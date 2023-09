El pleno del Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este viernes la elaboración de un plan municipal de actuación frente a las altas temperaturas, a propuesta del grupo municipal de Guanyar Alcoi y con el apoyo del gobierno bipartito del PSOE y Compromís y también del PP. La única disensión ha sido la de los tres ediles de Vox, que han votado en contra. El documento recogerá diferentes acciones a realizar para prevenir los efectos del calor extremo, como facilitar la existencia de más espacios con agua o sombra, y también la respuesta a dar ante una situación de estrés térmico.

El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha defendido en su exposición de motivos que en las últimas semanas "ha quedado manifiesto que las olas de calor son cada vez más frecuentes y prolongadas en el tiempo". Sin embargo, ha criticado que Alcoy no cuenta "con un plan de actuación para minimizar los efectos negativos de las altas temperaturas", cuando sí los hay frente a otros fenómenos naturales adversos como terremotos, inundaciones e incendios. "La necesidad de su elaboración y ejecución es cada vez más urgente", ha recalcado.

Ha insistido en que Alcoy "no está bien adaptada para minimizar los efectos" del calor extremo, y "hacen falta más zonas de sombra, más árboles en las calles, más fuentes, sustituir el césped artificial por natural o locales acondicionados donde protegerse", entre otras acciones. Por eso, ha apostado por diseñar un plan estratégico sobre este tema, que implique a diferentes departamentos municipales como Medio Ambiente, Urbanismo, Obras y Servicios o Movilidad.

Por parte del equipo de gobierno, el concejal de Salud Pública, Carles Sansalvador, de Compromís, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa, recordando que la lucha por el medio ambiente y contra el cambio climático ha sido una constante en Alcoy. "Tienen nuestro compromiso firme de sacar adelante esta moción", ha dicho al portavoz de Guanyar. También ha recordado que la temperatura media de la Península Ibérica ha aumentado en 2 grados en el último siglo, por lo que se hace necesario un plan como el propuesto.

El PP ha expuesto igualmente su apoyo a la moción, aunque con un matiz, el de desarrollar ese plan conforme a la normativa que ya hay a nivel estatal sobre esta misma materia. El concejal Jordi Reig ha señalado que se trataría de adecuar la legislación nacional al ámbito local, "con medidas concretas para Alcoy". También ha considerado que un documento de este tipo permitirá agilizar políticas en el aspecto ambiental, pero al mismo tiempo ha instado al equipo de gobierno a ir acometiendo ya algunas de las acciones propuestas en la moción.

Y frente al acuerdo de las demás fuerzas políticas, Vox ha insistido en negar el cambio climático. El concejal Carlos García ha afirmado que las temperaturas que se han registrado este verano "entran dentro de lo normal", y ha enumerado algunos valores extremos, "de 49 grados", alcanzados en distintos momentos del siglo XX en varias localidades, todas ellas de la provincia de Sevilla, como argumento. Para el edil de extrema derecha, "es una tontería crear un plan estratégico para las altas temperaturas", y "el cambio climático no tiene ninguna base científica, y sí una gran carga ideológica y económica".

Moción a favor del valenciano y la AVL

El pleno también ha aprobado una moción del PSOE en defensa del valenciano y de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), tras las controvertidas declaraciones del conseller de Educación, José Antonio Rovira, cuestionando el papel de la institución y abogando por el uso de formas no normativas. El texto, expuesto por el concejal Raül Llopis, instaba a Rovira a "no realizar valoraciones personales y poco académicas respecto a nuestro idioma", y a que el Consell "impulse políticas para el fomento y uso de nuestra lengua en todas sus vertientes", entre otras cuestiones.

Te puede interesar: Alicante ¿Hasta cuándo durará la ola de calor en la provincia de Alicante?

La edil de Cultura, Elisa Guillem (Compromís), y el portavoz de Guanyar han coincidido en señalar que "a la RAE no se la cuestiona, ni tampoco el papel que hace", y que el valenciano "es un elemento esencial de nuestro pueblo y se debe cuidar y potenciar", así como que "no podemos tener al frente de la cultura a una persona que hace apología de la ignorancia". Los dos grupos han dado su apoyo, al contrario que el PP y Vox. El portavoz de los populares, Carlos Pastor, afirmó que "el Consell respeta, como no puede ser de otra forma, la autoridad de la AVL", y que "atacar nuestra cultura y nuestra identidad es incluir nuestra lengua dentro del catalán en el Congreso".

En contra de lo que es habitual, Pastor realizó en valenciano sus intervenciones en este punto, al igual que el portavoz de Vox, David Abad, quien ha tachado de "barbaridad" afirmar que "el valenciano viene del catalán". Sin embargo, paradójicamente durante una de sus alocuciones utilizó la forma verbal "repeteixo", empleada sobre todo en Cataluña, en lugar de la genuinamente valenciana "repetisc".