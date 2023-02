Pocos sitios de tu cocina acumulan más suciedad y grasa que la campana extractora y quizá no le prestas la atención que merece. Si normalmente no limpias este elemento tan fundamental para eliminar los malos olores porque piensas que es difícil, aquí tienes uno de los mejores trucos para limpiar la campana extractora de tu cocina. Verás que es fácil y sencillo, tampoco te llevará mucho tiempo. Seguro que si Chicote visita tu cocina no se lleva una terrible sorpresa, si no que se sorprende de tu eficacia.