San Vicente solicita al IVACE ayudas para financiar cuatro proyectos por valor de más de medio millón de euros en los polígonos

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de la Concejalía de Industria, ha solicitado al IVACE cuatro nuevas subvenciones para financiar proyectos destinados a la mejora de los polígonos industriales del municipio presupuestados, en conjunto, por un importe global de 545.000 euros.

La concejal responsable, Lourdes Galiana, ha explicado que el primero de ellos, orientado a la regeneración paisajística y ambiental, es el ajardinamiento de la zona central de la calle Veterinario Manuel Isidro Rodríguez García. En materia de alumbrado y de la introducción de recursos más eficientes y energías renovables, se ha propuesto mejoras en todos los polígonos y nuevas farolas solares.

Otra de las solicitudes planteadas al IVACE tiene como objetivo mejorar la señalización e identificación de calles. Y con el cuarto proyecto presentado para la zona de Calestenia se prevé acometer el vallado del Centro polivalente, unas instalaciones que contarán con espacios para reuniones, formación y servicios de oficina adicionales al Centro Polifuncional de Empresas.

Galiana ha asegurado "que los proyectos planteados son muy realistas y honestos, solicitamos fondos para aquello que vamos a poder acometer y así evitar que se repita la situación que se ha producido como consecuencia de la nefasta gestión llevada a cabo por el anterior equipo de Gobierno”. La concejal se ha referido así "a los proyectos pedidos al IVACE en 2023 por el anterior regidor de Industria que no se han podido ejecutar".

El PP sale así al paso de las acusaciones que ha realizado el PSOE referentes a que el PP ha dejado perder más de 100.000 euros en subvenciones para mejorar los polígonos industriales, como ha informado este diario.

Según ha explicado la edil, “al llegar al Gobierno el pasado mes de julio nos encontramos dos problemas: proyectos inmovilizados porque no se habían hecho las gestiones necesarias para ejecutarlos y ya era imposible cumplir los plazos obligatorios por ley y, por otra parte, otros proyectos que, según los criterios de los técnicos del Ayuntamiento, no se recomendaba llevar adelante y los informes no son favorables”.

Como consecuencia de esta situación, Galiana ha asegurado que “se han perdido fondos del IVACE que, con una mejor gestión, habrían podido repercutir positivamente en nuestros polígonos industriales”. La concejal se ha comprometido “a trabajar, codo con codo con los técnicos para que en años venideros no se repitan situaciones así”.

Galiana ha asegurado que, de los proyectos de 2023, solo se ha podido finalizar el Centro Coworking y la web https://raspeigindustrial.es/, que se terminaron a finales del año 2023. El proyecto de señalética fue rechazado por los técnicos y la propuesta para la zona de Calistenia se quedó desierta también porque la única oferta existente no cumplía con todos los requisitos recogidos en el pliego de licitación.

En cuanto a las mejoras en la luminaria, que se han vuelto a solicitar este año, “no se pudieron realizar en 2023 por falta de tiempo para llevarlas a cabo ya que el proyecto estaba sin hacer en el mes de julio y hubo que empezar de cero”, ha asegurado la edil. La responsable de Industria también espera sacar adelante el ajardinamiento del Rodalet.