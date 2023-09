Villa Antonia, la casa señorial del siglo XIX de Sant Joan d’Alacant, ha dejado de usarse como restaurante. La empresa concesionaria de este bien público santjonero que lo había destinado como negocio de restauración ha decidido echar el cierre. El palacete de Sant Joan d’Alacant fue cedido durante 30 años dándole licencia de actividad en 2009 para ejercer como centro cultural gastronómico. Algo que no ha dejado de tener polémica desde el primer día.

Los vecinos del entorno han sido especialmente críticos por las molestias que la actividad les ha estado generando. Y en especial durante la temporada que el restaurante también organizaba eventos, especialmente bodas. Y ahora advierten de que van a presionar para que se dedique a lo que tiene que dedicarse, llevar a cabo un uso cultural y social sin coletillas de gastronómico, y que no sea un negocio privado en un bien público», expresa el representante de los vecinos, Fernando García.

El Ayuntamiento ha litigado con la empresa, que mantiene la concesión del bien durante los próximos 18 años, según ha confirmado el propio alcalde, Santiago Román. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) falló a finales del año 2022 que debía primarse el interés público al lucrativo. La mercantil reclamaba disponer de la licencia para poder celebrar también banquetes, algo que los tribunales no le han permitido. Y el consistorio defendía que no cabía la utilización privada de un local que tiene la calificación de servicio público y esa actividad lucrativa debía ser residual, y no principal, para evitar dar un uso anormal a un dominio público.

Cierre definitivo del restaurante

Los vecinos iniciaron el año 2023 contentos al haber reducido los principales problemas que sufrían todos los fines de semana al celebrarse eventos. El cierre definitivo del restaurante les ha aliviado. El portavoz vecinal reconoce que tras dejar de celebrar banquetes, han sido conscientes de que el negocio ya no se estaba desarrollando igual y admite que los residentes están ahora más aliviados.

Sin embargo, su temor es que esa concesión vuelva a cederse y que la nueva empresa quiera abrir un negocio que suponga molestias para los vecinos. «Nos alegramos porque ya no sufriremos ni humo, ni ruido de aparatos de aire ni de extracción. Pero no sabemos en qué condiciones queda ahora la concesión», declara García, quien espera que el alcalde le dé cita para hablar del tema y asi poder exponerle todas dus dudas. A la vez, los vecinos también se ha puesto en contacto con los representantes del PSOE y de Compromís que han estado atentos a la situación de Villa Antonia y han escuchado sus quejas.

Condiciones del cierre

«No sabemos las condiciones del cierre y no nos gustaría que haya indemnización porque desde 2009 hemos sufrido muchas molestias y lo que queremos es que la finca se recupere para lo que tiene que ser», y recuerda que el Ayuntamiento iba a iniciar un expediente de rescisión del contrato.

El alcalde de Sant Joan reconoce que el consistorio no tiene oficialmente comunicación alguna, más que la intención de los concesionarios de cerrar el negocio el 17 de septiembre. Santiago Román confirma que la mercantil mantiene la concesión a la que aún le quedan 18 años. «Hay que hacer los trámites para ver si se quiere hacer un traspaso, como ya se hizo, o darle otro uso», cuenta el alcalde, quien recalca que «al concesionario hay que oírlo» y será el Ayuntamiento el que tenga la última palabra.

Román recuerda que la licencia que se dio para explotar el palacete de Villa Antonia es como restaurante , no como lugar para celebrar eventos, y esta ha sido una de las razones principales que ha motivado a la empresa.

El alcalde reconoce que por el momento desconoce qué va a hacer la mercantil con su concesión, y recalca que el Ayuntamiento tendrá una decisión determinante cuando se decida.

En los últimos meses el Ayuntamiento ha endurecido su postura y su control a la actividad que se estaba desarrollando y que los vecinos han denunciado. De hecho, pleiteó con la mercantil por la celebración de banquetes para lo que no había dado licencia y finalmente la Justicia le ha dado la razón al consistorio. «El Ayuntamiento ha hecho su trabajo y los eventos no se pueden celebrar en Villa Antonia», recalca.