"Hemos llevado a cabo proyectos que eran reivindicaciones históricas, y eso que hemos tenido los dos peores años que podíamos imaginar"

En menos de un año, los alicantinos estarán convocados a las urnas para elegir a una nueva Corporación municipal. Será el 28 de mayo de 2023. En el tercer año del gobierno del bipartito, INFORMACIÓN está realizando una serie de entrevistas con los líderes de los seis grupos municipales en el Ayuntamiento de Alicante. Tras los grupos de la oposición, es el turno de Ciudadanos, socio del equipo de gobierno. La vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, destaca los proyectos llevamos a cabo por el bipartito, pese a la pandemia, poniendo en valor el papel de su grupo municipal. Defiende la gestión en Turismo y excusa los retrasos en Urbanismo. Sobre cuestiones orgánicas, no cierra las puertas a listas conjuntas con el PP y deja en el aire su futuro en la política, poniéndose como es habitual a disposición del partido.

En unos días se cumplen tres años de gobierno del bipartito, por lo que ya falta menos de un año para las elecciones municipales. ¿Cómo ve la ciudad?

Ha cambiado para bien. Hemos llevado a cabo proyectos que eran reivindicaciones históricas, y eso que hemos tenido de por medio los dos peores años que podíamos imaginar y para los que no estábamos preparados. Estoy francamente satisfecha porque ya hemos cumplido el 80% del pacto que firmamos Ciudadanos y PP. Los alicantinos se acercan a decirte que da gusto pasear por Alicante, que se están haciendo cosas y que se está poniendo en marcha una ciudad que llevaba demasiado tiempo parada. El papel de Ciudadanos ha sido fundamental para llevar a cabo esas reivindicaciones históricas.

En este año que queda para elecciones, ¿cuáles son los retos más urgentes para la ciudad?

Finalizar todos esos proyectos que tenemos encima de la mesa. La Administración lleva unos tiempos y cuatro años son un auténtico suspiro para poder llevar a cabo todos los proyectos de ciudad que nos planteábamos. El frente litoral es una de las grandes espinitas que tenemos, es un proyecto que tiene este equipo de gobierno, pero hay que ser consciente de que se va a dilatar en el tiempo. El Centro de Congresos parece que está paralizado, pero todo lo contrario. Estamos en la fase más farragosa y más tediosa, que es la que no se ve: preparar por parte de las tres administraciones (Diputación, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento) todo el papeleo para que no haya ningún imprevisto a la hora de la ejecución. Y por supuesto, hay otras reivindicaciones que son más que necesarias para la ciudad de Alicante, pero ya pertenecen tanto al Consell como al Gobierno de España, como la conexión con el aeropuerto de El Altet, el Parque Central, la estación intermodal... Son cosas que nos hacen una falta tremenda, pero desgraciadamente no dependen del equipo de gobierno. Todo eso es prioritario. Como complementario, seguir trabajando en La Británica o apostando por las instalaciones deportivas.

Habla del equipo de gobierno. ¿Las relaciones son entre iguales o el PP tiene más poder?

Puedo asegurar que ha sido una relación de iguales, pese a que la diferencia numérica (ellos son nueve concejales y nosotros, cinco) podría no dar pie a ello. Al contrario, estaré siempre agradecida a esa sintonía que tanto Luis [Barcala] ha tenido con Ciudadanos como al revés. El diálogo ha sido siempre muy fácil, muy sencillo, sobre todo porque teníamos muy claro cuáles son los proyectos que teníamos que cumplir. No ha habido ni siquiera una riña a la hora de repartir el dinero de los Presupuestos porque teníamos muy claro cuál era el objetivo. Gracias a que Ciudadanos está en el equipo de gobierno se ha actuado con tranquilidad y se ha gestionado, porque nuestro partido aboga por la gestión.

Para no haber riñas internas, ningún presupuesto se ha aprobado en tiempo y forma, ejecutándose solo uno de cada tres euros en inversiones.

Por algo muy sencillo que el tripartito no hacía. Ellos ponían sus presupuestos y si los querías bien y si no, pues te aguantabas. Nosotros hemos tenido varias rondas de negociaciones, o al menos de reuniones, para saber cuáles eran las preferencias de los distintos grupos. Eso no lo había hecho el tripartito nunca. Escuchar a los partidos políticos es algo por lo que aboga Ciudadanos y si tenemos que retrasar un poco el proceso para meter proyectos de la oposición que son interesantes así lo hemos hecho. De todas formas, no hemos tenido los presupuestos a 31 de diciembre, pero los hemos tenido bastante que el tripartito. Sin ir más lejos, en 2017, el tripartito aprobó los Presupuestos a mediados de mayo. Nosotros teníamos la aprobación inicial de los presupuestos el 31 de enero. Seguimos trabajando para ver si por fin los tenemos el Presupuesto al 31 de diciembre. Pero abrir la vía al diálogo para que los grupos de la oposición participen hace que la cosa se demore.

