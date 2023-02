Los vecinos mantendrán su segunda reunión con la Generalitat en apenas un mes para abordar la situación del vertedero de El Campello. Representantes de la Asociación de Afectados por el Vertedero y de la Asociación Vecinal Campellera han acudido con pancartas a la entrada de la biblioteca de El Campello, a la que ha acudido el presidente Ximo Puig, con motivo del pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC). Y allí Puig ha conversado con ellos y se ha comprometido a que se reúnan la próxima semana con la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, para abordar los problemas que genera y la ampliación que tramita la empresa, que la Conselleria ha anunciado que no autorizará.

Fuentes de la Generalitat han señalado que Puig es conocedor de la problemática del vertedero y puntualmente informado, y han recordado que la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, anunció la pasada semana que no iba a autorizar ninguna de las dos ampliaciones que tramita la empresa FCC. Por una parte considera que no es necesaria la ampliación de la cota para aumentar la capacidad en altura del vertedero, que daría 3,5 años más de vida al vaso de vertido, que según la empresa en julio ya no podrá acoger más rechazo. Y por otra, la petición para aumentar el extensión el vertedero para los próximos 18 años la consellera afirmó que se desestimará al no contar con un estudio del Instituto Geológico y Minero de España. De todas formas, ambos expedientes siguen en tramitación, por lo que la decisión final podría estar en manos de la administración autonómica que surja de las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Exposición pública

La Generalitat sacó el pasado noviembre a exposición pública la propuesta de ampliación más urgente, que contempla incrementar la cota del vaso en 10 metros. Es decir que el vertedero crezca en altura. Las instalaciones debían dar servicio durante 20 años, pero su capacidad de enterramiento se ha agotado en apenas 13 años.

Con esta ampliación se lograrían 3,5 años más de vida para el vertedero, incrementando así el volumen neto del vaso en 350.000 metros cúbicos. Su capacidad total cuando se puso en marcha era de 2.678.215 metros cúbicos. FCC aclaró en noviembre que la vida útil se ha agotado debido a que la previsión inicial de toneladas de residuos que llegarían al complejo eran de 185.000 al año, cuando realmente han sido 240.000.

Cs y Podemos han presentado sendas Proposiciones No de Ley para tratar de frenar esta ampliación en las Cortes.