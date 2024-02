Más viviendas en San Vicente. El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado este miércoles por unanimidad iniciar el proceso de exposición de la modificación puntual nº39 del Plan General de Ordenación Urbana que recoge el plan parcial El Pilar.

Durante un periodo de 45 días se someterán a información pública los cambios propuestos para aumentar la edificabilidad de este espacio, lo que permitirá acoger edificaciones de carácter plurifamiliar de mayor altura, y para crear zonas verdes y dotacionales frente al parque Lo Torrent y el polígono Torregroses.

El alcalde y concejal de Urbanismo, Pachi Pascual, ha explicado que el proceso urbanístico emprendido posibilitará la construcción de alrededor de 700 nuevas viviendas y la modificación de la calificación de los terrenos con una nueva ordenación compatible con el mantenimiento de la vivienda existente, según fuentes municipales.

Otro de los objetivos de la modificación puntual es dotar al municipio de un nuevo parque que incluya las dos construcciones catalogadas existentes, cuya recuperación permitirá que se pueda prestar en ellas servicios complementarios, y de espacios para equipamiento deportivo.

El primer edil ha incidido en que el sector El Pilar “es un entorno clave para la transformación y mejora del municipio que forma parte de los objetivos y estrategias recogidos en el borrador del Plan General Estructural (PGE) para integrar la Universidad de Alicante en la ciudad”.

En este mismo sentido, Pascual ha argumentado la modificación puntual que se propone para garantizar la regeneración urbana y la mejora paisajística “es coherente con los criterios de sostenibilidad y eficiencia”.

Tras la aprobación del periodo de exposición pública en la sesión ordinaria de enero celebrada este miércoles, esta modificación del PGOU deberá volver a someterse al pleno antes de remitirse a la Generalitat para su aprobación definitiva.

El pleno ha aprobado también un plan anual de contratación para el año 2024 con los votos del equipo de Gobierno formado por PP y Vox, la abstención de Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem y la oposición del PSOE.

Mociones

En la sesión, se han debatido, además, tres mociones. La primera, a cargo del edil socialista Eugenio Toledo, ha abierto un debate sobre las casas de apuestas y la lucha contra la ludopatía. Los grupos de PP y Vox han motivado el rechazo a la propuesta en que no se ha tenido en cuenta las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia la Comunitat Valenciana, según las mismas fuentes. “Hay que atender a las resoluciones de la Justicia y esperar a que la Administración autonómica resuelva las enmiendas para no poner en riesgo los intereses de la mayoría de los ciudadanos”, ha explicado la portavoz popular, Mercedes Torregrosa. Por su parte, el concejal de Vox, Pablo Quintana, ha criticado que estas demandas no se regulen desde el Gobierno central.

El PSOE, por su parte, ha lamentado que el equipo de gobierno de San Vicente haya rechazado la propuesta del PSOE para que las casas de apuestas no puedan abrir cerca de los centros educativos. Toledo ha defendido que acercar las casas de apuestas a los centros educativos supone un problema social, puesto que fomenta la ludopatía entre los jóvenes.

Una situación, según ha recordado el PSOE, que el anterior gobierno del Botánic trató de abordar con la aplicación de una distancia mínima de 850 metros entre estos establecimientos y los centros educativos, así como de 500 metros entre un establecimiento y otro: "No obstante, estos avances han sido erradicados por Mazón (PP) y el vicepresidente torero de Vox".

“Centrándonos en esta población más joven, debemos resaltar que la ludopatía, y el resto de factores de riesgo asociados a la misma, aparecen cuando más se estimulan y fomentan las conductas adictivas en este colectivo. Muchos son los estudios que establecen relaciones directamente proporcionales entre la proximidad de las casas de apuestas y la prevalencia manifestada por la población expuesta. Por ello, se puede determinar que la proximidad de estos establecimientos a los centros educativos dan como resultado que nuestros jóvenes se vean alcanzados, con contundencia, por los efectos perniciosos de la ludopatía”, ha explicado Eugenio Toledo en su intervención.

Ante el voto en contra de PP y Vox, el edil del PSOE ha mostrado su “indignación”, dado que “parece mentira que profesionales sanitarios, del ámbito educativo, así como de la seguridad, se muestren partidarios de acercar de nuevo las casas de apuestas a los colegios e institutos”.

Así, ha lamentado que las “consignas partidistas, a niveles por encima del municipal o a otros niveles, hayan podido mancillar las trayectorias profesionales de algunos miembros del equipo de gobierno que, suponía, eran garantes de la Salud, la Educación y la Seguridad Ciudadana en San Vicente”. “Ahora puedo constatar la estima que tienen hacia la función política y lo que les importa nuestra ciudadanía de nuestro municipio”, ha agregado.

Por último, ha remarcado que la intención de esta moción “no era otra que limitar el impacto que sobre la salud comunitaria de nuestra ciudad tiene la ludopatía, alejando las casas de apuestas de los grupos poblacionales más desprotegidos ante este fenómeno”.

“Por ello apelábamos a la conciencia personal y a la responsabilidad comunitaria de todos los miembros de la Corporación Municipal para que votaran a favor de esta moción que, por otro lado, consideramos oportuna, lógica y coherente; pero por desgracia, no ha sido así”, ha zanjado el concejal socialista.

Por parte de EU-UP, la edil Natalia Jerez ha trasladado una moción para pedir mejoras en el transporte urbano a nivel local y comarcal, rechazada por el equipo de Gobierno por los avances llevados a cabo al respecto. El concejal de Transporte, Vicente Pastor, ha reconocido que “en estos seis meses se han mantenido ya contactos para buscar mejoras y soluciones tanto en las reivindicaciones de los trabajadores como para aliviar en horas punta la gran afluencia de usuarios, con la posibilidad de instalar una lanzadera”.

Según ha desvelado Pastor, los contactos se han extendido a los concejales de municipios de la comarca de L’Alacantí, y el mismo miércoles se ha llevado a cabo una reunión con el titular de Transportes de Alicante, y entre los asuntos tratados está la posibilidad de crear un ente supramunicipal, proyecto que se pondrá en conocimiento de la Generalitat.

Por su parte, Mercedes Torregrosa, ha adelantado que “la Dirección General de Transportes de la Generalitat ya tiene el informe elaborado para incrementar los servicios de la línea 24 en un plazo de un mes o mes y medio y, además, ya está en estudio una posible reunificación de servicios de transportes a nivel comarcal”.

También por parte de EU-UP, el concejal Alberto Beviá ha pedido, en su argumentación de la tercera moción presentada, mayores garantías en los contratos menores. Torregrosa ha defendido la gestión del equipo de gobierno en cumplimiento de la legalidad y ha puesto en valor la labor de fiscalización que realizan los técnicos municipales.

También ha preguntado a los ediles “¿por qué no establecieron lo que piden aquí cuando gobernaron en las dos anteriores legislaturas?”. Por su parte, el concejal de Cultura, Óscar Lillo, ha intervenido en este punto para explicar el procedimiento llevado a cabo en el área de Cultura.