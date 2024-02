Los vecinos denuncian el abandono que sufren desde hace años en uno de los barrios más entrañables de El Campello, La Creu, donde el deterioro de las aceras ha provocado numerosas caídas de personas mayores, según han expresado residentes de la zona a miembros del PSOE en el Ayuntamiento, a quienes han trasladado "los problemas que desde hace tiempo padecen" en una reunión.

Los ciudadanos han mostrado su preocupación por el peligro vial que genera la alta velocidad, en muchas ocasiones, de vehículos en el cruce entre Avda. La Creu y C/ Labradores. La situación ha sido definida como "desesperada", ya que la zona es escenario de diversos problemas. Las farolas llevan tiempo sin luz y el camí d'Aigües no cuenta con el alumbrado que debería, según las denuncias de los habitantes en esta parte del municipio, que han dejado claras sus preferencias: papeleras, aceras en buen estado y alumbrado en vez de “cuatro luces de navidad en el parque del barrio”.

Situación similar en calas y playas

La Zona Norte también se ha convertido en un foco de críticas, “a pesar de que pagan muchos impuestos”. Además de no contar con sistema de alcantarillado y, de sufrir los vertidos fecales de la trituradora al mar de dicha zona, los vecinos claman por el abandono y dejadez de las calas y playas de la zona, que aunque reciben un gran número de turistas en verano, "no cuentan con el mantenimiento adecuado". Los residentes de este lugar también se han mostrado contrariados por la decisión del gobierno municipal en los cambios en las direcciones de sus calles, que afirman que les ha creado un "estrés innecesario" al dificultar más el acceso a sus casas. Los ciudadanos consideran que esta decisión es totalmente errónea, y dirigen sus quejas en que el Ayuntamiento responde que “se quedará así y no habrán cambios”.

Los vecinos del municipio han mencionado otras cuestiones generales del municipio como la inexistencia de carriles bici, la peculiar poda que se lleva a cabo desde hace tiempo de los árboles, la suciedad que provocan las colillas en las calles y plazas, y el aumento de vertidos de escombro en cualquier zona del municipio a pesar de su prohibición. Residentes de la localidad lamentan que estos residuos se amontonan en distintos puntos, sobre todo en el Río Seco, que desde que el equipo de voluntarios no realiza la retirada de los mismos, no se ha vuelto a limpiar.

“Es un municipio más propio de los años 80 que del 2024”, ha sido la reflexión de uno de los vecinos participantes en la reunión en la que los concejales socialistas Raquel Marín y Yeray Hernández han podido conocer de primera mano algunas de los problemas existentes en el municipio.