Primer Jueves Santo después de dos años sin que los pasos pudieran procesionar por las calles de nuestro país debido a la pandemia del coronavirus. En este día se celebra la Última Cena de Jesús y en las principales ciudades de la provincia saldrán XX procesiones que darán comienzo al Triduo Pascual.

Jueves Santo en Alicante

PONTIFICIA, REAL, ILUSTRE, VENERABLE Y SALESIANA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA SANTA CENA Parroquia María Auxiliadora (Patio de los Salesianos) 20:15 horas.

Itinerario: Patio-Santuario Parroquia María Auxiliadora, Catedrático Ferré Vidiella, San Juan Bosco, Tucumán, Avda. de la Estación (encuentro tronos), Plaza de los Luceros, Avda. Alfonso X el Sabio, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Rambla.

MUY PIADOSA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE LA SANTA REDENCIÓN Parroquia San Antonio de Papua (PP. Franciscanos) 19:30 horas

Itinerario: Parroquia San Antonio de Padua, Poeta Carmelo Calvo, José Gutiérrez “Petén”, Manuel Antón, Campos Vasallo, Poeta Quintana, Capitán Segarra, Avda. Alfonso X el Sabio (travesía), Castaños, Plaza de Ruperto Chapí, Duque de Zaragoza, Venia, CARRERA OFICIAL, Rambla Méndez Núñez, Portal de Elche (zona peatonal), Bailen, San Francisco, Castaños, Avda. Alfonso X el Sabio (travesía), Capitán Segarra, Poeta Quintana, José Gutiérrez “Petén”, Poeta Carmelo Calvo, Parroquia San Antonio de Padua.

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y CARIDAD Y CRISTO DE LA PAZ Parroquia de San Juan Bautista (c/ Foglietti) 20:00 horas

Itinerario: Parroquia San Juan Bautista, Foglietti, Oscar Esplá (travesía), Reyes Católicos, Plaza Calvo Sotelo, Plaza de la Montañeta, Angel Lozano, Calle del Teatro, Plaza Ruperto Chapí, Duque de Zaragoza, CARRERA OFICIAL, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira. Plaza del Ayuntamiento.

HERMANDAD PENITENCIAL DEL PERDÓN S.I. Concatedral San Nicolás de Bari 22:30 horas

Itinerario: S.I. Concatedral San Nicolás de Bari, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, Avda. Alfonso X el Sabio, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari.

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS (PROCESIÓN DEL SILENCIO) S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari 23:30 horas

Itinerario: Plaza claustro de la S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari, Miguel Soler, Muñoz, Mayor, Plaza Santísima Faz, Mayor, Lonja de Caballeros, Plaza Virgen del Remedio, Monjas, San Agustín, Montengón, San Nicolás, Virgen de Belén, Santos Médicos, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, Pintor Sorolla, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Miguel Soler, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari.

Jueves Santo en Elche

COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA SANGRE DE CRISTO, NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD. BASÍLICA DE SANTA MARÍA.

Salida 18.30, P. Baix 19.45, P. Ortissos 20.30, G. Santacilia 22.30, entrada 23.30 horas

Itinerario: Plaça Santa María, Fira, Major de la Vila, Plaça Menéndez Pelayo, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Pont dels Ortissos, Plaça de la Constitució, Velarde, Escultor Capuz, Camí del Gat, Avinguda de Santa Pola, Guillem Santacilia, Pio Baroja, Pintor Sixto Marco, Frances Cantó, a la Parroquia de San Antón.

COFRADÍA DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO. HUERTO DE LA RINCONÁ

Salida 19.30, Hospital 20.10, P. Baix 20.40, Ample 21.10, entrada 21.30 horas

Itinerario: Camí del Gat, Escultor Capuz, Velarde, Plaça de la Constitució, Hospital, Mare de Déu dels Desamparats, Plaça de Baix, Corredora, Ample, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic a la Basílica de Santa María.

FERVOROSA HERMANDAD DE NAZARENOS DE LA FLAGELACIÓN Y GLORIA. PARROQUIA DE EL SALVADOR. Procesión de la Paz: Santísimo Cristo de la Fe y María Santísima de la Esperanza.

Salida 20.00, Alfonso XII 20.50, P. Baix 21.20, Sta Bárbera 22.20, entrada 23.20 horas

Itinerario: Plaça de El Salvador, Solars, Sant Miquel, Porta d’Oriola, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Aureliá Ibarra, Santa Bárbera, Porta Xiquica de El Salvador, Plaça de El Salvador a Parroquia de El Salvador. El ENCUENTRO DE LA PAZ entre el Santísimo Cristo de la Fe y María Santísima de la Esperanza, se realizará en la Plaça de Baix.

HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA CARIDAD. PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Salida 21.30, Alfonso XII 22.10, P. Baix 22.30, Sta. Bárbera 23.30, entrada 01.00 horas.

Itinerario: Plaça de Sant Joan, Juan Ramón Jiménez, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Aureliá Ibarra, Santa Bárbera, Porta Xiquica de El Salvador, Solars, Sant Miquel, Sant Jordi, Ángel, Juan Ramón Jiménez, Plaça de Sant Joan a la Parroquia de San Juan Bautista.

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA (PROCESIÓN DEL SILENCIO). BASÍLICA DE SANTA MARÍA

Salida 23.00, Blas Valero 23.15, P. BAix 23.30, ample, 23.40, entrada 00.00 horas.

