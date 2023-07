El Ayuntamiento de Alcoy reforzará la vigilancia en las piscinas municipales de la ciudad con la presencia de agentes de la Policía Local durante buena parte de la jornada, después de la agresión sufrida esta semana por un trabajador de uno de estos espacios públicos. Fuentes municipales han informado que los hechos sucedieron el miércoles 5 de julio en la piscina José Trenzano, cuando el empleado, encargado de la taquilla del recinto, fue asaltado por un grupo de personas que allí se encontraban.

No han trascendido las circunstancias exactas de la agresión, aunque el concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha deslizado la posibilidad de que el empleado hubiera requerido a los agresores que abandonaran la piscina. Podría ser, según esta hipótesis, que estos individuos hubieran estado "alterando" la convivencia en el lugar, generando alguna molestia al resto de usuarios. Sucedió, en todo caso, ya hacia útlima hora de la jornada. "Hay gente que no sabe comportarse", añade el edil, y en alguna ocasión puntual ha ocurrido alguna incidencia, "pero una agresión como esta no se había producido nunca", señala con contundencia.

Tampoco consta, indica Llopis, que los agresores hubieran protagonizado actos similares previamente en esta o en otras piscinas públicas de Alcoy, ni tampoco que haya ninguna conexión entre estos hechos y otras situaciones que se hubieran podido producir antes, que en cualquier caso, como señalaba el concejal, nunca habían sido de esta envergadura. "Es un tema complicado, y empatizamos totalmente con el trabajador que sufrió la agresión", así como con otros usuarios que "tuvieron que enfrentarse" a los agresores. Con todo, destaca que "pese a la gravedad que tiene, es un hecho aislado".

El Ayuntamiento de Alcoy "condena públciamente estos hechos y rechaza de manera frontal cualquier tipo de violencia", y anuncia que se personará como acusación en la causa judicial contra los presuntos agresores. Asimismo, la vigilancia se reforzará con la presencia de agentes de la Policía Local entre las 12.00 y las 18.00 horas, tanto en la piscina José Trenzano, donde tuvo lugar este episodio, como en la de Caramanxel. La temporada de baño en la ciudad comenzó el pasado 16 de junio y hasta la fecha no constaba que se hubiera producido ningún suceso de este tipo, tal y como apunta el edil de Seguridad. Hay además otras dos piscinas públicas, las de Batoi y San Vicente de Paúl.