Un vecino de Mutxamel ha recurrido al Defensor del Pueblo para que interceda y logre solucionar el problema de ratas que está padeciendo desde hace más de un año en su vivienda del camí La Rula. En una misma semana ha capturado tres roedores en las cinco trampas que ha instalado por toda la casa. Y llevaba una de ellas al Ayuntamiento para mostrar que tiene un problema real.

La situación es recurrente, a mediados de junio ya denunció que sufría una plaga de ratones y el consistorio realizó una actuación para atajar el problema. Pero asegura que las ratas siguen apareciendo en el interior de su vivienda.

Adolfo Granados sufre además una alta discapacidad, es sordociego, y reconoce que su capacidad para hacer frente a este problema es muy limitado, lo que le produce además inseguridad. Vive con sus dos perros en un camino rural que linda con el casco urbano y que ha experimentado una gran mejora a nivel urbanístico. Pero a pesar de que el entorno ha mejorado, denuncia que hay varios solares en malas condiciones de los que salen los roedores.

Al médico por miedo a que le muerdan

Esta situación la ha provocado problemas de ansiedad y el pasado 11 de agosto acudió al centro de salud. "He llegado a ir al médico porque sueño que las ratas se me meten en la cama y me muerdan", cuenta.

El vecino está desesperado porque ha presentado varios escritos ante el Ayuntamiento desde 2022, los últimos en junio y julio respectivamente, en los que adjunta las fotografías de los roedores que captura y que ya han hecho estragos en sus muebles. En los documentos señala varios solares próximos a su casa, uno de ellos en el que hay animales, como los posibles focos del problema.

Un solar con animales de granja

En su escrito al Defensor del Pueblo que ha presentado este lunes, le pide "que interceda ante el ayuntamiento para que limpien los solares donde apunta que está el problema. Advierte que hay una falta de limpieza "porque tiene gallinas y otros animales de granja, además de materiales de construcción al lado que están abandonados".

Adolfo asegura que en los solares hay "basura y falta de higiene, por lo que acuden ratas y se meten en las viviendas de los alrededores" y lamenta que "la situación se ha vuelto insostenible porque encuentro ratas en mi casa que pueden morderme y contagiarme enfermedades". Y advierte al Defensor del Pueblo que el Ayuntamiento "no ordena al dueño que limpie el solar", y le pide que interceda.

"En el Ayuntamiento siempre me dicen con buenas palabras que están en ello, he ido varias veces a hablar con el alcalde, pero el problema lo sigo teniendo" Adolfo Granados - Vecino sordociego con problemas de ratas

"En el Ayuntamiento siempre me dicen con buenas palabras que están en ello, he ido varias veces a hablar con el alcalde, pero el problema lo sigo teniendo", explica Adolfo, que de hecho acudió con una de las ratas que había capturado al consistorio. "Me planté con la rata viva para que vean que lo que digo es verdad, les llevé una muestra de lo que me encuentro en mi casa".

Una zona reurbanizada

El alcalde de Mutxamel, Rafael García, es conocedor del problema y ha hablado en diversas ocasiones con el vecino afectado. Asegura que se están tomando medidas y advierte de que se trata de un problema puntual, ya que incide, "hemos hecho una inversión grandísima para mejorar la limpieza en todo el municipio".

"La zona del camí La Rula la hemos reurbanizado y recientemente hemos hecho aceras nuevas en el camí La Rula. Además, hemos pedido a Lokímica un refuerzo en las alcantarillas, pero no han encontrado nada", enfatiza el alcalde, quien señala que se está mejorando mucho este entorno .

Desde la concejalía de Sanidad han realizado diversas actuaciones para controlar la proliferación de ratas que sufre este vecino. De hecho, tras el escrito que presentó en junio y en el que Adolfo manifestó que las ratas podrían salir de la zona de la ermita de San Antonio que tiene enfrente de su casa acudió la Policía Local para revisar la zona y no advirtieron la presencia de roedores.

"Se han puesto más cebos con veneno y están intactos, lo que significa que no tenemos ratas en las alcantarillas". Rafael García - Alcalde de Mutxamel

Por un acuerdo, el consistorio se encarga del mantenimiento de la zona verde que rodea la ermita.

A su vez, el consistorio a través de la empresa Lokímica se ha realizado la desinsectación del camí La Rula y de la calle El Salvador. Y el alcalde advierte que "se han puesto más cebos con veneno y están intacto, lo que significa que no tenemos ratas en las alcantarillas".

Un bando para limpiar los solares

El primer edil señala que también se ha emitido un bando en el que se pide a los propietarios de solares que los mantengan en condiciones de salubridad, y reconoce que en aquellos donde hay animales y por lo tanto comida, es más probable que puedan aparecer roedores.

Adelanta que se está preparando en Mutxamel un carné de alimentadora de gatos para que solo las personas acreditadas puedan dejar comida a los felinos.

Otro de los solares que hay junto a la casa del vecino se utiliza como aparcamiento por un acuerdo entre el dueño y el consistorio.

"Hay muchas zonas como este camino donde no tenemos este problema", incide el alcalde, que apunta que se están haciendo grandes esfuerzos por mantener el municipio limpio y que se está logrando.

