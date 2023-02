La Conselleria de Transición Ecológica tumbará las dos ampliaciones que tramita el polémico vertedero de El Campello. La consellera Isaura Navarro ha anunciado este jueves que no autorizará las dos ampliaciones que tramita la explotadora de la planta de residuos de Les Canyades, FCC. Y todo pese a que según manifestó la empresa el pasado noviembre que su único vaso de vertido tenía capacidad hasta mayo o julio de este año.

Navarro ha realizado estas manifestaciones en las Cortes Valencianas a preguntas del diputado autonómico de Cs, Fernando Llopis, que ha planteado a la Conselleria qué iba a hacer sobre la ampliación del vertedero, a la que se oponen vecinos, ecologistas y Ayuntamiento por los malos olores que genera desde que se puso en marcha en 2009. Y la consellera ha afirmado que "el criterio es que no se amplíe la capacidad", aunque la decisión final podría quedar en manos del gobierno que surja de las elecciones autonómicas de mayo.

Navarro, que ya manifestó el pasado mes que la situación de esta planta era "insostenible", ha explicado que una de las ampliaciones, la de mayor envergadura y que prevé según Podemos prolongar la vida útil del vaso 18 años con una mayor extensión del mismo, "va a ser desestimada porque falta un informe del Instituto Geológico y Minero de España". Y la que se tramita para aumentar la cota y por tanto enterrar más basura en altura, para prolongar su actividad 3,5 años más, y que es a la que la empresa ha dado mayor urgencia, "no la vamos a aprobar". Así ha insistido en que "no estamos de acuerdo en la necesidad de ampliación".

Así, fuentes de la Conselleria han explicado después que "la ampliación de cota no se ampliará esta legislatura porque no hace falta gracias a las mejoras que se han hecho de mejoras en la planta, tratamiento y recogida selectiva. Y respecto a la ampliación de terrenos se va a responder que no porque no tienen informe favorable del Instituto Geológico y Minero". Y todo pese a que según la empresa, la vida útil del vaso se acabaría como muy tarde en julio.

Ante el anuncio de que no va a ampliarse, Llopis ha manifestado su alegría por la decisión, pero manteniendo sus reservas por las "falsas promesas", ya que ha preguntado cuándo se va a confirmar esta desestimación, recordando que hay elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo. Y Navarro ha contestado que "no hay fecha concreta", ya que se está tramitando el expediente "y se resolverá cuándo corresponda". Y ha recordado que todo esto es consecuencia de la "basura heredada del PP" y sus macrovertederos, destacando que desde la entrada del Botànic en 2015, se ha pasado de enterrar el 70% de los residuos que llegaban a las plantas, la 40%, aunque hay que bajar a solo el 10% en 2035.

Así mismo, ha destacado que la Conselleria ha abierto un expediente sancionador a la empresa por deficiencias en las obras ejecutadas para frenar los malos olores, y que ha sido a instancias de la Generalitat que la empresa ha invertido 20 millones para combatir los malos olores, y que la situación ha mejorado en todo este tiempo, circunscribiendo los últimos episodios de malos olores a una mala ejecución de las obras.

FCC

Por su parte desde la empresa explotadora de las instalaciones han declinado hacer declaraciones, señalando desconocer las manifestaciones de la consellera en las que asegura que no autorizará la ampliación del vertedero. La Generalitat sacó el pasado noviembre a exposición pública la propuesta de ampliación más urgente, que contempla incrementar la cota del vaso en 10 metros. Es decir que el vertedero crezca en altura. Las instalaciones debían dar servicio durante 20 años, pero su capacidad de enterramiento se ha agotado en apenas 13 años.

Con esta ampliación se lograrían 3,5 años más de vida para el vertedero, incrementando así el volumen neto del vaso en 350.000 metros cúbicos. Su capacidad total cuando se puso en marcha era de 2.678.215 metros cúbicos. FCC aclaró en noviembre que la vida útil se ha agotado debido a que la previsión inicial de toneladas de residuos que llegarían al complejo eran de 185.000 al año, cuando realmente han sido 240.000.

Cs y Podemos han presentado sendas Proposiciones No de Ley para tratar de frenar esta ampliación en las Cortes.

Denuncia penal de los vecinos

Por su parte la Asociación Vecinal Campellera, de reciente creación, presentó la pasada semana en el juzgado una denuncia penal contra la empresa explotadora, por "delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente". El escrito recuerda los persistentes malos olores y contaminación que sufren los residentes desde 2009 y las deficiencias detectadas en enero por la Conselleria, y pide que se dé parte al Ministerio Fiscal y se adopte como medida cautelar la paralización de la actividad en la planta.