El tripartito, no se puede olvidar, tenía que mandar el Presupuesto a Hacienda por el Plan de Ajuste que se encontró por la gestión del gobierno de Castedo. Ahora, sin tenerlo, las cuentas se han aprobado con tres meses de retraso. Habla de negociaciones de las cuentas. El grupo que siempre las ha apoyado, tras conseguir sus exigencias, ha sido Vox. ¿Se encuentra cómodo Ciudadanos cediendo ante los ultras, que han pedido principalmente recortes en las áreas sociales que ustedes gestionan?

Ciudadanos ha estado siempre abierto a hablar con todas las fuerzas políticas. De hecho, los anteriores presupuestos los negociamos también con el PSOE, incluso se ejecutaron varios puntos de los que teníamos pactados con ellos. Estos Presupuestos también estábamos negociando con el PSOE, pero se bajaron del carro a la hora de negociar. Ciudadanos aboga por el diálogo y el diálogo con todas las fuerzas políticas. Al final, los 29 concejales representamos a toda la población de Alicante, y tenemos el deber y la obligación de escucharlos a todos. En todas las negociaciones, hay que aprender a exigir, pero también hay que aprender a ceder.

De los 80 millones en los bancos, ni un euro ha ido a revertir parte de los recortes en Igualdad.

Estamos hablando de los presupuestos que hemos negociado y, en este año, el PSOE se bajó del carro en la negociación de los Presupuestos.

¿Pero Ciudadanos pidió a su socio parte de ese dinero para las áreas sociales que gestiona?

Ese dinero va a ir a los proyectos que son indispensables para la ciudad. Yo entiendo que ha habido recortes, pero incluso con esos recortes tenemos un mayor presupuesto, que es lo que tenía el tripartito.

Hablando de Turismo, su área. ¿De qué se siente más orgullosa y qué queda pendiente?

Me siento muy orgullosa de haber trabajado codo con codo con todas las asociaciones turísticas de la ciudad. Y gracias a ese trabajo conjunto, hemos conseguido pulverizar las cifras de otros municipios de la Comunidad Valenciana. Este 2022 directamente estamos “asustados” de lo bien que está funcionando. El trabajo conjunto con las asociaciones ha hecho que con el buen hacer de todos consigamos volver a ser puerto base, con la ocupación hotelera y de apartamentos turísticos a unos niveles increíbles... Estamos apostando por un turismo musical y la dinamización del castillo de Santa Bárbara ha hecho que tengamos más afluencia, con más de 70 nacionalidades distintas entre los visitantes. Estamos hablando de potenciar la Film Office, para que artistas como Guy Ritchie o C. Tangana pongan los ojos en Alicante. ¿Cosas pendientes? Siempre quedan. Este año hemos retomado la promoción internacional europea, dando incluso el salto a Japón.

Siguen sin Plan Estratégico. ¿Si hubiera habido gerente se habría agilizado más la redacción de un documento que reclama el sector?

El plan estratégico no lo hemos hecho antes por ver realmente si finalizaba el covid o no. No era sensato hacer un gasto en un plan estratégico que se te iba a descabalgar en cualquier minuto. Ahora ya estamos en ello. Sobre el gerente, después de varias convocatorias y habiendo quedado desierto, ya no podíamos pedir menos requisitos. Se explicó en una Junta Rectora y todos entendieron que con la reestructuración que se iba a hacer, y que estamos todavía trabajando, era suficiente. También digo una cosa, y me voy a poner una medalla: habiendo un concejal que no tiene otra área, que se desvive en cuerpo y mente por el turismo, que tiene la capacidad de viajar sin que nadie le espere en casa y que encima tiene idiomas, teniendo un perfil así, no ha hecho falta, y eso es algo que han agradecido mucho los trabajadores del patronato. No es lo mismo irte a Miami con un gerente que con una vicealcaldesa que es capaz de vender directamente el destino. Eso abre muchísimas puertas y creo que, por esa parte, está feo que lo diga, la figura del gerente puede quedar amortizada.

¿No le preocupa la proliferación descontrolada de apartamentos turísticos por sus efectos en la ciudad, que ya han sufrido otras ciudades?

Estábamos detectando que el Casco Antiguo se estaba despoblando porque el estado en el que muchos edificios se encontraban era lamentable. En la mayoría de las ocasiones han sido edificios que estaban cerrados, que no tenían habitantes desde hacía muchos años. Cuando vas a un apartamento turístico necesitas comprar, consumir para dotarlo de las cosas que vayas a necesitar, no lo vemos ningún problema. Al contrario, complementan la oferta de alojamiento turístico de la ciudad de Alicante, siempre y cuando se sigan respetando todas las normas.

Presume de resultados en el castillo de Santa Bárbara. Pero, ¿para qué quiere Turismo el castillo de San Fernando? Siempre parece el patito feo para el Ayuntamiento...

