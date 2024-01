La naturaleza te devuelve lo que le das. Esta es la sabia moraleja que nos deja el caso ocurrido en una playa de El Campello, escenario de un descubrimiento de escaso valor arqueológico, pero cuya tasación como anécdota es incalculable.

El hallazgo ha sido difundido en el grupo de Facebook 'Tu No Eres De El Campello Si No.....', donde el usuario Cremades Vicente ha dado fe del objeto que se ha encontrado en la arena: una dentadura, pero no un vestigio de cráneo humano de épocas pasadas, sino una postiza, que tal como se puede apreciar en la fotografía que se ha publicado, se encuentra en buen estado.

El artífice del descubrimiento y miembro de la página ha añadido unas palabras a la imagen para intentar dar con el poseedor de la prótesis en unas líneas escritas en un evidente tono humorístico: "Abstenerse pillines. Tiene que saber los dientes y probarla para ver si es suya. Que viene el primero y dice es mía!!!".

Pero lo que no esperaba es que su gracia encontrara su merecida recompensa en los comentarios, donde algunos de los miembros más activos del grupo han recordado que el pasado mes de septiembre una mujer pidió ayuda para encontrar su dentadura. En su mensaje, la supuesta dueña de estos enigmáticos dientes indicó que se puso "la prótesis en el sujetador para fumar", con la mala suerte de que se le cayó y se "extravió".

Cuatro meses después, la dentadura parece haber regresado, al parecer devuelta por el mar, tras un viaje de ida y vuelta en el que habrá tenido la oportunidad de conocer la fauna marina de la zona.

No es el primer caso

Lo más curioso de todo es que no es el primer caso de este tipo que se produce en las playas de El Campello. En 2013, el improvisado servicio de objetos perdidos que ofrecen los socorristas dio cuenta de los tesoros que se encuentran en la arena, olvidados en un descuido por sus propietarios, entre los que destacó una dentadura que a buen seguro no tendrá una historia tan divertida como esta.