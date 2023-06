Xixona se encamina a un mandato con un gobierno en minoría del PSOE, aunque sin cerrar la puerta a un pacto de gobierno con Compromís, Jijona Nos Une o Més Xixona. La alcaldesa Isabel López firmó la pasada semana el reparto de competencias entre los seis concejales socialistas que ha obtenido en las elecciones del 28M, después de que los contactos que ha mantenido con estas tres formaciones no hayan culminado en un acuerdo para gobernar. En la investidura del pasado 17 de junio, López fue proclamada alcaldesa con los votos del PSOE, y el voto en blanco del resto de formaciones.

López ha manifestado que "gobernar en minoría es una buena posibilidad porque para la gestión muchas cosas no requieren de mayoría absoluta, sino que puede depender solo de una abstención, y también podemos llegar a consensos y acuerdos puntuales. Eso sí, siempre he defendido que un pacto que haga que el gobierno sea ágil y eficiente y eso es lo que buscamos, pero no podemos esperar eternamente a cerrar un acuerdo porque el Ayuntamiento no se puede paralizar, y si no realizara el reparto de delegaciones las tendría todas yo".

En el anterior mandato el ejecutivo también empezó en minoría, y un año después se alcanzó un acuerdo con Cs.

Así la alcaldesa ha realizado la distribución de concejalías, sujetas a posibles cambios de llegar a un acuerdo con algún partido. Y además deja vacante una plaza en la Junta de Gobierno por si se produjera ese acuerdo, un gesto para dejar claro que la puerta está abierta. El reparto es continuista con el del ejecutuvo que terminó el pasado mandato, aunque con matices. Y además se crea una nueva área, la de Casco Antiguo, "una concejalía transversal que se encargará de mantener el contacto con los vecinos y estar pendiente de los proyectos que afectan al Casco Antiguo y coordinar las actuaciones, que de todas formas dependerán de sus correspondientes departamentos. Esta área estará en manos de la alcaldesa, que además asume entre otras Parque y Jardines, Seguridad, Feria de Navidad y todo lo referente a la planta de residuos de Piedra Negra, entre otras áreas.

Ricardo Mira sigue como primer teniente de alcalde, por lo que sustituirá a la primera edil cuando se ausente. Mantiene Hacienda y Fiestas, entre otras, e incorpora Comercio y Cementerio.

María Teresa Carbonell sigue como segunda teniente de alcalde y conserva Urbanismo, Obras, Personal, Igualdad y Servicios Sociales, pero deja Educación; Ainhoa López mantiene Cultura y Juventud, deja Medio Ambiente e incorpora Educación y Sanidad; Cristian Sirvent sigue al frente de Deportes, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, con el reto de impulsar una nueva contrata de de limpieza y basura en los próximos meses, que representa el contrato más importante del Ayuntamiento; y la nueva cara en las filas socialistas, Bart Leo Jozef, asume Medio Ambiente, Caminos y Turismo, entre otras.

Del mismo modo la Junta de Gobierno está formada por la alcaldesa, Ricardo Mira, María Teresa Carbonell y Cristian Sirvent, quedando un asiento libre para un posible socio de gobierno.

Reparto completo de las concejalías:

Isabel López. Alcaldesa

Control presupuestario

Jefa de personal

Órganos de gobierno

Parques y Jardines

Fomento del Empleo

Tercera Edad

Feria de Navidad

Industria y Energía

Casco Antiguo

Seguridad y Orden Público

Comunicación

Piedra Negra

Ricardo Mira. Primer teniente de alcalde

Hacienda, Administración Financiera y Tributaria

Promoción y Desarrollo Económico

Comercio y Consumo

Fiestas

Administración General

Modernización y Administración Electrónica

Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)

Coordinación de Contratación y Subvenciones

Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Recursos Hídricos

Cementerio

Juzgado de Paz

María Teresa Carbonell. Segunda teniente de alcalde

Urbanismo y Vivienda

Obras Públicas e Infraestructuras

Obras Privadas

Alumbrado Público

Servicios sociales y Promoción Social

Igualdad

Centro Ocupacional

Biblioteca y Archivo

Personal

Patrimonio Histórico-Artístico

Protocolo

Transporte Público

Cristian Sirvent

Deportes

Recogida, Gestión y Tratamiento de Residuos

Limpieza Viaria

Normalización Lingüística

Tráfico y Educación Vial

Prevención y Extinción de incendios

Ainhoa López

Cultura

Educación

Juventud

Participación Ciudadana

Agenda 2030

Protección Civil

Sanidad

Bart Leo Jozef Bus

Turismo

Medio ambiente

Caminos Rurales

Desarrollo rural

Mercado y Comercio Ambulante