El covid y la invasión de Rusia hacen que los proyectos se retrasen. ¿Para qué queremos el castillo? Para complementar y ampliar la oferta cultural de los castillos. Puede ser un sitio estupendo para realizar una presentación o un evento congresual porque las vistas que se tienen desde el castillo de San Fernando son muy interesantes. Poco a poco se van haciendo cosas que jamás se habían hecho, porque antes era un secarral en el que más o menos daba miedo entrar. Ahora estamos centrados en el castillo de Santa Bárbara, ya que es el monumento de la Comunidad Valenciana más visitado, según algunos estudios.

Siguiendo con el patrimonio, en la polémica sobre las mascletás en Luceros, ¿dónde se posiciona? ¿Se puede compatibilizar el respeto del patrimonio y de la tradición?

Se ha conjugado durante treinta años. Tanto Policía como Bomberos establecen el perímetro de seguridad y si ha habido un desperfecto se ha solucionado. Pero las mascletás no son el único problema, también lo fueron las obras del tranvía. El material de la que está hecha la fuente no es el más idóneo para esta climatología. El lugar de las mascletás tiene que Luceros porque es el centro neurálgico y la tradición está ahí.

Para polémica la ordenanza contra la mendicidad.

El problema es que no teníamos ninguna herramienta para que la Policía pudiese actuar. Hemos detectado que hay un menor número de personas durmiendo, que tenían auténticos quioscos montados para vivir. Al final somos una ciudad turística y tenemos también que mirar no solamente por la calidad del turismo, sino que la imagen de la ciudad esté en condiciones de higiene y salubridad. A esas personas se les da la opción de que vayan a los albergues que tenemos.

¿Menos gente durmiendo en la calle? ¿No será que se han ido de zonas céntricas a la periferia, como el Tossal?

Yo he hablado desde el punto de vista turístico porque es mi competencia. Lo que queremos es que esas personas tienen espacios a los que poder ir. Queremos que Alicante sea una ciudad en la que todos podamos vivir y convivir.

Este mandato iba a ser el del impulso decidido en la revisión del PGOU, pero apenas se verán avances. ¿Culpa de Urbanismo?

El volumen de trabajo que existen en la Concejalía de Urbanismo es inmenso. Se hizo un esfuerzo titánico para sacar el Catálogo de Protecciones y ahora está paralizado en Valencia. Es tanto el volumen que el trabajo de día a día te impide focalizarte en algo que es tan necesario. Me consta que Adrián [Santos Pérez] ha hecho todos los esfuerzos para tener una persona que se encargue plenamente del Plan General, pero Urbanismo necesitaría el doble o el triple de personas para poder sacar adelante tantísimo trabajo, con licencias, el Plan General, el Plan de Catálogos, patrimonio... Es una de las cositas que se queda en el tintero, aunque vemos avances.

Pasando a lo orgánico. ¿Cree que las malas perspectivas electorales de Ciudadanos en toda España, ya confirmadas en las últimas elecciones autonómicas, se replicarán en Alicante?

Es innegable que Ciudadanos ha cometido errores que la ciudadanía no entiende. Pero desde Alicante, y aquí te hablo de Ayuntamiento y de Diputación, hemos estado al pie del cañón, y no solamente defendiendo las siglas. Creemos firmemente en el proyecto de Ciudadanos y creemos que es más necesario que nunca para evitar que partidos extremistas lleguen al gobierno. Ya estamos viéndolo, por ejemplo, en el Gobierno central, que te acaba llevando a pactar con nacionalistas o con Bildu

¿Y en Castilla y León con Vox... o ese ejemplo no le vale?

Efectivamente, hablo de los dos extremos. Ciudadanos en la provincia de Alicante no solamente ha estado al pie del cañón defendiendo las siglas, sino que ante todo ha puesto la gestión por delante de cualquier batalla. Es algo que Ciudadanos desde Madrid debe saber valorar el trabajo estoico que hemos hecho en Alicante.

Si Ciudadanos es más importante que nunca, no estará a favor de listas conjuntas con el PP para las próximas elecciones. ¿O sí?

Eso es un tema que no depende de mí. Eso va a depender de la decisión de “los de arriba”, de las altas esferas.

¿Y si le consultaran como vicealcaldesa de Alicante?

A mí, más que listas conjuntas o no, me preocupa el proyecto, que no sea un juego de tronos, un intercambio de papeletas. Si se dan esas listas conjuntas, que sea con un buen proyecto y en el que podamos convivir y que sea bueno para los alicantinos. Y si no, que Ciudadanos tenga el mejor proyecto posible y a seguir defendiendo las siglas.

¿Cómo se ve Mari Carmen Sánchez en un año? Lleva ya ocho años en primera línea política...

Ojalá tuviese una bola de cristal. No sé decir porque ocho o nueve meses en política dan para mucho. Yo siempre he sido una persona leal a mi partido y siempre estaré a disposición de lo que decidan.