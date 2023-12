Toman forma las primeras cuentas de El Campello en cuatro años. El ejecutivo del PP, que gobierna en minoría, lleva a pleno este jueves los presupuestos de 2024, y todo apunta que saldrán adelante gracias al previsible respaldo de Vox. El portavoz de la formación ultra, José Manuel Grau, no ha querido confirmar su voto afirmativo, pero ha reconocido que "las principales inversiones que reclamábamos han sido incluidas. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero lo principal está reflejado". De esta forma, las cuentas incluirían proyectos como el nuevo consultorio y retén de Muchavista, el nuevo cementerio, la reforma de Villa Marco y la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Así, el PP sumaría a sus ocho concejales los tres de Vox, alcanzado la mayoría absoluta fijada en once ediles.

A finales de octubre Vox fijó su posición con un comunicado en el que detallaba las inversiones que consideraban necesarias, y de las que dependería su apoyo, tal y como informó este medio el pasado 30 de octubre. Y Grau ha explicado que han sido contempladas en el crédito de 22 millones que lleva vinculado el presupuesto, lo que da vía libre a que apoyen, salvo giro inesperado, las primeras cuentas desde 2020. Las últimas se aprobaron a finales de 2019, para el ejercicio 2020, con los votos de PP, Cs y Vox, que entonces formaban tripartito. Y desde entonces las cuentas permanecen prorrogadas, dándose la circunstancia de que desde 2014 solo ha habido un nuevo presupuesto, el de 2020.

La formación fijó hace más de dos meses sus prioridades en "un ambulatorio los 365 días del año en la zona Muchavista; un retén policial los 365 días del año en la zona Muchavista; un nuevo cementerio; un plan de renovación y aumento de iluminación (zona del Trinquet, etc.), asfaltado de calles y mejora de aceras, incluyendo el paseo marítimo; rehabilitación de Villa Marco y el Monumento al Pescador; un nuevo cuartel de la Guardia Civil; rehabilitación de los parques del municipio, especialmente los de la zona del Rincón de la Zofra; modernización del parque móvil; dotar de las infraestructuras necesarias para solucionar los vertidos de aguas fecales (estación de bombeo del Gallo Rojo, etc.)".

Y Vox asegura que todas estas inversiones han sido incluidas, aunque desde el ejecutivo popular han rechazado este lunes hacer declaraciones y facilitar el listado completo de proyectos hasta el mismo pleno. Lo único que ha trascendido es que superan los 35 millones y llevan aparejadas un crédito de 22 millones para inversiones, pese a tener el Consistorio cerca de 40 millones en el banco ahorrados, para salvar así las trabas legales para acometer inversiones.

Grau ha reconocido que "faltan algunas cosas, como el casal joven o el de mayores, pero todo no puede ser el primer año". Y confía que en 2025 se pueda dar salida a otros proyectos.

La oposición presenta una enmienda para incluir el casal asociativo

Ante el pleno de presupuestos, PSOE, EU-UP y Compromís han presentado una enmienda este lunes para reclamar la inclusión de una partida de 250.000 euros para poner en marcha el proyecto del casal asociativo-centro de día en el antiguo colegio Trinidad Segura, en la calle Padre Manjón. Un proyecto que fue aprobado a través de una moción en 2021 que contó con el respaldo de todos los grupos salvo el PP, que votó en contra, en el que Vox se abstuvo. Entonces el PP justificó su rechazo al considerar que el proyecto del nuevo Ayuntamiento permitirá liberar espacios que se podrán dedicar a las asociaciones, y que los espacios que proponía la moción ya están ocupados por lo que no era viable la moción.

Para llevar a cabo este cambio en las cuentas, proponen reducir en 250.000 la partida para la actualización de aplicaciones informáticas, que asciende a 1,4 millones, para dejarla en 1,15 millones.

Compromís

Sobre las cuentas, desde Compromís su portavoz Adriana Paredes ha manifestado sobre su posicionamiento que "aún estamos valorando los números, es un presupuesto complejo y ambicioso, que va a tomar compromisos por una década a través de un préstamo. Hemos echado en falta mayor voluntad de negociación en las inversiones".

