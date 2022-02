Uno de cada cuatro niños tendrá que vacunarse en centros de salud

En los colegios ya respiran un poco más aliviados. La campaña de la vacuna infantil ha concluido este viernes en los centros de Infantil y Primaria, de forma que los niños que no hayan recibido la correspondiente dosis deberán acudir a partir de ahora a los centros de salud.

Así consta en el último protocolo enviado por las conselleria de Sanidad y de Educación a los centros educativos, desde los que calculan, a preguntas de este diario, que alrededor de uno de cada cuatro alumnos no han recibido la correspondiente dosis en el colegio, bien para completar la vacuna o bien la primera pauta en el caso de los más pequeños de 5 a 8 años.

"Se han vacunado el 75% de los alumnos, el resto, en su gran mayoría, no la ha podido recibir porque ha tenido covid y había que esperar más semanas para la inyección", destacan en uno de los colegios de la provincia, tónica que se repite en la gran mayoria de los consultados por este diario.

Disparidad

Entre los niños más pequeños de 5 a 8 años de edad, cuya segunda pauta ya estaba programada para llevarse a cabo en los centros de salud, y los que por haber pasado el covid deben esperar un tiempo prudencial para recibir la segunda dosis, -en concreto ocho semanas, y no cuatro como se estipuló en un principio- el balance de la vacunación infantil en la provincia apunta a que al menos un 25% de los escolares no están vacunados todavía.

Dos de los centros escolares consultados al respecto incluso bajan esta media gobal hasta la mitad del alumnado que faltaría por vacunar.

"Se vacunaron muchos más en la anterior ocasión", indican este viernes en uno de los colegios que acaba de concluir la inmunización con sanitarios desplazados del centro de salud.

"Los que pasaron el covid esta Navidad y en las semanas de enero en que la pandemia fue más fuerte en los colegios, se tienen que esperar. No les han dejado vacunarse ahora", apuntaban en otro centro en la zona de playas de Alicante. "Quedan cerca de la mitad por recibir la pauta completa", concretan.

Otros colegios, los menos, que suben la media de vacunación indicada, llegan a superar el 90% de alumnos inmunizados desde los 5 años a los 11, ya en sexto de Primaria. "Los que no pudieron vacunarse en la primera fase, en su mayoría habían recibido otra vacuna contra la alergia, y en esos casos hace falta esperar solo dos semanas hasta la siguiente pauta así que se han recuperado todos. Sin embargo los que han pasado el covid deben esperar más tiempo", abundan los directores de centros de Primaria.

Este mismo domingo se cumpliría, en estos últimos casos, la fecha tope para los contagiados hasta el día 20 de diciembre que no recibieron la vacuna en aquella primera fase en los colegios, así que por escasas fechas la campaña de inmunización no les ha pillado en la escuela y ahora serán los centros de salud o espacios donde determine Sanidad, previo mensaje via sms, los que concentren la conclusión de la vacuna pediátrica.

De la misma forma, los alumnos que han cumplido los 12 años edad desde que comenzó este año, en enero o las primeras semanas de febrero, también se ven desplazados a los centros de salud, en este caso porque las dosis que se han administrado en los centros educativos son de Moderna y, cumplidos los 12 años, ya son considerados adultos y la dosis prescrita en estos casos pasa a ser de Pfizer.

La variedad de casos y de circunstancias dejan por tanto un buen volumen de niños por vacunar todavía cuyosmdatos oficiales Sanidad pospone hasta este fin de semana.