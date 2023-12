Este miércoles, a partir de las 19:00 horas, los amantes de la literatura tienen una cita en la biblioteca municipal de El Campello. Organizado por el Club de la Lectura que dirige Conchi Agüero, con la colaboración de la Concejalía de Cultura que dirige Dorian Gomis, se contará en esta ocasión con la presencia del escritor Pepe Reig, que hablará sobre su obra "Conmigo no cuentes".

No se trata exactamente de un libro de relatos, y tampoco contiene los 100 que anuncia la portada del libro. Pepe Reig no nos cuenta solo una historia, un suceso o una anécdota en cada relato, sino que siempre introduce otra cosa, otra inquietud o pregunta que no estaba allí. Parece que aprovecha el relato para algo más. Un suceso ocurrido en una calle se puede relatar asépticamente, encadenando hechos, pero siempre tendrá el toque del relator.

Lo que hace Pepe, el toque de Pepe, es contar dos historias con cada texto, la de los hechos en sí mismos y la que pasa por su cabeza mientras los cuenta. Por eso conviene estar atento al leer el libro, pues le invitará a jugar con él y descubrir así que son dos libros (o más), en realidad.

A este libro le ocurre como a la reconocida obra del pintor René Magritte en la que se ve con claridad una pipa de las de fumar ocupando casi todo el espacio y una leyenda al pie que dice "Ceci n’est pas une pipe" (Esto no es una pipa). De igual manera al pie de cada relato de Pepe podría leerse "Esto no es un relato".

