La nueva temporada, que comienza a mediados de febrero con el inicio de las Ligas de Llargues y Palma, será el pistoletazo de salida de la renovada directiva del Club de Pilota Valenciana del Campello, que encabeza Vicent Garcia Soler.

“Desde que nos hicimos cargo, el pasado diciembre, el nuevo equipo directivo nos hemos puesto como objetivo el crecimiento de la entidad, tanto a nivel deportivo, como social y económico, siguiendo el camino emprendido por nuestros antecesores, presididos por el inconmensurable pilotaire Josep A. Martinez, a los que les agradecemos la labor realizada por todos ellos de reflotar el Club, que se encontraba en vías de desaparición, y seguir reivindicando unas instalaciones dignas”, explica García.

De hecho, Martínez continúa al frente de la Escuela de pelota, formando y transmitiendo todos sus conocimientos a la nueva hornada de niños y niñas que están participando en competiciones provinciales y autonómicas, a pesar de las precarias condiciones del trinquete municipal.

Sobre el particular Vicent “verga”, como se le conoce popularmente, enfatiza que (...) “después de los precedentes, en los que no se han cumplido ni las promesas electorales, ni las manifestaciones de solución en las deficiencias, el hecho de figurar este año una partida presupuestaria destinada a la cobertura y acondicionamiento de las instalaciones, no nos da garantía de nada. Así que estaremos atentos a la evolución del tema y comprobaremos si lleva emparejada una cantidad económica que lo confirme, o es una nueva tomadura de pelo y desprecio a nuestros practicantes que están siendo discriminados ante el resto de deportistas del municipio, como ha ocurrido hasta la fecha”.

Garcia Soler, a sus 46 años, continúa en activo y es componente de la plantilla del equipo de 'pilota grossa', campeones autonómicos la pasada temporada, y de 3ª 'llargues', que se juega en la calle Trinitat (. ..) “curiosa y lamentablemente una de las que no fueron asfaltadas el pasado ejercicio y que se encuentra en pésimas condiciones para la práctica de nuestro genuino deporte nacional valenciano”.

Por lo que respecta al apartado económico, el Club cuenta con una fiel masa social, pero se está preparando una campaña de adhesión de nuevos socios y se buscará el apoyo del pequeño y medio comercio local, para añadir al que tuvieron el ejercicio pasado con la empresa piscícola AVRAMAR. “A nivel institucional se cuenta con subvenciones de la Diputación Provincial y, especialmente, del Ayuntamiento de El Campello, que es colaborador indispensable en algunos de los eventos que organiza nuestra entidad”, puntualiza Garcia.

El objetivo inmediato de la nueva junta directiva, que cuenta con Julià G. Soler; como vicepresidente; Pakito Gracia Teol, de secretario; Toni Calvo Marco, de tesorero; y como vocales, Víctor Baeza; Miquel Aleixandre y Josete Berenguer, se centra en la confección de unos equipos competitivos que devuelvan el Club de Pilota del Campello a la élite de la modalidad 'reina' del juego en la calle, del que fueron dominadores absolutos en la primera década del siglo, consiguiendo 9 títulos de liga consecutivos entre 2002 y 2010, además de galardones institucionales locales, provincial y autonómicos, así como la 'Coup de Champions de Europe' de Clubs, entre otros hitos deportivos y sociales.