Itinerario: Plaça de Santa María, Plaça del Congrés Eucarístic, Diagonal del Palau, Pont d’Altamira, Vicente Blasco Ibáñez, Blas Valero, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Ample, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic a la Basílica de Santa María.

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE ZALAMEA. PARROQUIA DE SAN JOSÉ.

Salida 00.00, C.Flammarión 00.30, P. Baix 00.50, P.S. Teresa 01.30, entrada 02.00 horas.

Itinerario: Plaça dels Reis Católics, Santa Anna, Plaça del Pont, Camilo Flammarión, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Aureliá Ibarra, Hospital, Santa Bárbera, Porta Xiquica del Salvador, Solars, Sant Miquel, Porta d’Oriola, Pont de Santa Teresa, Plaça del Pont, Santa Anna, Plaça dels Reis Católics a Parroquia San José.

Jueves Santo en Orihuela

23:00 h: procesión de la Hermandad del Silencio. Catalogada a nivel nacional dentro de las diez mejores procesiones de España, en cuanto a su austeridad y originalidad. A las 11 de la noche se apagan las luces de la ciudad y se hace el silencio, roto únicamente por el golpe de una bocina sorda, el golpe de un timbal destemplado y el Canto de la Pasión. En ella participan hombres mayores de edad ataviados con hábito capuchino, el Cabildo Catedralicio, los seminaristas, el Señor Obispo de la Diócesis y cientos de fieles alumbrantes que acompañan al Santísimo Cristo del Consuelo haciendo penitencia y cumpliendo promesa.

Itinerario: Real, Insigne y Majestuosa Iglesia de Santiago • C/ Hospital • C/ Marqués de Arneva- C/ Santa Justa • C/ López Pózas • C/ Mayor • Plaza Teniente Linares • C/ Soleres • C/ Santa Lucía • Paseo Calvo Sotelo • C/ Ballesteros Villanueva • C/ Alfonso XIII • C/ Loazes • C/ Calderón de la Barca • C/ San Pascual • Plaza Nueva • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pózas • C/ Santa Justa • C/ Francisco Die • Real, Insigne y Majestuosa Iglesia de Santiago.

Jueves Santo en Torrevieja

SOLEMNE PROCESIÓN DEL SILENCIO

22:30 H. Desde la Parroquia Arciprestal de la Inmaculada Concepción.

• Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria. • Cofradía del Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio.

Itinerario: Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Campoamor, Turco, Gabriel Miró, Orihuela y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal.

SOLEMNE PROCESIÓN DEL DESCENDIMIENTO DE CRISTO DEL CALVARIO

24:00 H. Desde la Plaza del Calvario - Torrevieja.

• Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad. Antes de iniciarse la Procesión, intervendrá la Agrupación Coral Manuel Barberá para entonar “La Pasión de la Tía Tortas”.

Itinerario: Plaza del Calvario, Santísima Trinidad, San José, María Parodi y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal.

Jueves Santo en Benidorm

A las 21 horas tendrá lugar la procesión del silencio conjuntamente entre la Hermandad Sacramental de la Santa Cena y de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y de la Buena Muerte. La procesión saldrá de la Parroquia de Nuestra Señora de la Almudena.

El itinerario será por Ginés Cartagena, Capitán Cortés, Paseo de la Castellana, Velázquez, Acacias, Goya, Jardines, Ginés Cartagena, finalizando en el templo situado en el barrio de Foietes-Colonia Madrid. Además a la misma hora se celebrará la Solemne Procesión de la Cofradía Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní desde la Parroquia de San Juan Bautista.

Jueves Santo en Elda

PROCESIÓN DEL SILENCIO CON LAS IMÁGENES DEL CRISTO DEL BUEN AMOR Y DE N.S. DE LA SOLEDAD ACOMPAÑADA DEL RESTO DE COFRADÍAS.

Hora de inicio 23:00 horas.

Itinerario: Templo de Santa Ana, Iglesia, Colon, Nueva, Antonio Maura, San Roque, Alcázar de Toledo, Purísima, Gonzalo Sempere, Huerto, Independencia, Francisco Laliga, Santa Ana, Colon, Iglesia, Templo de Santa Ana.

VIA CRUCIS JUEVES SANTO 14 y 15 de abril

A la finalización de la procesión del Silencio

Itinerario: Templo Santa Ana, Iglesia, Colon, Nueva, Ortega y Gasset, Jardines, Plaza Sagasta, Poeta Zorrilla, Padre Manjon, San Crispín, terminando en la Capilla de Adoración.

Jueves Santo en Alcoy

El Jueves Santo se desarrollará la procesión del Silencio, a cargo de la Cofradía del Cristo Agonizante. A las 19.00 tendrá lugar la misa en la parroquia de San Vicente y San Antonio, y a las 20.30 se realizará el traslado de la imagen de Cristo Crucificado desde su capilla hasta su torno procesional, descubriéndose el nuevo manto del trono. La procesión comenzará a las 21.00, con las imágenes de la Virgen de la Soledad y el Cristo Crucificado. Desde la parroquia de San Vicente y San Antonio, se dirigirá por la calle San Nicolás, plaza de España, calle Pintor Casanova y plaza del Fossar, hasta la parroquia de Santa María.