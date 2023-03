La antigüedad de la maquinaria con la que trabaja la concesionaria de la basura amenaza con reducir un 45% la recogida de residuos si el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig no se procede a la sustitución de una parte, algo en lo que está trabajando el Ayuntamiento. El PP ha dado a conocer en el pleno del miércoles el escrito remitido por la empresa PreZero, donde alerta de la situación y propone varias alternativas, preguntando los populares qué solución se va a adoptar. Un estado que es como consecuencia de la prórroga forzosa del servicio, al no haberse licitado aún el nuevo contrato, que está en fase de licitación de la redacción del pliego.

En la comunicación formalizada el mes pasado “PreZero recomienda no emplear por motivos de seguridad tanto el camión como las cajas de transferencia de la planta, por lo que se insta al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a iniciar los trámites para proceder a la sustitución, por finalización de vida útil, del vehículo camión-gancho y de los 5 contenedores aportados al servicio desde el inicio de este”, según ha explicado el portavoz popular Óscar Lillo. La empresa advierte que no puede garantizar la correcta prestación del servicio en estas condiciones.

Y la concejal de Mantenimiento, Pilar Alcolea (PSOE), ha informado que tras recibir la comunicación el 27 de febrero, los técnicos han señalado que la opción "más aconsejable" es la sustitución de estos medios, que son de propiedad municipal y que por tanto tiene que asumir el Consistorio. Por ello se ha instado a los servicios técnicos a presentar una propuesta para llevar a cabo esta sustitución.

La empresa ha manifestado que “esta recomendación de no uso debe procederse con la mayor celeridad posible por los riesgos anteriormente mencionados. Con el fin de aportar solución al problema" se proponen las siguientes alternativas:

- "Sustitución por alquiler de vehículos y cajas. No disponible en el mercado".

- "Compra de vehículo y cajas nuevas. Inversión de 338.001,10 €".

- "Refuerzo del servicio para proceder a descargas directas en planta de tratamiento. Coste de 1.376.077,80€/anuales".

Y advierte que "en el caso de que no se ejecute la aportación de la citada maquinaria o en el plazo en que esta todavía no esté disponible, PreZero no podrá continuar utilizando la planta de transferencia, por lo que se debería emplear parte del tiempo de la recogida de cada ruta en el transporte de residuos a planta de tratamiento, quedando por tanto las rutas incompletas".

Esto supondría una reducción del servicio efectivo de recogida de residuos en la vía pública de un 45%, por lo que "para que el servicio pudiese seguir siendo el mismo que el actual, habría que contratar un nuevo servicio adicional que sustituyese los medios derivados a la descarga y que debería incluir además de las horas estimadas anteriormente (155,77 semanales), el alquiler de 3 recolectores de carga lateral (CL) y uno de trasera (CT) y un gancho de dos ejes".

Y advierte que "mientras el recolector se traslada al vertedero no puede estar realizando la recogida de contenedores. Los arrendamientos de este tipo de maquinaria se limitan a un turno diario, no pudiendo doblar turno, utilizándolos para rutas diurnas y posteriormente rutas nocturnas".

Por todo ello el PP ha preguntado por la solución que va a adoptar el Ayuntamiento, si se ha tenido en cuenta la compra del vehículo y de los contenedores solicitados en la nueva licitación, y en qué estado se encuentra la licitación de la recogida de basura. A este último respecto, la concejal de Mantenimiento ha señalado que se está en la fase de valoración de las propuestas para redactar el pliego, tras cuya licitación se tendrá que elaborar el mismo para sacar a adjudicación el servicio de recogida.