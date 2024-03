Mutxamel aprueba una "prórroga excepcional y necesaria" del contrato de basuras

Luz verde a la prórroga del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de término municipal de Mutxamel. Era el plato fuerte del orden del día, y lo ha sido durante la sesión. Nada más salir el esperado asunto en la reunión, se ha vivido un momento que se podría calificar como curioso. El concejal de la oposición, Jesús Alejo Iborra (PSOE) ha pedido no participar en la votación: "Ruego que me excuse por ser parte implicada laboralmente en el tema". El edil se ha ausentado justo después de que la secretaria Helena López explicara todos los detalles de esta moción, que ha sido aprobada con los votos a favor de los representantes de todos los partidos, salvo los de Vox, cuyos tres integrantes se han decantado por la abstención.

Tal como ha detallado la funcionaria municipal en su intervención, el objetivo de la moción era "ampliar el plazo de duración mediante una prórroga prevista en los pliegos, con una duración igual al tiempo que transcurra desde la fecha de finalización del contrato prevista para el próximo 7 de marzo hasta la formalización e inicio del nuevo contrato, siendo la fecha límite el 7 de diciembre". La secretaria también ha matizado en su discurso que esta ampliación está presupuestada en 566.551,62 euros, que es el mayor gasto previsto en caso de que esta prórroga llegue hasta su fecha límite.

La concejala de Secretaría (OMAC y Archivo), Informática, Recursos Humanos, Contratación, Agricultura, Sostenibilidad Ambiental y Protección Animal, Lara Llorca, ha sido la encargada de defender esta medida y ha recordado que se trata "del contrato más importante que tiene este Ayuntamiento". En referencia al contrato que se lanzará cuando acabe el actual, la representante del PP también ha destacado que "el departamento técnico y jurídico de servicios y mantenimiento que ya están trabajando en el expediente para la nueva licitación". Llorca ha afirmado ser conocedora de lo "esencial" que es este servicio y que por ello mismo "realizamos esta prórroga con ese objetivo, que el servicio se siga prestando en las mismas condiciones".

Sus palabras no han convencido a Miguel Da Silva, edil de Vox, que pese a coincidir en la importancia del contrato, se ha mostrado muy crítico con las labores realizadas en este tiempo y ha exhibido su indignación con preguntas retóricas: "¿Cómo puede ser sabiendo que cada cuatro hay que renovar este contrato, cómo no se ha hecho? ¿Es que no han tenido tiempo o alguien no ha hecho su trabajo?". Más pacífico ha sido el tono que ha empleado Borja Iborra, representante de Unides Podem - Esquerra Unida, que pese a dejar claro desde el inicio de su discurso que iban a votar a favor, sí ha recalcado que desde su formación les "hubiera gustado no llegar a esta fase de prórroga" y ha lamentado la existencia de ciertos problemas.

Demora del nuevo contrato

Llorca ha respondido a ambos y ha justificado la demora del nuevo contrato en que la prioridad es "agotar el tiempo que sea necesario". La edil del PP ha dicho ser conocedora de esas malas experiencias a las que ha hecho referencia Iborra para exponer que "lo que queremos es que salga un buen pliego, para que puedan asistir y presentarse empresas que puedan ofrecer un mejor servicio". "La tramitación es compleja, y los tiempos son los que son", ha insistido la concejala, que ha recibido el apoyo del alcalde, Rafael García Berenguer, que ha añadido cierto contexto a esta polémica. "Ha habido un periodo electoral, donde no se pueden gestionar contratos de este tipo", ha puntualizado el primer edil, que ha hecho un llamamiento a la memoria y al rigor: "Todo esto se olvida, se tiene que ser serio y riguroso".

El regidor ha tenido su minuto (o minutos de oro) al tratar otro de los temas que figuraban en el orden del día: la tercera ocupación parcial de las obras de “reforma integral, construcción de gimnasio, sustitución de cubiertas y renovación total de la instalación eléctrica en el CEIP Manuel Antón”. García Berenguer ha aprovechado la cuestión para recordar que en 2016 el municipio "quedó excluido del plan de infraestructuras que planteó la conselleria de Educación" y que "el Plan Edificant se presentó en el Palacio de la Generalitat y no se nos invitó". El alcalde ha mencionado estos antecedentes para destacar los avances realizados desde entonces, que se han logrado con "unión", término que ha estado muy presente en su discurso, en el que ha subrayado el hecho de que "hemos demostrado que se puede restaurar un edificio sin tirarlo todo, hemos hecho una transformación integral del colegio Manuel Antón, sin derribar ningún edificio histórico".

