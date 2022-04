Una afluencia diaria a Alicante de 200.000 personas en Semana Santa tras la declaración de Interés Turístico

Una afluencia diaria de 200.000 personas en las calles de Alicante esta próxima Semana Santa tras la declaración de Interés Turístico de la Semana Santa. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha cifrado los visitantes que se esperan en la ciudad en las próximas fechas vacacionales una vez que casi se ha recuperado la normalidad desde que empezó la pandemia, tal y como ha señalado tras la inauguración de la exposición fotográfica con la que se celebra el reconocimiento turístico, una muestra al aire libre en la plaza del Ayuntamiento con cuarenta imágenes de momentos y detalles de la celebración, así como aspectos característicos de las procesiones, en paneles que se iluminarán por la noche (hasta las dos). También están engañadas de una forma especial la fachada del Ayuntamiento y la Rambla, decorada con bambalinas simulando un paso de palio, cuyo acabado ha destacado la Junta de Hermandades.

"Lo necesitamos, necesitamos el revulsivo de esta Semana Santa", ha señalado el edil del PP tras dos años de suspensión de festejos. "Las previsiones de ocupación hotelera están por encima del 80% y lo que dicen todas las asociaciones de restauración y de ocio es que esperan llenos absolutos. Hay reservas todos los días, a mediodía, por la noche. La afluencia de público, de turistas y visitantes, pero también de gente de la comarca y del resto de la provincia, será importante. Sistemáticamente llevamos dos años con suspensión de los grandes eventos de la ciudad, creo que esta Semana Santa, igual que de alguna forma lo fue la pasada Navidad, supone definitivamente la apertura hacia la normalidad y a unas Hogueras que sean las mejores de nuestra historia". Barcala ha destacado que las previsiones meteorológicas son buenas superado un temporal que ha obligado a los servicios municipales a trabajar contrarreloj para recuperar las playas.

"Invito a todos los alicantinos y turistas a que recorran nuestras calles esta Semana Santa, a que vengan a la plaza del Ayuntamiento a contemplar la maravilla de esta exposición de fotografías, y vengan a ver la Carrera Oficial, los templos de los que salen los pasos, a todas nuestras hermandades y cofradías en esta renovada Semana Santa", ha abundado.

Recomendaciones

El edil ha realizado un llamamiento a la prudencia y ha pedido que se actúe con responsabilidad y sentido común, señalando que en los puntos de aglomeración es recomendable el uso de la mascarilla, "y aunque estemos en exteriores y no sea obligatorio, mantener unas medidas de precaución". Ha recordado que los aforos en la Carrera Oficial están marcados por las sillas y la compartimentación de los palcos. "Los alicantinos han dado muestras de ser superresponsables a lo largo de la pandemia haya sido obligatorio y no, y la gente sigue utilizando la mascarilla en la calle aunque no sea obligatorio".

En la misma línea, el presidente de la Junta Mayor de Hermandades, Alfredo Llopis, ha recomendado también que todas las hermandades utilicen las mascarillas por seguridad para los nazarenos y costaleros, y para el público, y mantener las medidas conocidas por pura sensatez. "No deja de ser una recomendación, que es lo que está haciendo también la Conselleria de Sanidad".

Asimismo, ha indicado que la mayoría de pasos se completarán con costaleros, aunque ha señalado que hay personas que aún le tienen miedo a contagiarse de covid y hay personas enfermas. Los cuatro tronos de la Santa Cena saldrá con ruedas "pero la inmensa mayoría saldrá con costaleros".

Sobre la exposición en la plaza del Ayuntamiento, Llopis ha explicado que fue una idea del concejal de Fiestas, y que recoge momentos e imágenes que la Semana Santa de Alicante ofrece y que en la mayoría de casos pasan desapercibidas para el gran público.

Patronato de Turismo

Por otro lado, el Patronato de Turismo lanza una campaña promocional online para vivir la “Semana Santa perfecta” en Alicante.

La iniciativa se desarrolla en la redes sociales para captar visitantes del resto de la Comunidad, Madrid, Castilla La Mancha y Murcia. La acción promocional se lleva a cabo entre el 21 de marzo y el 13 de abril y en los primeros diez días ya había obtenido más de 5.000 impactos. La publicidad anima a disfrutar de la ciudad y de las procesiones tras ser declaradas de Interés Turístico Nacional.

Exposición

La muestra en la plaza del Ayuntamiento está formada por 40 fotografías, distribuidas en veinte paneles y estará instalada en la Plaza del Ayuntamiento hasta el 17 de abril, Domingo de Resurrección. Permanecerá iluminada, por las noches, hasta la dos de la madrugada.

“Éste es un año especial para la Semana Santa. Así se pone en valor al conjunto de las personas que, con su tarea abnegada, han hecho posible este anhelado reconocimiento. Se sitúa en la Plaza del Ayuntamiento porque es un lugar emblemático y donde se produce el Encuentro del Domingo de Resurrección, una matinal que aglutina a todas las hermandades y cofradías. La ornamentación extraordinaria de la Rambla obedece a que por allí pasan todas las procesiones. Es una forma de homenajear a todos los costaleros”, ha indicado.

Las cuarenta fotografías que la componen están distribuidas en formato horizontal y vertical. Son originales de diez fotógrafos: Concha Beneito, Fede Cano, Sergio Girón, José Miguel Prieto, Ubaldo Aracil, Pedro Ruiz Moles, Julio Marín, Cuco Vidal, Akra Imagen Fotógrafos e Iván Reinosa.

La exposición incluye instantes de procesión, escenas de los momentos previos y posteriores a las salidas procesionales en el interior de los templos, primeros planos de las imágenes titulares desde perspectivas nunca vistas con anterioridad y detalles que no son apreciables en las Estaciones de Penitencia.

Rambla

La ornamentación extraordinaria de la Semana Santa de Alicante se completa con la recreación de las bambalinas y los doseles de los tronos de Virgen que están distribuidos por la Carrera Oficial, a su paso por la Rambla.

Revista de Semana Santa

La Revista de Semana Santa, la primera que se edita después de la obtención del título de Interés Turístico Nacional, es "una joya bibliográfica", ha dicho Barcala. También se ha presentado hoy, en el Salón Azul.

“La Semana Santa adquiere categoría de documento escrito con la publicación de esta revista. Es un nuevo ejemplo de lo multidisciplinar que es esta celebración en Alicante. Un conjunto de artículos de gastronomía, historia, pintura, literatura o fotografía se pueden ver en sus páginas, siguiendo la reconocida filosofía de trabajo de la comisión asesora”, ha destacado el regidor.

Los autores son, entre otros, Felipe Sanchís Berna con "El teatro y la Semana Santa de Alicante. Recopilación de obras representadas sobre la Pasión de Jesucristo y otros títulos relacionados con sus cofradías”; María Luisa Álvarez, con “La imposición religiosa en la alimentación. Una penitencia saludable y apetecible”; Enrique Cutillas Iglesias, con “Antecedentes de la Virgen de la Alegría portada por costaleros de distintas comisiones de hogueras y barracas el día de la Resurrección”; María José Gadea con “La Crucifixión de Rodrigo de Osona”; Mónica Bernabéu, con “Géneros literarios religiosos en la biblioteca de Vidal Tur en el Archivo Municipal de Alicante”; y Susana Llorens y Santiago Linares, con “La iglesia de Santa María. Una visión histórica de los fondos gráficos del Archivo Municipal de Alicante”.

Por otro lado, la hermandad de Santa Cruz presentó el jueves el libro de su 75 aniversario en la ermita con la presencia de la edil Julia Llopis.