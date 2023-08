Un valle de escombros en San Vicente. Es la imagen que llevan viendo meses los vecinos de las partidas de Girasoles y Sol y Luz. Las quejas al Ayuntamiento se han sucedido de forma continua, pero aseguran que no ha cambiado nada y que la basura sigue acumulándose en lo que llaman «estercoleros improvisados».

La basura se acumula a montones. Sofás, electrodomésticos, cristales, zapatillas, ropa, plásticos, cartones... Hay de todas las formas y tamaños. De poco sirven los carteles que advierten de la prohibición del vertido de residuos y que señalan que las multas están cifradas en hasta 500 euros. «Si tienes poda, enseres u otro tipo de residuos, llámanos y lo recogemos», bajo de este mensaje hay acumuladas más de una decena de restos de poda.

Pablo, es vecino de las partida de Girasoles. A escasos cinco metros de la puerta de su vivienda tiene tres contenedores de basura y una hilera de escombros que llevan un mes y medio sin recoger. «Me he quejado ya dos veces al Ayuntamiento, lleva más de un mes y medio así. Abren parte o eso te dicen y que la recogida diaria no es un tema de ellos, del propio camión». En efecto, en el mismo momento en el que nos encontramos hablando con Pablo pasa un camión de basura y no para a recoger los enseres de fuera de los contenedores. «Nos dicen que es competencia de otra empresa que cada x tiempo va por los sitios donde se almacena toda la porquería».

David, vive en límite de Girasoles con Sol y Luz, donde se encuentra el solar que se ha convertido en un «estercolero improvisado». En esta línea lamenta que «en esta zona es habitual, además como hay espacio siempre hay desbroce, muebles, electrodomésticos, está siempre que da asco. Nos hemos quejado varias veces de esta zona».

Otra de las afectadas es Vanesa, también vive en la partida de Sol y Luz. «Creo que prácticamente todos los vecinos hemos puesto quejas al Ayuntamiento», empieza a contar. «Hemos hablado con el departamento de recogida de basuras y lo que hemos conseguido saber es que no tienen una partida específica para hacer una recogida de este volumen», afirma. Para ella, el problema es que no existe un control suficiente.

«El solar es de fácil acceso aquí viene quien quiere por la noche con nocturnidad y alevosía y convierte esto en el estercolero improvisado que se ve». Por ello, insiste en que hasta la fecha no hay forma de resolver este problema. «Vienen con una máquina se llevan la porquería y al día siguiente empieza a crecer otra vez. Es vergonzoso». Tanto Pablo como Vanesa coinciden en que con el cambio de gobierno «no se ha notado nada». Los residentes se unen y piden que al Ayuntamiento que « eviten en la medida de los posible que esto se convierta en una zona de vertidos de escombros».

Este diario ha intentando ponerse en contacto con el Ayuntamiento de San Vicente sin obtener una respuesta.