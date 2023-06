La presencia de un jabalí en el agua de la playa del Carrer La Mar de El Campello ha obligado este viernes a desalojar una parte del arenal, dejando dos heridos leves al tratar de capturarlo. El operativo se ha alargado durante dos horas y tras dos intentos fallidos y resultar lesionados de carácter leve un policía local y un miembro de la Protectora de Animales de Alicante, finalmente la Guardia Civil no ha tenido otra salida de abatir el animal, que ha fallecido de un disparo, según han informado desde el Ayuntamiento de El Campello.

Según las mismas fuentes, la Benemérita ha avisado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Generalitat, situado muy cerca, en Santa Faz, pero han rechazado actuar en este servicio.

Los hechos se han registrado sobre las 12.00 horas, cuando se ha detectado la presencia del animal en el agua en la zona del Monumento al Pescador. Rápidamente el servicio de socorrismo ha activado el dispositivo establecido y ante la presencia de este animal salvaje en el agua se ha desalojado esa zona de la playa. En la zona se ha personado, además de los socorristas, agentes de la Policía Local, del Servicio Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y otros agentes de la Benemérita, además de un miembro de la Protectora de Animales de Alicante.

El dispositivo ha tratado de sacar al animal del agua y del final de uno de los espigones sin éxito. En una de las ocasiones ha salido por sus propios medios, pero ha embestido a un policía y ha vuelto al agua, sufriendo lesiones leves el agente. Entonces se ha optado por tratar de atraparlo con una red en el espigón, pero tampoco ha funcionado. Finalmente el animal ha vuelto a salir por su propio pie y ha embestido dos veces a un efectivo de la protectora en el espigón. Ante esta situación, la Guardia Civil no ha tenido otra salida que abatir el animal, para evitar daños mayores.

Desde el Consistorio han lamentado que desde el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Generalitat no hayan querido personarse en el lugar, ya que son los que tiene los medios necesarios para reducir a un animal salvaje, como tranquilizantes y otro equipamiento para capturarlo. Y esto ha desembocado en que al final el Instituto Armado tuviera que hacer uso de un arma de fuego para acabar con el jabalí, una hembra que pesaba algo más de 100 kilogramos.

Desde la Protectora de Animales han explicado que la única idea viable para poder salvar la vida del animal era "acercarme al mismo para, por un lado, valorar su estado y, por otro, intentar, si era posible, espantarlo para que pudiera volver al río Seco de nuevo, pero el animal en cuanto me he acercado, desgraciadamente, me ha embestido igual que al policía local, arrojándome a las rocas y clavándome uno de sus colmillos en la pierna. El Seprona, ante la situación de peligro, ha disparado al animal, abatiéndole. He sido asistido por la Cruz Roja y me encuentro bien. Tengo dos heridas una en la espalda y otra en la pierna".

Desde la protectora han querido "agradecer al Ayuntamiento de El Campello, a la Policía Local de El Campello, al Seprona y a la Cruz Roja su actuación. Lo que más nos duele es que no hayamos podido rescatar con vida al animal".

Y sobre la no intervención del Centro de Recuperación de Fauna, fuentes cercanas al mismo han señalado que tiene una importante falta de medios, y además al tratarse de un jabalí es un tema que concierne a la caza, no a este organismo.

Presencia de los jabalíes en el río Seco

En un principio se pensaba que el ejemplar procedía de la zona del río Seco, donde es frecuente ver a numerosos jabalíes por las noches, ya que bajan del interior de la comarca por el cauce para comer y bañarse. Pero después desde el Ayuntamiento se ha informado que se cree que el animal cayó al agua desde uno de los acantilados de la zona del Club Náutico. Así, no se sabe si procedía de la zona norte, o bien de la zona entre la carretera de Aigües y la carretera de Busot.

Estos animales se están dejando ver mucho en los últimos meses en el río Seco-Montnegre, que separa las playas de Muchavista y Carrer La Mar, y donde se ubica la playa canina. Bajan de noche hasta la desembocadura, y alguna manada de hasta 15 ejemplares ha sido grabada por vecinos, tal y como informó este medio el pasado diciembre. Desde el Consistorio han señalado que en un principio no se va a adoptar ninguna medida ni reclamar a la Generalitat que actúe contra estos animales en el río, ya que al parecer no procedían de allí. Precisamente en la desembocadura del río se encuentra la playa canina.

Estos animales se están dejando ver en diversas ciudades de la provincia, tanto del interior como del litoral, generando situaciones de inseguridad. En muchos casos su presencia se debe a que buscan comida.

El año pasado ya apareció un ejemplar nadando en la playa de l'Albir de l'Alfàs del Pi.