Entre otros galardones recibidos, destacan el Premi Rei Jaume I, categoría de Protección del Medio Ambiente (Fundación Rei Jaume I, España, 2020); la Academia de Ciencias - Fundación Pascual en Ciencias de la Vida, modalidad de investigadores jóvenes (Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, España, 2013); el Humboldt Research Award (Fundación Alexander Von Humboldt, Alemania, 2014); el Miguel Catalán para investigadores menores de 40 años (Comunidad de Madrid, España, 2014); y el Distinguished scientists (Chinese Academy of Sciences, China, 2019). Ha sido también nombrado "Fellow" de la Sociedad de Ecología de América en 2020. CV Fernando T. Maestre. También fue galardonado en 2022 con el premio Importante de INFORMACIÓN. Ese mismo año también ganó el Premio Nacional de Investigación que concede el Ministerio de Ciencia.