Esta moción ha sido aprobada por unanimidad, igual que la llevada por los grupos municipales Compromís per Mutxamel y Unides Podem-Esquerra Unida para la instalación de fuentes y baños públicos en los parques del municipio. Este apoyo total no ha evitado ciertos ataques hacia las formaciones responsables de esta propuesta. El grupo de Vox ha sido el más duro en este sentido y su concejal Francisco Martínez se ha encargado de acometer contra ciertas cuestiones citadas en un escrito "que podrían haber trabajado más". El debate que se ha formado en torno al tema, a priori el más amable de todos los abordados en la sesión, se ha convertido en un campo de tiro en el que muchos de los presentes han aprovechado para disparar con bala.

Así lo ha hecho sobre todo el integrante de la formación ultra, que no ha llegado a entender muy bien a qué parques hacía referencia la moción y ha enumerado los diferentes agujeros, que a su juicio, presentaba la moción. "No sabemos cómo se va a realizar el mantenimiento, el control de dichos baños", sobre los que ha advertido que "pueden causar problemas de salud e infecciones". No es la única amenaza que ha señalado el edil de Vox, que también ha avisado que estos cubículos "pueden traer consigo actos vandálicos y de delincuencia... esto también se tiene que tener en cuenta".

Alianza entre PSOE y Vox

Como ya es una costumbre en otros temas del municipio, la formación verde ha encontrado su principal aliado en el PSOE. El concejal socialista Antonio Cachinero también ha manifestado su preocupación acerca de lo que sucede en las zonas verdes de la ciudad. "Es muy necesario que se aborde la cuestión de la higiene en los parques públicos", ha remarcado el edil, que ha pedido hacer un esfuerzo para "convencer a la gente de que el civismo es la mejor solución", aunque ha matizado la creación de una "solución aparte del civismo", que a su juicio, sería "ideal".

El alcalde no ha podido ocultar su asombro al conocer los problemas que han indicado socialistas y ultras, que considera que son aislados". En este aspecto, García Berenguer ha invitado a no caer en el error de atender las peticiones de "todo el mundo", y ha resaltado que lo importante es hacer una vista general de la situación y "mirar por el bien público".

Pese a los continuos desencuentros, la propuesta se ha aprobado de forma unánime. No ha corrido la misma suerte la moción del Día Internacional de la Mujer, que ha cerrado el capítulo de mociones con unos instantes cargados de tensión. La concejala de Mujer e Igualdad, Estefanía Moreno, ha sido la responsable de leer los diferentes puntos de esta declaración en favor de la figura de la mujer, que ha recibido el respaldo de todas las formaciones, salvo de Vox, que han alzado la mano en contra de esta iniciativa, y que han querido hacer del todo visible su rechazo.

Polémica por el 8M

De ello se ha encargado Da Silva, que cree que "es una pena tener todos los años la misma moción". "La llenan de ideología de género, y cuando escriben, no leen lo que escriben", ha continuado el portavoz de la formación, que se ha mostrado incluso sorprendido: "Que lo haga la izquierda lo puedo entender, ¿pero el PP?". Su pregunta iba en línea de lo expuesto en algunos puntos de la moción, en los que se mencionan cuestiones como "trabajar para conseguir que nuestro municipio sea un espacio libre de discriminación y desigualdades". El edil de Vox ha atacado sin piedad esta publicación con un tiroteo de preguntas, principal munición de su arsenal dialécito: "¿Qué me quiere decir usted, que no se respeta aquí la Constitución, que la Policía no hace su trabajo, no tiene los mismos derechos aquí las mujeres que los hombres?". El representante ultra ha vaciado el tambor de las balas retóricas y ha concluido su intervención con un contundente "señores del PP, tragan con todo".

Sus ofensivas han sido respondidas por parte del máximo dirigente del PP y alcalde de la ciudad, que se ha mantenido firme al asegurar que "existe una violencia sistémica que es así, y aún existen muchas cosas que tenemos que mejorar". "Eso no es decir que seamos una sociedad atrasada" ha expresado para contestar a las arremetidas procedentes del bando ultra, a quienes ha animado a "luchar para que exista una igualdad real".