La regidora valencianista explica que "por un lado, recoge actuaciones como el nuevo consultorio de Muchavista, nuevas instalaciones deportivas, rehabilitación del Ayuntamiento y anteproyectos de bulevar San Ramón y paseo Carrer La Mar, que son necesidades compartidas. Por otro lado, se contempla la construcción de un cuartel de la Guardia Civil, asunto que es competencia del Ministerio y no municipal, y deja sin cubrir competencias propias como el adecuado mantenimiento de centros educativos o el proyecto de un casal para mayores, por lo que presentaremos enmienda en este sentido. Y nos sigue preocupando mucho el problema de organización y funcionamiento del personal, porque de ello va a depender que muchos de los proyectos salgan adelante".

PSOE

El portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha explicado que "estamos estudiando las cuentas y dialogando con todos", recordando que "de todos son conocidas las necesidades de El Campello, para que pueda funcionar con normalidad, algo que no ha pasado en los últimos años. Llevamos mucho retraso en demasiadas cosas, deficiencias que deberían de haberse resuelto hace tiempo. Y ahora se presentan estas cuentas deprisa y corriendo. Los números no parece muy reales, todo supeditado al préstamo de inversiones, y echamos en falta otras partidas", reiterando que "estamos abiertos al diálogo".

Esquerra Unida-Unides Podem

El portavoz de EU-UP, Pedro Mario Pardo, ha explicado que "de momento no tenemos la posición fijada. Seguimos estudiando los números y que esta misma mañana hemos realizado una propuesta para incluir el casal asociativo-centro de día, ya que existe un déficit tremendo de espacios públicos para nuestras asociaciones y evidentemente que para nosotros esta propuesta es imprescindible para poder contemplar los presupuestos. Es imprescindible generar una conexión entre la Casa de Cultura, el nuevo casal asociativo y el Centro Social, generando una vertebración en el municipio que no existe a día de hoy. No obstante, seguiremos estudiando y en los próximos días fijaremos la posición al respecto".

Per El Campello

Desde Per El Campello han explicado que "estamos inmersos en la tesitura de la aprobación (o prórroga) de unos presupuestos municipales 2024 para El Campello y, ante las cifras e informes que contiene el expediente, nos surgen multitud de dudas que nos hacen cuestionar si los mismos son creíbles o no. Y en el momento coyuntural en el que nos encontramos, entendemos que no solo deben cumplir la legalidad, sino que deben cumplir lo que son: instrumento de planificación a largo plazo de lo que queremos que el municipio sea o se encamine a ser".

Así, su portavoz Paco Toni Palomares insiste en que "los presupuestos deben ser creíbles, y entre la multitud de información que contiene (Informes técnicos y propuestas políticas) con sus cifras correspondientes, a modo de resumen pasamos a enumerar algunas cuestiones que los ciudadanos deberían conocer, y no solo los políticos que vamos a votarlos: los presupuestos han sido elaborados y presentados por el equipo de gobierno (PP) pero sin la colaboración ni participación (al menos conocida) del resto de partidos políticos con representación en el Consistorio".

Así mismo "la orden que dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 señalan expresamente que 'serán los primeros que deban hacer frente a la reactivación de las reglas fiscales desde su suspensión en el año 2020…' Y lo que se piden a los municipios en la elaboración de los suyos mientras tanto se aprueban las nuevas reglas fiscales es prudencia y rigor. Entendemos que ambos son de aplicación a aquellos presupuestos que pretendan ser creíbles…".

Per El Campello advierte que "en los presupuestos presentados para su debate (y aprobación en su caso) no se explican cómo con más de 30 millones de ahorros acumulados, pretenden invertir en un solo año 23 millones (creemos que más que el total de las dos últimas legislaturas pasadas juntas) de los que 22 millones se pretenden financiar con una especie de préstamo/crédito/póliza, en cualquier caso, endeudando a los ciudadanos ¿se puede explicar?. En la memoria e informe políticos no se explicita el asunto. Es decir, para que los ciudadanos lo entiendan: hemos aportado a las arcas municipales entre otros con nuestros impuestos más de 30 millones más de lo necesario y ahora ¿se pretenden realizar en 2024 23 millones de inversiones financiadas con una deuda?".

Y han señalado que "¿tiene el Ayuntamiento capacidad para gestionar tal magnitud de inversiones en un solo año, incumpliendo por otra parte la elaboración de un creíble plan plurianual de inversiones a 4 años, tal y como marca la legislación (y no se ha realizado de esa forma)?. También ha destacado que hay partidas infradotadas, entre otras cuestiones. Por todo ello manifiesta que las cuentas infunden "incredibilidad cuanto menos".