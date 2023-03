"Me puse enferma este invierno y no pude coger un taxi para ir al Hospital, tuve que esperar tres horas a que viniese la ambulancia", es el relato de una persona con movilidad reducida de Alcoy, donde no hay ningún taxi adaptado para ellos.

La comarca de l'Alcoià cuenta con 31 licencias para estos servicios y solo uno en la localidad de Ibi tiene los medios necesarios para que puedan hacer uso de él personas con movilidad reducida, según ha confirmado el propio servicio.

La Asociación de Taxis Adaptados de la Comunidad Valenciana (ATACV) asegura que en cualquier área o municipio la normativa marca que al menos un 5% de los taxis deben esta adaptados, por lo que Alcoy no cumple con este fin. "El de Ibi está a punto de cumplir la fecha para que se retire, porque es un máximo de 12 años", revelan.

La presidenta de la Asociación Avanzar de personas con diversidad funcional, Amparo lamenta que es una "carencia bastante grande" que en Alcoy no existan taxis adaptados y sostiene que esto provoca "limitaciones para salir de nuestro entorno y si queremos ir a un sitio en concreto a unas horas intempestivas no podemos".

Desde el servicio de taxis una de las alternativas que dan es llamar a Cruz Roja para poder desplazarse. Imagínese que es una persona con movilidad reducida que vive en Alcoy y necesita ir a una cadena de hospitales que se encuentra en Valencia. Nadie puede llevarle, no puede ir en taxi y la alternativa que le queda es ir en ambulancia. No obstante, este vehículo tarda "todo el día" ya que no es un servicio individual, si no que se comparte con otras personas que paran en otros municipios, cuenta Amparo que le sucedió a dos miembros de la asociación.

Sin ayudas

La Asociación Avanzar aclara que hace años habían dos taxis adaptados en la ciudad. "Desaparecieron porque no hubo un acuerdo entre los taxistas y el Ayuntamiento para el mantenimiento. Los taxistas querían que les subvencionasen porque no les salía rentable", indican.

Las ayudas para adaptar los taxis no llegan afirman desde la Asociación de Taxis Adaptados de la Comunidad Valenciana. "Los coches se hacen viejos y si no hay ayudas no se sabe si se van a renovar. En noviembre 2021 prometieron 200.000 euros para toda la Comunidad y en noviembre de 2022 dijeron que no habían redactado las bases, a día de hoy seguimos igual. Es decepcionante", recalcan.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alcoy para saber si existe alguna partida presupuestaria para poner en marcha un servicio de taxi adaptado para personas con movilidad reducida, pero todavía no ha obtenido respuesta.