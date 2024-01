Las polémicas protagonizadas por los concejales de Vox en Orihuela se han cobrado su primera víctima. La formación ultra ha destituido a su asesor de prensa en Orihuela, Álex Ferrer, en plena resaca por el revuelo organizado a nivel nacional después de que el concejal de Cultura, Gonzalo Montoya, dejara sin la subvención anual a la Fundación Cultural Miguel Hernández, de 6.000 euros, con los que sufraga parte de los gastos del prestigioso Premio Internacional de Poesía que llevan el nombre del poeta. El Ayuntamiento de Orihuela, tras la repercusión mediática nacional que tuvo este agravio, rectificó un día después, concretamente fue el alcalde, el popular Pepe Vegara, quien aseguró que la fundación recuperará la subvención.

El periodista cesado no se ha cortado a la hora de mostrar su indignación por su destitución, acusando a los ediles de Vox en Orihuela de utilizarle para cargarle las culpas por este asunto. "He sido el cabeza de turco de las meteduras de pata de los concejales", señala, sobre todo con la polémica de dejar sin fondos a la Fundación Miguel Hernández para el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández en 2023, que ha tenido eco a nivel nacional.

Ferrer, que llevaba como asesor de prensa desde la entrada en el gobierno local de Vox, concretamente desde julio, fue destituido este lunes, una vez que ha vuelto de las vacaciones que cogió durante las Navidades, y que disfrutaba la pasada semana cuando saltó la polémica con la subvención, aunque señala que la decisión estaba tomada previamente. "Se ha aprovechado el ruido de esa situación y que un servidor estaba de vacaciones, aunque siempre trabajando, dando contenido en redes municipales de las concejalías de Vox en los actos navideños en Orihuela y gestionando el caso de la noticia de la Fundación Miguel Hernández, para confirmar una decisión que estaba tomada de antes", ha asegurado.

Dolido

El, hasta el lunes, asesor de la formación ultra se muestra muy dolido por las formas en las que se ha comunicado su cese y censura las razones para prescindir de sus servicios que le ha dado el grupo municipal de Vox en Orihuela, que cuenta con cuatro concejales y cuyo portavoz es el teniente general Manuel Mestre. "Han decidido prescindir de mi trabajo con la justificación de que trabajo mucho y de que, por eso, no llego a todo", explica, con indignación.

Álex Ferrer da las gracias a las personas "que han apostado por mí para este trabajo", pero añade que "creo que no me merecía este final, ni por el fondo, ni por las formas", tras asegurar que se ha entregado "en cuerpo y alma" con el proyecto de Vox en Orihuela. "Estoy muy orgulloso y contento del trabajo que he hecho y con las personas que verdaderamente lo han valorado, con eso me quedo, ha sido un orgullo defender con mi trabajo los ideales y valores de Vox, a la ciudad de Orihuela y a su Ayuntamiento", zanja el asesor destituido que realizaba labores de comunicación de la formación en Orihuela.

Polémicas

Las polémicas han rodeado a los concejales de Vox en los escasos seis meses que llevan en el cargo tras el pacto con el PP para gobernar en Orihuela y que ha tenido que capear, como ha podido, el destituido asesor de prensa. El edil de Cultura, Gonzalo Montoya, además de no dar la subvención a la Fundación Miguel Hernández, protagonizó hace unas semanas otro incidente grave. La oposición en bloque exigió su dimisión por "amenazar" a un consejero de Orihuela Cultural. PSOE, Ciudadanos y Cambiemos denunciaron que el concejal de Vox espetó a uno de los consejeros "si no votas a favor, te revoco" por no emitir un voto positivo a la propuesta de programación para 2024. Sus formas en los consejos de Orihuela Cultural han sido objeto de reproche.

La gestión del edil de la formación ultra en la programación cultural ha sido también muy criticada, dando protagonismo a los actos religiosos. Un ejemplo, entre otros muchos, es que programó visitas al relicario de la Catedral por Todos los Santos, pero suprimió "La Noche de las Ánimas", que ambientaba el casco histórico.

Por su parte, la edil de Familia y Estadística, María del Carmen Portugal, también de Vox, protagonizó otra polémica que desató el reproche de la oposición y buena parte de la ciudadanía al solicitar al área de Recursos Humanos del Consistorio la compatibilidad de su sueldo con dedicación exclusiva, es decir, a jornada completa, por lo que percibe una nada desdeñable cifra de 50.500 euros al año, con otra actividad como docente de una universidad privada para dar clases. Y rechazaba renunciar a la dedicación exclusiva para pasar a una parcial.

"Es más fácil cargarse al de comunicación o a un perfil más independiente de las meteduras de pata que hacen otros", señala el destituido asesor de prensa de Vox en Orihuela a INFORMACIÓN. Su sueldo era de 30.000 euros anuales por una dedicación completa.

Sustituta

Ferrer señala que el pasado lunes los ediles del grupo municipal de Vox, además de su cese, le comunicaron que habían encontrado ya a una sustituta. Se trata de Yolanda Cabezuelo, periodista sevillana y actual pareja del portavoz de Vox en Torrevieja, Salvador Ruso. Aunque el alcalde, el popular Pepe Vegara, que es quien debe firmar los decretos de cese y nombramientos del personal eventual, no lo ha hecho efectivo aún, según fuentes municipales.

Cabezuelo iba en las listas de Vox en Torrevieja, como número cuatro, en los pasados comicios municipales de mayo de 2023. Cabezuelo ha escrito varias publicaciones y ha colaborado en distintos medios digitales.

Se da la circunstancia de que su hija es también asesora, en este caso en el Ayuntamiento de Torrevieja, como secretaria del grupo municipal de Vox en la ciudad salinera.

La formación de extrema derecha llevaba como bandera, al menos de boquilla, reducir el número de asesores en todos los municipios donde gobernara.